Appel à Dons - Du Pain aux Frontières

Racismes / Colonialismes Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales

Appel à Dons - Du Pain aux Frontières

Saison 2025 - 2026 à Calais et Dunkerque.

Lille/Calais | sur https://stuut.info

L’internationale boulangère mobilisée (aka IBM) par chaque hiver fabriquer du pain pour et/ou avec les exilé.es, en association avec des collectifs locaux (Utopia 56, Secours Catholique, Help4 Dunkerque...), Toute aide matérielle et financière est bienvenue.

Ou apportez confitures, tartinables, thé, café, sucre, farine... à votre boulangèr.e IBM préféré.e

 

Ces collectifs s’organisent au quotidien pour répondre à des enjeux de première nécessité : manger, s’abriter, se chauffer, être propre. Et on essaye de se porter garant de la dignité de personnes dont l’Etat français, pour ne citer que lui, menace l’intégrité.

Le pain est distribué sous forme de tartines de confitures pendant des sessions petits dej. / goûters, avec les namuras. Les biscuits eux sont distribués pendant les maraudes sur le littoral par des collectifs qui opèrent des veilles d’observation et de soutien face aux violences policières qui s’exercent lors des tentatives de traversée de la Manche.

Cette année, on repart pour 4 mois de présence simultanée à Calais et Dunkerque, et c’est pour ça qu’on fait appel à toi !

Après trois hivers passés sur place, on évalue à environ 20 000€ le budget nécessaire pour faire tourner l’activité de boulange à la frontière, avec une production adaptée aux besoins et aux envies des personnes exilées.

Pour donner un ordre d’idée des différents postes de dépense :

  • Un sac de 25kg de farine de blé bio semi-complète pour une fournée de pain de 40kg = 30€
  • Un kg de beurre pour 200 cookies ou 40kg de tartines = 13€
  • La venue d’un four mobile à la frontière : environ 600€ (essence et usure du matériel et du véhicule)

Autre contribution possible : les dons en nature ! Par exemple de la farine, des confitures, du miel, du café, du sucre, des graines (tournesol, courge, sésame…), du chocolat à pâtisserie, des flocons d’avoine, de la semoule de blé dur pour les namuras… Si tu as de quoi faire, tu peux nous l’indiquer en nous écrivant >>

plus d’informations via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/du-ble-dans-les-fleurs/formulaires/1

faire un don sur le site :
https://tinyurl.com/dupainauxfrontieres-saison-4

