Débat-rencontre - Résistances internationales de femmes face à la montée du fascisme global

Quand : jeudi 27 février à 19h00. Anglais-Français.

Oú : Dk, 70b rue de Danemark à 1060 Saint-Gilles.

Le féminisme est un outil indispensable pour repenser les luttes décoloniales et anti-impérialistes face à l’avalanche belliciste d’un monde déchiré par un nouveau basculement suprémaciste et la montée du fascisme.

Le collectif 8 Mars organise un débat-rencontre avec des femmes qui incarnent des résistances internationales et nous parleront du rôle des femmes dans celles-ci.

Une membre du mouvement des femmes kurdes parlera des attaques actuelles contre le Rojava et les femmes en Syrie, et de l’enjeu de défendre la révolution des femmes qui s’y construit depuis 2012.

Une militante pour la cause palestine expliquera les enjeux a un an et demi du début du génocide en territoire palestinien.

Une representante du mouvement iranien abordera des opportunités et menaces après le déclin du soulèvement révolutionnaire « Femme, Vie, Liberté » en 2022. Quel est le rôle des luttes des femmes – en particulier la lutte contre le hijab obligatoire – dans la résistance à la montée du nationalisme fasciste.

Une representante de l'asbl MWASI parlera des luttes des femmes en RDC face au génocide qui dure depuis près de 30 ans, des viols comme arme de guerre, et de la nécessité d'une solidarité décoloniale et materniste .

Une militante du collectif 8 mars expliquera l'avancée de l'extrême droite en Amérique Latine et des résistances aux attaques anti-droits dans la région.

Debate - International women’s resistance against the rise of global fascism

When : Thursday February 27 at 7:00 p.m. English-French.

Where : Dk, 70b rue de Denmark at 1060 Saint-Gilles.

Feminism is an essential tool for rethinking decolonial and anti-imperialist struggles as we are confronted to a world torn apart by a -new- supremacist shift and the rise of fascism and militarism.

The “collectif 8 Mars” is organizing a debate with women representing international resistances and will talk to us about the role of women within them, from a feminist perspective.