[Soirée] DERNIÈRES SECOUSSES

23 décembre - 17h30 - Abattoirs d’Anderlecht
Grande veillée à la bougie devant les abattoirs !
Chaque année depuis 20 ans, S.E.A.(Suppression des Expériences sur Animaux asbl) organise une grande veillée devant les abattoirs d’Anderlecht, dans le but de rendre hommage aux 320 millions d’animaux assassinés annuellement dans les abattoirs belges.
L’ÉVÈNEMENT
Rendez-vous le mardi 23 décembre dès 17h30 rue du Ropsy Chaudron 24 à Anderlecht (entrée principale des abattoirs, devant la grande grille) pour une grande veillée en hommage aux animaux exploités.
Amenez vos bougies !
L’événement dure 3h. Habillez-vous chaudement !
Il s’agira, par notre présence nombreuse et silencieuse, de dénoncer les souffrances infligées dans les abattoirs et, plus largement, l’injustice massive que notre société humaine fait subir aux animaux non-humains, en leur refusant le droit fondamental de disposer de leur vie.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Que ce soit via la consommation des corps (viande, chair animale,...), l’appropriation des sécrétions (oeufs, lait, gélatine, présure, miel,...), le travail et la production (exploitation de la force de travail des animaux), les loisirs et le tourisme (équitation, calèches, zoos, aquariums, cirques,...) ou encore via la recherche scientifique (labos de recherche médicale, vivisection, tests de toxicologie des produits ménagers, etc.), l’exploitation animale est omniprésente dans notre culture.
Cette exploitation systématique et industrielle des autres animaux par les humains n’a pourtant rien de « normal », de « banal », « d’anecdotique », « d’ordinaire ».
C’est étudié depuis des décennies : pour s’accomplir, cette exploitation des animaux a besoin de discours spécifiques (le spécisme, un vaste appareil idéologique qui nous conditionne dès la petite enfance). Ces discours suivent les mêmes logiques d’infériorisation et d’objectification que les oppressions « intra-humaines » (sexisme, racisme, validisme, adultisme, etc.).
Des auteurices comme Carol J. Adams, Aph et Syl Ko, Kaoutar Harchi, Florence Burgat, Marie-Claude Marsolier, Réjane Senac, Yves Bonnardel,... ont exposé combien ces différentes oppressions se ressemblent, au point d’apparaître comme des conjugaisons toujours renouvelées de ce même désir de hiérarchiser les vies pour mieux les dominer et les exploiter (via le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat, l’exploitation animale,...), mais aussi combien elles sont étroitement liées entre elles - et s’inter-alimentent.
Les animaux non-humains n’auraient pas droit à ...des droits - car trop « sauvages », pas assez « rationnels », pas assez « intelligents », « incapables » de penser ou de s’autodéterminer, trop « sales », trop « stupides », sans langage (soi-disant), sans pensée abstraite (soi-disant), sans mémoire ni conscience de soi (soi-disant), sans culture (soi-disant),...
D’une part, on connaît ces « idées » pour les avoir entendues depuis des siècles dans le registre du racisme/colonialisme, du sexisme/patriarcat, etc. D’autre part, la science (via l’éthologie, les...
