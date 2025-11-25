stuut.info

Début des grèves contre l’Arizona (vidéos)

Début des grèves contre l’Arizona (vidéos)

Près de 100 piquets de grève sont prévus rien qu’à Bruxelles et d’autres ailleurs en Belgique, pendant ces trois jours. Des mobilisations spontanées ont lieu depuis tôt ce matin, jusque sur le ring où un feu a été observé. Cette séquence de grèves s’inscrit dans un mouvement social aux mesures anti-sociales de l’Arizona.

En ce jour de grève, le gouvernement Arizona ne recule pas face à la colère populaire. Un accord budgétaire vient d’être annoncé, signifiant que l’Arizona ne démissionnera pas.

Depuis 5H ce matin, un blocage a lieu devant l’usine du linge appartenant au CPAS de Bruxelles-Ville, située rue du Cerf. Ce blocage ouvre la séquence de trois jours de grève contre les politiques de casse-sociale du gouvernement Arizona.

Les ouvrièr•es travaillent dans des conditions d’exploitation inhumaines et dangereuses. La plupart des travailleur•ses de l’usine ne parlent ni ne savent lire le français et David Weytsman (président du CPAS, MR) a supprimé les cours de français gratuits, proposés durant le temps de travail. La conséquence de cette suppression pour ces travailleur•ses, est qu’ils risquent à chaque instant de mauvaises manipulations des machines et de perdre des doigts ou des mains dedans. Les infrastructures sont vétustes, les espaces pour se changer, casiers, les douches … sont endommagés et le CPAS refuse de rénover les infrastructures. Pourtant cette usine rapporte beaucoup d’argent au CPAS.

Les ouvrièr•es et la CGSP réclament, des contrats non précaires, une augmentation salariale, la rénovation des infrastructures, et la remise en place des cours de français gratuits sur le temps de travail. De nombreux blocages, piquets de grèves et actions auront lieu dans tout le pays sur cette séquence de 3 jours de grèves contre l’Arizona.

GRÈVES CONTRE L’ARIZONA, 3 JOURS DE BLOCAGE À L’ULB (vidéo)

https://www.instagram.com/reel/DRcKP41CCPH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" s Balai en lutte à l’ULB Les travailleurs et travailleuses du nettoyage de l’ULB, en première ligne des politiques d’austérité et de précarisation du travail, rejoignent la grève des 3 jours contre le gouvernement Arizona. Déjà fragilisé·es par la sous-traitance qui les rend invisibles et vulnérables, ces travailleur·euses subissent une pression constante à la productivité, des salaires parmi les plus bas, et des conditions de travail particulièrement dures. La sous-traitance les prive de protections face aux abus et leur impose une instabilité permanente. Le gouvernement Arizona aggrave leur situation : austérité budgétaire, attaques contre les services publics, et politiques favorisant la précarisation,… Pour le personnel de nettoyage, déjà confronté quotidiennement aux conséquences de l’externalisation et aux économies « sur leur dos », ce gouvernement représente une menace directe contre leurs conditions de vie et de travail.
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

MOBILISATIONTROIS JOURS DE GRÈVE NATIONALE CONTRE L’ARIZONA

24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2025 Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB organisent trois journées de grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit). Cette mobilisation d’ampleur historique vise à faire reculer un gouvernement qui attaque systématiquement les droits des travailleur·ses et des personnes déjà précarisées. L’opposition citoyenne au gouvernement De Wever-Bouchez est forte. Malgré leurs fausses promesses de récompenser le travail, ils s’attaquent à nos pensions, nos salaires et l’indexation automatique, à nos droits fondamentaux. Ils n’ont pas le soutien de la population et ils le sentent et ils le savent. Programme des 3 jours Lundi 24 novembre : Grève dans les transports Le rail complètement à l’arrêt Arrêt de tous les trains dès le 23 novembre à 22h pour 72 heures Tous les secteurs de la SNCB et ses filiales concernés Les transports en commun La Stib prévoit d’importantes perturbations sur tout son réseau De Lijn : perturbations sur toutes les lignes de trams et bus en Flandre Le TEC également impacté Mardi 25 novembre : Grève dans tous les services publics L’enseignement mobilisé Les enseignants flamands feront grève deux jours d’affilée : une première depuis 24 ans (2001) Plus de 34 000 enseignants avaient déja participé à la grève de janvier 1 enseignant sur 5 envisage de quitter la profession à cause des réformes des pensions Un piquet de grève est organisé à Arts et Métiers dès 8h Les services publics Administrations communales CPAS Hôpitaux Bpost (fortement perturbée) La crise sociale touche également les communes. À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs communaux ont organisé des arrêts de travail les 19 et 21 novembre contre la crise financière qui frappe l’administration. Les syndicats dénoncent le licenciement de cinq travailleurs sans concertation et la menace sur la prime de fin d’année et les chèques-repas. Il est fort probable que des grèves aient également lieu dans les communes et administrations locales. Mercredi 26 novembre : Grève interprofessionnelle dans tous les secteurs Une manifestation nationale clôturera la mobilisation. Tous les secteurs sont appelés à participer à cette journée d’action générale. Plusieurs piquets de grève sont déjà annoncés Piquet commun du secteur psycho-médico-social devant le Petit Chateau à 8h différentes actions et activités auront lieu à l’ULB les 3 jours de grève. Une cantine soutenue par Commune Colère en soutien aux grévistes les 24, 25 et 26 novembre s’organise également. Selon Frédéric Panier, CEO d’AKT (Union wallonne des entreprises), avec un taux de participation de 20% des travailleurs grévistes, le coût pour l’économie wallonne s’élèvera à 100 millions d’euros par jour, soit 300 millions d’euros pour les trois jours. Une facture colossale qui intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à économiser 10 milliards d’euros d’ici 2029, en s’attaquant (...)
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

PALESTINE – Le Conseil de sécurité vote le « plan Trump » : un nouveau plan colonial imposé aux palestinien· nes

Dans la nuit de lundi à mardi 18 novembre, 13 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont approuvé le « plan de paix » de Donald Trump pour Gaza. La Russie et la Chine se sont abstenues. Le Hamas a immédiatement dénoncé une « tutelle internationale » ignorant les droits du peuple palestinien. Ce plan est un énième plan de « paix » coloniale imposée. Les critiques formulées depuis des semaines par de nombreux représentant·es politiques qui pointent du doigt un accord « de capitulation et de déportation ». Par-delà les critiques des représentant.es politiques, toute une partie de la société civile continue de dénoncer le génocide en cours et refuse d’accepter cette paix orchestrée par les pays occidentaux. Plusieurs universitaires ont cosigné une carte blanche qui décortique les enjeux coloniaux et les dangers de ce plan Trump pour Gaza, aujourd’hui entériné par le Conseil de sécurité de l’ONU. Soutenir le Plan Trump, C’est accepter une paix coloniale et sans justice Le Président américain Donald Trump a annoncé la proposition d’un Plan pour Gaza le 29 septembre 2025. Ce plan de 20 points promet de mettre fin au conflit à Gaza immédiatement et de répondre à l’insécurité au Moyen-Orient. De nombreux représentants politiques, y compris notre Ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ont félicité Trump pour l’aboutissement de cet “accord” de paix. Dès lors, à qui sert la paix promise par le plan Trump ? De quel genre de “paix” s’agit-il ? Hier comme aujourd’hui, en Palestine comme dans d’autres situations de guerre et de violence, le terme « paix » sert souvent d’étiquette pour imposer une réconciliation aux peuples et territoires sur lesquels la violence coloniale est infligée, et ainsi forçant les peuples colonisés à négocier la fin de leur propre génocide. Ici, le discours de Trump propose sans ambiguïté une paix coloniale sans justice et sans dignité. Un plan pour la paix « de qui » et « pour qui » ? Ce plan a donc été préparé sans entendre aucune voix palestinienne. Le Hamas s’est vu signifier un ultimatum : acquiescement au plan sans réserve ou annihilation de la population de Gaza. Après avoir acquiescé à certains aspects du plan, le Hamas a certes été associé aux négociations techniques visant notamment la libération des otages israéliens et la restitution des corps de ceux décédés. Mais le plan n’attend de lui que de finir de négocier sa propre élimination. Le plan propose que Gaza soit ensuite géré par un « comité palestinien technocratique » placé sous le contrôle d’un « conseil de paix » auto-proclamé, sans la moindre légalité internationale et aux relents d’autant plus colonialistes qu’il associe la figure de l’ancien Premier ministre britannique, en écho à la colonisation britannique de la Palestine dès 1917, ou encore à sa responsabilité directe dans les crimes de guerre commis en Irak à partir de 2003. Peut-on vraiment parler de la paix pour la Palestine si aucun Palestinien n’a eu un mot à dire pour (...)
Bruxelles Bruxelles |
