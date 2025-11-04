stuut.info

De mon plein gré, c’est l’histoire d’une enquête.

Queer / LGBTQIA+ Prisons / Anticarcéral Arts / Créations

De mon plein gré, c’est l’histoire d’une enquête.

Quelqu’un arrive dans un commissariat. Elle sent l’alcool. Elle se « livre » à la police. Attitude coupable. Quel crime a-t-elle commis ? Les interrogatoires s’enchainent. Les faits se révèlent. Détail après détail. La « vérité » se questionne et se recompose jusqu’à devenir implacable.

Bruxelles | sur https://stuut.info

De mon plein gré, c’est l’histoire d’une enquête.

Avec De mon plein gré, Jessica Gazon nous propose une adaptation théâtrale du roman éponyme de Mathilde Forget et crée au plateau une pièce chorale qui décrypte pas à pas les processus psychologiques et judiciaires kafkaïens dans lesquels une victime de viol est plongée lorsqu’elle décide de porter plainte. Et plus spécifiquement encore quand il s’agit d’un viol punitif lesbophobe.

Un projet comme un voyage nécessaire pour que des paysages résilients et empuissançants se révèlent enfin à nos regards.

« Je n’ai tué personne. Mais il va falloir me défendre car je suis coupable. Sans victimes déclarées, les crimes n’existent pas. En le révélant, je suis coupable de faire exister le crime. »

De mon plein gré – Mathilde Forget

18 au 22 Novembre tous les soir à 20h à prix libre

crédit photo : nour beetch

Voir en ligne : De mon plein grè

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

6 décembre - 09h00 - la maison de la paix

Autodéfense queer féministe pour personnes PD

Inscrivez-vous ici : https://framaforms.org/autodefense-queer-feministe-pour-personnes-pd-1758367993 ✨ Qu’est-ce que c’est ? ✨ Feros invite le collectif d’animateurices Riposte Queer - NPDC. Riposte Queer - NPDC propose un temps pour se donner des outils pour réagir face aux agressions notamment LGBTQphobes. Il concerne les agressions verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, commises par des proches ou des personnes inconnues. Vous y apprendrez des techniques physiques et verbales, simples et immédiatement efficaces, qui permettent de mettre fin à une situation désagréable ou dangereuse afin de diminuer vos peurs, de gagner en confiance en soi, de se renforcer individuellement et collectivement dans un cadre convivial. ✨ Pour qui ? ✨ Cet atelier est ouvert à toutes les personnes s’identifiant comme PD. C’est-à-dire que le groupe est ouvert aux gays, tapettes, pédé.es, folles, mecs gays cis ou trans, personnes non-binaires et transmasculines perçues comme gays, femmes trans ou personnes transféminines régulièrement réassignées au masculin. ✨ Langue ? ✨ L’atelier sera animé en français. ✨ Quand ? ✨ 6 et 7 décembre 2025. Accueil dès 9h00, début à 9h30, fin à 17h00. ✨ Où ? ✨ Dans les locaux d’Agir pour la paix (Maison de la paix). Rue Van Elewyck, 35 1050 Ixelles ✨ Accessibilité ? ✨ Accès PMR non disponible. Possibilité de s’isoler dans un endroit calme. Accès jardin extérieur possible. Casques anti-bruit disponibles (type casque de chantier). Deux espaces distincts (une salle moyennement grande et une grande salle). L’éclairage est de type LED blanc, mais nous installerons des luminaires diffusant une lumière de plus faible intensité avec une teinte chaude. L’atelier implique du bruit et des cris, notamment de la part des animateurices lors de chaque démonstration de riposte ; tous les exercices sollicitant des cris seront annoncés au préalable. L’atelier se déroule en langue française. Certain.es animateurices maîtrisent plusieurs langues, mais l’ensemble du contenu ne pourra pas être adapté à une personne allophone. L’atelier est ouvert aux personnes ayant des capacités physiques variées, et tous les exercices peuvent être adaptés. Les assistant.es ou accompagnant.es ne sont pas admis : toute personne présente dans les espaces participe pleinement au stage. Pour tout besoin spécifique, veuillez nous contacter : autodefense@feros.be ou laissez un message ou un vocal via DM (Messenger ou Instagram). Pas de parking. Pas de parking vélo. Accessibilité transport : à 400 m de l’arrêt Flagey (trams 81, bus 38, 59, 60 et 71), à 400 m de l’arrêt Bailli (trams 8, 81 et 93, bus 54). ✨ Prix ? ✨ Nous nous efforçons de rendre nos formations accessibles à toustes, quel que soit le budget. Nous ne disposons pas de financements réguliers et dépendons largement des contributions des participant.es pour organiser nos activités. L’argent ne doit pas être un obstacle à la...
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Extrême-droite / Antifascisme

Point Queer de novembre

Projection et temps d’échange autour de l’autodéfense communautaire et de la réappropriation de la violence Depuis 1 an, nous avons entamé une discussion entre transpédégouines pour penser des outils d’autodéfense communautaire. Les violences queerphobes continuent et s’intensifient avec l’offensive de droite que nous les queers subissons un peu partout... Pour cela, le Front Q organise des temps communautaires pour échanger autour de ces thématiques en cherchant à valoriser et mettre en commun notre savoir communautaire. Nous organisons au prochain Point Queer une projection qui sera suivi d’un temps d’échange pour évoquer la question de l’autodéfense et de la réappropriation de la violence. Cette proposition s’inscrit dans le projet collaboratif que met en place le Front Q, prenant la forme d’une plateforme en ligne pour s’outiller contre les violences queerphobes. Le but y est de rassembler des ressources théoriques, mais aussi pratiques sous forme de témoignages d’expériences vécues et leurs résolutions. Nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de partager des situations vécues de queerphobie qui seront enregistrées (uniquement audio), pour constituer une base de témoignages, que nous anonymiserons et que nous aimerions publier à terme. Nous précisons que ces partages se feront sur base volontaire, que personne ne sera obligé.e d’entendre ou de revivre des expériences traumatiques, et les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’activité sont les bienvenues au PQ. Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer. Organisons-nous pour lutter ensemble ! OFF, l’espace qui nous acceuillera sert comme espace de travail, de recherche socio-artistique, de cohésion ainsi que de lieu de rencontre pour des individus, collectives et organisations externes. Un prix libre est organisé pour la participation aux frais, n’hésite pas à participer à la hauteur de tes moyens
Bruxelles Bruxelles |

20 novembre - journée - Partout

Pour que nos larmes deviennent des armes : appel à tout détruire la semaine du Tdor

La liste de nos adelphes disparu-e-s s’allonge d’année en année. Chaque nouvelle mort est un effondrement, un rappel de la douleur d’exister dans un monde qui cherche activement à nous supprimer. On essaye de s’accrocher coûte que coûte, en gardant vivant le souvenir de celleux qui sont parti-e-s. Nos copaines putes assassiné-e-s, nos adelphes sans papiers déporté-e-s, nos potes expulsé-e-s par les flics, nos compagnon-ne-s repoussé-e-s dans le placard et dans la pauvreté, nos soeurs poussées au suicide par leur famille transphobe et dont on écorche le prénom même après la mort, nos ami-e-s enfermé-e-s en taule ou en hôpital psy. De l’isolement et de la négation de nos existences qui brisent petit à petit au meurtre brutal, cette société de merde cherche à nous détruire et les armes à sa disposition ne font qu’actuellement se renforcer. La gauche, qui aime tant parler à notre place, nous assigne un rôle de victimes passives et participe pleinement à la répression de nos révoltes au nom de notre « sécurité ». On voudrait nous apprendre à nous faire tout-e-s petit-e-s et à internaliser ce discours paternaliste dans l’espoir que les institutions hostiles s’apitoient sur notre sort pour qu’on puisse éventuellement leur gratter quelques droits, qui, comme tous les droits, bénéficieront à certain-e-s au sacrifice de tant d’autres. Même notre deuil, une fois figé en cérémonie officielle, perd de son potentiel de révolte, devenant un outil de plus au service de notre pacification. Une heure de rassemblement où nos larmes sont autorisées, des voix funèbres scandant au mégaphone des prénoms chers qui paraissent d’un coup si lointains. Le feu des bougies est le seul qui brûlera à la mémoire de nos compagnon-nes. Et tant pis si notre douleur et notre rage ne rentrent pas dans le cadre d’une minute du silence, on va devoir se battre pour arracher d’autres espaces pour les faire exister. Notre problème n’est pas qu’il y ait des moments de recueillement. C’est qu’il n’y ait que ça. Même ces espaces où nous sommes autorisé-es à pleurer nos mort-es se rétrécissent de jour en jour, à l’image de la mémoire de nos révoltes toujours davantage écartée et effacée. Pourtant on est plein à être bouffé-e-s d’envie de faire exister autre chose : hurler notre douleur à en réveiller les bourges et les réacs, recouvrir chaque mur blanc des prénoms qui nous sont chers ou des fresques célébrant leurs vies et leurs luttes, éclater chacune de leur vitrine dans ces rues où l’on fait tâche, fêter celleux qui sont parti-e-s en faisant exploser des feux d’artifice comme des paillettes dans ce ciel gris. Zbeuler, casser, attaquer, mais aussi pleurer, rire, danser, imaginer d’autres manières de prendre soin de nos potes et de célébrer nos existences hors-normes. Nous sommes conscient-e-s que nous n’avons pas toustes les mêmes possibilités d’agir en fonction de là où l’on se trouve et de nos capacités. Certain-e-s vivent en communauté, pendant que d’autres galèrent...
Partout Partout | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Queer / LGBTQIA+
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info