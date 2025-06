Convoi de justice 🇵🇸✊🏾🇵🇸✊🏾🇵🇸✊🏾🇵🇸✊🏾🇵🇸✊🏾🇵🇸

Santé / Soins

Prise de parole devant les bureaux du CGRA

Face au blocage des droits d’asiles des palestinien.nes sur le territoire belge Honorables fonctionnaires, Nous nous tenons devant vous aujourd’hui parce que les mots ne suffisent plus, parce que le silence n’est plus possible, parce que la blessure palestinienne saigne dans les rues d’Europe comme dans les rues de Gaza. Nous, Palestiniens, nous ne sommes pas de simples numĂ©ros sur les dossiers de demandes d’asile. Nous ne sommes pas des cas temporaires dans des systĂšmes d’attente lents. Nous sommes un peuple dĂ©placĂ© depuis plus de sept dĂ©cennies et qui continue de l’ĂȘtre encore aujourd’hui. Nous sommes les enfants de villages dĂ©truits, de quartiers rasĂ©s et de familles anĂ©anties sous les dĂ©combres. Nous vous demandons aujourd’hui : Comment un Palestinien fuyant la mort peut-il ĂȘtre refoulĂ©Â ? Par quelle logique dit-on Ă cette personne : « Tu as un permis de sĂ©jour en GrĂšce, retournes-y » Le gĂ©nocide se dĂ©roule sous nos yeux Ă tous, vous voyez les images, vous entendez l’horreur, vous avez connaissance de la situation de laquelle nous parlons depuis des semaines, des mois, des dizaines d’annĂ©e. Nous le disons clairement et d’une voix ferme : Le permis de sĂ©jour en GrĂšce n’est pas une protection. C’est un document qui ne fournit ni abri, ni nourriture, ni soins, ni une vie dĂ©cente. C’est une acceptation de la personne sur le territoire physique, mais qui maintient les gens en marge, sans espoir, sans stabilitĂ© et sans avenir. La Belgique le sait bien. Vous le savez, mais vous refusez de le voir. Ce document met-il fin aux souffrances de ceux qui ont vu leurs enfants ĂȘtre retirĂ©s de sous les dĂ©combres ? Suffit-il Ă Ă©chapper au souvenir des bombardements, au choc de la survie et Ă la mort de tous ceux que nous aimons ? Nous offre-t-il une Ă©ducation, un emploi digne, ou mĂȘme un lit dans un abri en sĂ©curitĂ©Â ? Nous ne demandons pas de privilĂšges. Rien d’extravagant. Nous demandons seulement Ă ĂȘtre traitĂ©s comme de vĂ©ritables victimes de systĂšmes violents et coloniaux, Ă ĂȘtre reconnus comme des rĂ©fugiĂ©s fuyant l’enfer. Aujourd’hui, nous exigeons un certain nombre de droits fondamentaux : 1. Mettre fin au rejet collectif et systĂ©matique des demandes d’asile dĂ©posĂ©es en Belgique par les Palestiniens, notamment ceux de la bande de Gaza. 2. Abolir le recours aux permis de sĂ©jour grecs comme prĂ©texte pour rejeter la demande d’asile, tant que ces papiers ne garantissent pas une vie digne ou une vĂ©ritable stabilitĂ©. 3. AccĂ©lĂ©rer les procĂ©dures bureaucratiques qui maintiennent des centaines de familles palestiniennes dans l’incertitude, dans des centres d’accueil inhumains. 4. Ouvrir une vĂ©ritable enquĂȘte sur les raisons du rejet rĂ©pĂ©tĂ© et systĂ©matique des dossiers palestiniens, et revoir les politiques qui les privent de leurs droits. Aujourd’hui, nous nous adressons Ă la conscience de l’Europe : Si l’Europe se proclame comme la terre de la libertĂ©, qu’elle commence par le droit Ă la...