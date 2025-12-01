

Promotion Rima Hassan

Gaza est à la une de l’actualité. Celle du monde et aussi la nôtre. Tout près de nous, des tas d’initiatives de solidarité sont prises. L’une d’entre elles a fait couler beaucoup d’encre cet été : la décision des étudiants de la faculté de droit de l’ULB de donner à leur promotion le nom de Rima Hassan, députée franco-palestinienne de la France insoumise au parlement européen.

Disons-le d’emblée : l’UPJB comprend et salue ce choix.

Cette nomination a provoqué un tollé. À droite auprès de personnes qui épousent l’argumentaire israélien. Mais aussi à gauche chez des personnes honorables, parfois de nos ami·es, qui ont examiné la biographie de Rima Hassan et qui y ont trouvé des zones d’ombre.

Par leur choix, les étudiants ont posé un geste politique. Était-il nécessaire pour le faire d’examiner à la loupe la biographie des différent·es candidat·es à cette élection ? On a lu ici ou là que Rima Hassan aurait eu des faiblesses vis-à-vis de la dictature de Bachar El Assad. Mais ce qui est rapporté s’est passé à une époque où personne ne s’intéressait à ce qu’elle pouvait dire ou faire. Elle n’est devenue une personnalité publique qu’après le 7 octobre 2023, quand Gaza s’est imposé comme le fait majeur du moment.

À partir de ce moment-là, Rima Hassan a su s’affirmer auprès du public francophone comme l’incarnation de la résilience palestinienne. De plus, comme juriste, elle s’est faite l’avocate constante du droit international. C’est en s’appuyant sur ce droit qu’elle a formulé son appréciation du 7 octobre 2023, une appréciation qui nous semble imparable : oui, le droit international autorise un peuple colonisé à lutter pour sa libération, y compris par des actions armées ; non, ce droit ne permet pas qu’à cette occasion — ni à aucune autre — des crimes de guerre soient commis, ce qui a bien été le cas. Ces deux raisons justifient largement, à nos yeux, le choix de Rima Hassan par les étudiants en droit de l’ULB.