Le samedi 13 décembre pour une journée et une nuit dédiées à la créativité, à la convivialité et à l’expression artistique sous toutes ces formes !

ENG BELOW

✨ Journée (14h–20h)

Pendant la journée, découvre gratuitement notre marché des créateurices, avec des artistes, des artisan/es et designers locaux. Participe à notre tombola, notre art battle ou nos animations co-créatives pour te tenir occupée toute la journée en bonne compagnie.

On pense à ton estomac et à ton gosier, il y aura à boire et à manger sur place !

L’entrée est gratuite mais l’inscription sur Eventbrite est fortement recommandée.

🌙 Nuit (22h–04h)

À la tombée de la nuit, place à la musique ! ​Profites de DJ sets de talents émergents locaux. Fait nous confiance, laisse toi guider. La programmation sera dévoilée au fil des semaines.

L’entrée est à prix libre (minimum suggéré 5€) pour soutenir les activités de l’association.

Cet événement célèbre les 4 ans d’All is good, un collectif bénévole qui relie les gens à travers la créativité, la collaboration et la libre expression. Venez partager l’énergie, découvrir de nouveaux talents et danser jusqu’à l’aube !

English version :

Creative Frequencies – Day & Night

Join All is good at LaVallée (Brussels) on December 13 for a full day and night celebrating creativity, community, and free expression !

✨ Day (14:00–20:00)

Explore our Creators Market (Marché des créateur·ices) filled with local artists, makers, and designers. Enjoy a tombola, an art battle, and creative workshops (to be confirmed). There will be food and drinks available on site to keep you fueled and inspired !

Entry is free, and Eventbrite registration is encouraged.

🌙 Night (22:00–04:00)

As day turns to night, dive into DJ sets by rising local talents, spinning unique and creative frequencies. Expect a surprise element and an evolving lineup of DJs that will be announced over the coming weeks.

Entry is pay-what-you-can (suggested minimum €5) to support the collective’s ongoing projects.

This event celebrates 4 years of All is good, a volunteer-run collective connecting people through creativity, collaboration, and free expression. Come share the energy, discover new artists, and dance the night away !