Double victory for the Donderberg ! Happy meeting 🍀

NL//EN below

De bonnes nouvelles de printemps pour les oiseaux, les écureuils et les petits singes aussi : Double victoire pour le Donderberg  !!! 🙈🥳

1) A la suite du recours de l’assos Save Donderberg, le Conseil d’État a suspendu un permis d’urbanisme qui aurait détruit Donderberg, un coin de paradis sauvage au cœur de Bruxelles. 🍀



2) L’abattage des arbres de haute tige à Bruxelles est strictement interdit du 1er avril au 15 aout 🌿



🌳 🌲 🦊 🌳 🌳 Cela signifie que pour les mois à venir, les arbres et les animaux du Donderberg sont en sécurité 🌳 🌲 🦊 🌳 🌳

Et c’est pour cela que le collectif Donderberg Sauvage veut célèbrer avec vous  !

❣️ le mercredi 10 avril à 19h❣️

Où : dans les locaux de l’asbl «  El Fréon  » à Jette

Rue Uyttenhove 71-77, Jette

Les portes ouvrent à 19h

Bouffe à prix libre et pour les boissons il y aura un bar à prix populaires (remember the cash 👑)

Après le repas, un moment d’échange sur comment utiliser les mois à venir pour continuer à organiser notre lutte pour sauver le Donderberg sauvage 🌰🐿️

On vous attend nombreuses et nombreux  ! 🐜🐜🐜



NL

Ook goed lentenieuws voor vogels, eekhoorns en kleine aapjes : dubbele overwinning voor Donderberg  !!!! 🙈🥳

1) De Raad van State schort de stedenbouwkundige vergunning op, die Donderberg, een stukje wilde natuur in het hart van Laken, zou hebben vernietigd. 🍀

2) Het kapseizoen is officieel geëindigd op 1 april, en de kap van hoge bomen in Brussel is strikt verboden tot 15 augustus 🌿 🌳

🌳 🌲 🦊 🌳 🌳 Dit betekent dat de bomen en dieren op de Donderberg de komende maanden veilig zijn 🌳 🌲 🦊 🌳 🌳 🌳

En dit wil het collectief Donderberg Sauvage samen met jou vieren  !

❣️ op woensdag 10 april op 19h❣️

Waar : in de lokalen van de vzw «  El Fréon  » in Jette, Uyttenhovestraat 71-77, Jette

Welkom vanaf 19u, eten aan vrije bijdrage en drinken aan kleine prijsjes (vergeet geen cash 👑)

Na het eten zullen we je op de hoogte brengen van onze plannen, en brainstormen we samen hoe we de komende maanden kunnen gebruiken praten over hoe we de komende maanden kunnen gebruiken om je voor te bereiden op de volgende etappe in onze strijd voor het behoud van het Wilde Donderberg 🌰🐿️

We hopen velen van jullie daar te zien  ! 🐜🐜🐜

EN

Good spring news for birds, squirrels and little monkeys too : double victory for the Donderberg  !!!! 🙈🥳

1) Following an appeal by the Save Donderberg association, the Council of State has suspended planning permission that would have destroyed Donderberg, a corner of wild paradise in the heart of Brussels. 🍀

2) The cutting down of tall trees in Brussels is strictly prohibited from 1 April to 15 August 🌿

🌳 🌲 🦊 🌳 🌳 This means that for the next few months, the trees and animals of the Donderberg are safe 🌳 🌲 🦊 🌳 🌳

And that’s why the Donderberg Sauvage collective wants to celebrate with you  !

❣️ on Wednesday 10 April at 19h❣️

Where : at the «  El Fréon  » in Jette

Rue Uyttenhove 71-77, Jette, Belgium

Doors open at 7pm

Free price for the food and at the bar drinks at popular prices (remember the cash 👑)

After the meal, we’ll have a discussion about how we can use the coming months to continue organising our fight to save the wild Donderberg 🌰🐿️