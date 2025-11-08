stuut.info

Daryacu : habiter et lutter en mixité. Conférence Gesticulée

5 décembre - 19h00 - à la Fabrik ASBL le 05/12 et au Dk le 06/12

Daryacu : habiter et lutter en mixité. Conférence Gesticulée

Queer / LGBTQIA+ Logement / Squat Migrations / Frontières Éducation populaire / Partage de savoirs

À la croisée d'une conférence et d'un spectacle qui se base sur nos anecdotes individuelles et collectives, nous interrogerons les clés d'un vivre ensemble possible. En les confrontant à la théorie et aux enjeux systémiques de la crise du logement Bruxelloise, nous imaginerons avec vous les couleurs de nos luttes actuelles et à venir 🪁.

✨ Le 5 décembre à la Fabrik ASBL
[85-89, rue du Moulin, 1012 Saint-Josse]

✨Le 6 décembre au DK
[70b rue du Danemark, 1060 Saint gilles]

TIMING
Ouverture 19h
Début du show 19h30

Bar et petite restauration AVANT/APRES

ENTRÉES🎟️
Prix conscient : 7-15-30€
*Pour soutenir notre ASBL en pleine campagne de recherche de fonds*

Pour plus d'infos : https://www.daryacu.net/qui-sommes-nous/

Agenda

Daryacu : habiter et lutter en mixité. Conférence Gesticulée

 vendredi 5 décembre 2025  19h00 - 22h30 iCal
 vendredi 5 décembre 2025
19h00 - 22h30 iCal
 à la Fabrik ASBL le 05/12 et au Dk le 06/12 ,

 

✨ Le 5 décembre à la Fabrik ASBL
[85-89, rue du Moulin, 1012 Saint-Josse]

✨Le 6 décembre au DK
[70b rue du Danemark, 1060 Saint gilles]

