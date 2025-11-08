Daryacu : habiter et lutter en mixité. Conférence Gesticulée

✨ Le 5 décembre à la Fabrik ASBL
[85-89, rue du Moulin, 1012 Saint-Josse]
✨Le 6 décembre au DK
[70b rue du Danemark, 1060 Saint gilles]
TIMING ⌛
Ouverture 19h
Début du show 19h30
Bar et petite restauration AVANT/APRES
ENTRÉES🎟️
Prix conscient : 7-15-30€
*Pour soutenir notre ASBL en pleine campagne de recherche de fonds*
Pour plus d’infos : https://www.daryacu.net/qui-sommes-nous/
