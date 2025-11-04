De mon plein gré, c’est l’histoire d’une enquête.
Avec De mon plein gré, Jessica Gazon nous propose une adaptation théâtrale du roman éponyme de Mathilde Forget et crée au plateau une pièce chorale qui décrypte pas à pas les processus psychologiques et judiciaires kafkaïens dans lesquels une victime de viol est plongée lorsqu’elle décide de porter plainte. Et plus spécifiquement encore quand il s’agit d’un viol punitif lesbophobe.
Un projet comme un voyage nécessaire pour que des paysages résilients et empuissançants se révèlent enfin à nos regards.
« Je n’ai tué personne. Mais il va falloir me défendre car je suis coupable. Sans victimes déclarées, les crimes n’existent pas. En le révélant, je suis coupable de faire exister le crime. »
De mon plein gré – Mathilde Forget
18 au 22 Novembre tous les soir à 20h à prix libre
crédit photo : nour beetch
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info