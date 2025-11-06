🪑🍑🪑 ◇─◇TRANSGRESSER ◇─◇ Identités culturelles face aux systèmes oppressifs ◇─◇ par Amelle SLT
C’est un hymne à toustes celleux qui ont “le cul entre deux chaises”, celleux qu’on ne sait pas caser dans une case toute propre, celleux qui ont pu se sentir parfois seul·e·x·s. C’est une invitation à célébrer nos identités culturelles plurielles face à un système qui classe et discrimine. La phrase que j’ai le plus souvent entendue : “On dirait pas […] c’est lequel de tes deux parents ?” — aucun. Je suis une blanche-non-blanche, #white passing, “je passe crème, zarma”. Comme vous pouvez l’imaginer, ça m’a amenée à vivre certaines situations racistes, classistes et sexistes, et d’autres à répondre à des questions aussi investigatrices qu’indiscrètes.
Mon point de vue : celui d’une personne aux interstices, qui ne sera jamais vraiment d’un côté ni de l’autre, mais qui pourtant peut encore voir se jouer des mécanismes tantôt oppressifs, tantôt privilégiants. Regardons ensemble ce qui s’y joue !
◇─◇──◇ Informations pratiques ◇──◇─◇
📌 Habitat Groupé "L’Ambassade", Rue Léopold Courouble 25 à 1030 Schaerbeek
📆 Jeudi 6 novembre 2025
🕰️ 19h30 : ouverture des portes et du bar, 20h00 : début de la conférence gesticulée
💰 Prix conscient au chapeau (prévoir du liquide)
🍹 Un petit bar est prévu sur place (prévoir du liquide)
✏️ Inscription par mail avec votre nom + nombre de places à hg.courouble@gmail.com
Au plaisir de vous y voir !
