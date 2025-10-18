stuut.info

EXPULSION DE L’OCCUPATION ZONE NEUTRE, LA POLICE INTERVIENT VIOLEMMENT

Ce matin dès 6h, 400 personnes se sont mobilisées contre l’expulsion du @collectifzoneneutre.

70 personnes, dont des familles et des enfants, occupent un bâtiment vide à Anderlecht depuis 6 ans. Ils et elles se retrouvent a la rue, en période de froid.

Un peu après 10h, une intervention policière violente a commencé.

La police a déployé un dispositif massif pour une expulsion :
2 autopompes, brigades canines, dizaines de policiers anti-émeutes. Les forces de l’ordre ont commencé par encercler la mobilisation avant de la séparer en deux. Les policiers ont matraqué et gazé les soutiens ; qui étaient réuni•es pour protéger l’occupation.
Plusieurs de personnes ont été blessées gravement et transportées à l’hôpital.

C’est la 6e fois que l’occupation de zone neutre est expulsée en 2 ans.

Il y a quelques nous avons publié une carte blanche du Front Anti-expulsion au sujet de l’expulsion du Collectif Zone Neutre.

Retrouvez plus d’informations sur les comptes Instagram de
@collectifzoneneutre et du
@front_antiexpulsions_bxl

