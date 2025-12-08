stuut.info

[Soirée] DERNIÈRES SECOUSSES

13 décembre - 20h30 - Brasserie de la source

[Soirée] DERNIÈRES SECOUSSES

Écologie Arts / Créations Action directe Soutien / Entraide Violences policières

Soirée de soutien au comité local des Soulèvements de la Terre et à OSVP.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Après être passé·es à la soirée de osvp, venez enflammer les pavés et soulever la piste jusqu’à 4h à la brasserie de la Source 💥

Pour celleux qui veulent venir plus tôt, on commence dès 20h30 !

🍟 La friterie mobile vous servira ses frites à prix libre

LINEUP

BLITHE b2b
ELISETHERE
EMSY BIBIS
KVVAS (punk band)
LAURAVIOLI
LOST IN MATERIAL
MALIMAN
POPPY WHISPERS & LUCILE STRIKE

🔈 @berteksoundsystem

Infos pratiques

Prix libre (conseillé 10€), oubliez pas de prendre du cash !

📍@Brasserie de la source : Rue Dieudonné Lefèvre 4, 1020 Bruxelles

Agenda

DERNIÈRES SECOUSSES

 samedi 13 décembre 2025  20h30 - 04h00 iCal
 samedi 13 décembre 2025
20h30 - 04h00 iCal
 Brasserie de la source,

 

Rue Dieudonné Lefèvre 4, 1020 Bruxelles

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

13 décembre - 18h30 - Recyclart

❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

Pour la journée internationale contre les violences policières, le collectif OSVP (Outils Solidaire contre les Violences Policières) et le Recyclart organisent une soirée de soutien aux proches des victimes de la police. 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚 1𝟖h𝟑0 - D𝐨o𝐫s 1𝟗h - P𝐫o𝐣e𝐜t𝐢o𝐧 : « Q𝐮a𝐧d l𝐚 𝐩o𝐥i𝐜e t𝐮e » 𝟐0𝐡 - 𝐏a𝐫t𝐚g𝐞 𝐝’𝐨u𝐭i𝐥s : « 𝐩o𝐥i𝐜e, 𝐨n v𝐞u𝐭 𝐝e𝐬 𝐜h𝐢f𝐟r𝐞s » 𝟐0𝐡3𝟎 - 𝐂a𝐧t𝐢n𝐞 : 𝟏0𝟎 𝐝a𝐥 𝟐0𝐡4𝟓 - 𝐈n𝐭e𝐫l𝐮d𝐞 𝐟a𝐧f𝐚r𝐞 : 𝐀u𝐭o𝐭e𝐬t 8𝟎1𝟎 𝟐1𝐡 - 𝐂o𝐧c𝐞r𝐭 : 𝐀n𝐭i-C𝐲c𝐥o𝐧e 2𝟏h𝟒5 - I𝐧t𝐞r𝐥u𝐝e f𝐚n𝐟a𝐫e : A𝐮t𝐨t𝐞s𝐭 𝟖0𝟏0 2𝟐h - T𝐨m𝐛o𝐥a 2𝟐h𝟒5 - C𝐨n𝐜e𝐫t : L𝐞s c𝐚n𝐢c𝐡e𝐬 𝐝e l’e𝐧f𝐞r 2𝟑h𝟒5 - D𝐉 𝐬e𝐭 : 𝐒K𝐀N𝐃A𝐋 Tous les sous des entrées vont à la cagnotte commune pour les familles ayant perdu un proche au contact de la police. Il y aura aussi la vente de nouveau T-shirt OSVP, des bijoux acab, des BD « Ca commence par un controle », des T-shirts 1312, et pleins d’autres choses !! Amène du CASH -
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

23 décembre - 17h30 - Abattoirs d’Anderlecht

Grande veillée à la bougie devant les abattoirs !

Chaque année depuis 20 ans, S.E.A.(Suppression des Expériences sur Animaux asbl) organise une grande veillée devant les abattoirs d’Anderlecht, dans le but de rendre hommage aux 320 millions d’animaux assassinés annuellement dans les abattoirs belges. L’ÉVÈNEMENT Rendez-vous le mardi 23 décembre dès 17h30 rue du Ropsy Chaudron 24 à Anderlecht (entrée principale des abattoirs, devant la grande grille) pour une grande veillée en hommage aux animaux exploités. Amenez vos bougies ! L’événement dure 3h. Habillez-vous chaudement ! Il s’agira, par notre présence nombreuse et silencieuse, de dénoncer les souffrances infligées dans les abattoirs et, plus largement, l’injustice massive que notre société humaine fait subir aux animaux non-humains, en leur refusant le droit fondamental de disposer de leur vie. POUR ALLER PLUS LOIN : Que ce soit via la consommation des corps (viande, chair animale,...), l’appropriation des sécrétions (oeufs, lait, gélatine, présure, miel,...), le travail et la production (exploitation de la force de travail des animaux), les loisirs et le tourisme (équitation, calèches, zoos, aquariums, cirques,...) ou encore via la recherche scientifique (labos de recherche médicale, vivisection, tests de toxicologie des produits ménagers, etc.), l’exploitation animale est omniprésente dans notre culture. Cette exploitation systématique et industrielle des autres animaux par les humains n’a pourtant rien de « normal », de « banal », « d’anecdotique », « d’ordinaire ». C’est étudié depuis des décennies : pour s’accomplir, cette exploitation des animaux a besoin de discours spécifiques (le spécisme, un vaste appareil idéologique qui nous conditionne dès la petite enfance). Ces discours suivent les mêmes logiques d’infériorisation et d’objectification que les oppressions « intra-humaines » (sexisme, racisme, validisme, adultisme, etc.). Des auteurices comme Carol J. Adams, Aph et Syl Ko, Kaoutar Harchi, Florence Burgat, Marie-Claude Marsolier, Réjane Senac, Yves Bonnardel,... ont exposé combien ces différentes oppressions se ressemblent, au point d’apparaître comme des conjugaisons toujours renouvelées de ce même désir de hiérarchiser les vies pour mieux les dominer et les exploiter (via le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat, l’exploitation animale,...), mais aussi combien elles sont étroitement liées entre elles - et s’inter-alimentent. Les animaux non-humains n’auraient pas droit à ...des droits - car trop « sauvages », pas assez « rationnels », pas assez « intelligents », « incapables » de penser ou de s’autodéterminer, trop « sales », trop « stupides », sans langage (soi-disant), sans pensée abstraite (soi-disant), sans mémoire ni conscience de soi (soi-disant), sans culture (soi-disant),... D’une part, on connaît ces « idées » pour les avoir entendues depuis des siècles dans le registre du racisme/colonialisme, du sexisme/patriarcat, etc. D’autre part, la science (via l’éthologie, les...
Écologie |
Santé / Soins

Les humains, la nature, la ville : quelles relations ?

Journée d’étude pour penser ensemble des solutions pour Bruxelles en temps de crises. ✴️ SAVE THE DATE ✴️ 🗓️ Samedi 29 novembre : le mouvement Santé x Nature x Logement organise une journée d’étude et de rencontre qui permettra d’aborder les questions de santé, d’accès au logement, de lutte contre la précarité et de protection de la nature en profondeur. 🤗 Rejoignez-nous pour cette journée d’étude et de rencontre exceptionnelle le samedi 29 novembre, de 10 à 17h. 📍 Où ? UCL - auditoire central 51 F, Avenue E. Mounier 51, Woluwé-Saint-Lambert - METRO ALMA ▶️ Entrée : 5 euros. Gratuit pour celles et ceux qui en ont besoin. ✴️ Au programme : > 9h30 : Accueil La matinée sera organisée autour d’une table ronde rassemblant : ▶️ Paola Vigano , architecte et urbaniste italienne, professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, récompensée par le Grand prix de l’urbanisme 2013 en France. Paola Vigano a notamment réalisé le très remarqué "Schéma stratégique multidisciplinaire du bassin versant de la Vesdre" avec l’ULiège après les inondations de 2021. ▶️ Anne Berquin, docteure en Sciences biomédicales, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, professeure à l’UCLouvain, autrice de "Transition et soins de santé : quels défis pour le futur ?". Anne Berquin est une personnalité de référence pour l’approche "One health" en Belgique. ▶️ Pascale Vielle, professeure de droit social (UCLouvain), et collaboratrice scientifique à l’ULB. Pascale Vielle est autrice principale du récent rapport "Construire une protection sociale-écologique pour la Belgique" qui constitue un apport essentiel pour la réflexion sur le devenir de la protection sociale dans le contexte de la transition écologique en Belgique. Avec des interventions sur les thèmes suivants : ✅ La ville peut-elle survivre dans la nature, à quelles conditions ? ✅ L’approche « one health » et les liens entre la santé, la nature et le logement, ✅ Articuler les enjeux d’accès au logement, à la nature et à la santé : la question d’une sécurité sociale-écologique Modérateurs : Laurent d’Ursel (Syndicat des immenses) Jean-Baptiste Godinot (We Are Nature.Brussels) Dr Mathilde Berghmans, médecin spécialiste en maladies infectieuses (Health for future - Belgium) Céline Bertrand (Cellule Environnement SSMG) L’après-midi : > 14 h00 🗣️ Témoignages du vécu : le triple ravage écologique, social et sanitaire à Bruxelles. ▶️ Karin Stevens – Active dans la défense de la nature à Bruxelles : Nous sommes la nature qui se défend, en ville aussi ▶️ Un.e représentant.e du Syndicat des immenses (https://syndicatdesimmenses.be) : N’avoir pas de chez-soi à Bruxelles : des causes, des conséquences ▶️ Une patiente de la Fédération des Maisons Médicales (https://www.maisonmedicale.org) : Comment guérir quand l’habitat rend malade ? 🤝 Propositions d’actions. Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! ↪️ Infos et inscription : (...)
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

Explorer les liens entre l’IA et le nucléaire

SMR + IA = <3 Ou : pourquoi et comment les GAFAM investissent dans le nucléaire On vous propose de passer une après-midi pour explorer deux tendances qui sont en cours : la relance du nucléaire et le développement de l’IA dans tout un tas de domaines. Ces deux évolutions dans la manière dont s’organise le monde sont liées, notamment par la participation des GAFAM dans la recherche nucléaire. Pourtant, la dénonciation du nucléaire n’est pas tellement présente dans les critiques de l’IA et des usages énergétiques du numérique. On vous propose de s’outiller pour mieux comprendre les articulations entre les deux. L’idée est que chacun·e apporte des ressources s’iel en a (on en aura aussi, que cela ne soit pas un frein !). On se les présentera, puis on pourra faire des petits groupes pour les lire, les arpenter, les écouter... On pourra aussi faire des recherches internet. Ensuite on se racontera ce qu’on a appris et peut-être même qu’on commencera à réfléchir à en faire quelque chose (tract, zine, affiche, podcast...?) De 14h à 18h autour du poêle de l’ades’if.
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Écologie
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations
PLUS D'ARTICLES - Action directe
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info