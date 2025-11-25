Début des grèves contre l’Arizona (vidéos)

Près de 100 piquets de grève sont prévus rien qu’à Bruxelles et d’autres ailleurs en Belgique, pendant ces trois jours. Des mobilisations spontanées ont lieu depuis tôt ce matin, jusque sur le ring où un feu a été observé. Cette séquence de grèves s’inscrit dans un mouvement social aux mesures anti-sociales de l’Arizona.

En ce jour de grève, le gouvernement Arizona ne recule pas face à la colère populaire. Un accord budgétaire vient d’être annoncé, signifiant que l’Arizona ne démissionnera pas.

Depuis 5H ce matin, un blocage a lieu devant l’usine du linge appartenant au CPAS de Bruxelles-Ville, située rue du Cerf. Ce blocage ouvre la séquence de trois jours de grève contre les politiques de casse-sociale du gouvernement Arizona.

Les ouvrièr•es travaillent dans des conditions d’exploitation inhumaines et dangereuses. La plupart des travailleur•ses de l’usine ne parlent ni ne savent lire le français et David Weytsman (président du CPAS, MR) a supprimé les cours de français gratuits, proposés durant le temps de travail. La conséquence de cette suppression pour ces travailleur•ses, est qu’ils risquent à chaque instant de mauvaises manipulations des machines et de perdre des doigts ou des mains dedans. Les infrastructures sont vétustes, les espaces pour se changer, casiers, les douches … sont endommagés et le CPAS refuse de rénover les infrastructures. Pourtant cette usine rapporte beaucoup d’argent au CPAS.

Les ouvrièr•es et la CGSP réclament, des contrats non précaires, une augmentation salariale, la rénovation des infrastructures, et la remise en place des cours de français gratuits sur le temps de travail. De nombreux blocages, piquets de grèves et actions auront lieu dans tout le pays sur cette séquence de 3 jours de grèves contre l’Arizona.