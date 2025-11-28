stuut.info

[Edito #3] 98%, disait-il

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Médias Résistances et solidarités internationales Palestine

[Edito #3] 98%, disait-il

Réponse de l’UPJB à Ralph Païs

Bruxelles | sur https://stuut.info

98%, disait-il

« Il », c’est Ralph Païs. Présenté comme vice-président d’un Centre juif d’information et de documentation, il était à l’unisson de l’ambassadrice d’Israël lors de l’émission QR le débat sur La Une animé par Sacha Daout le 24 septembre. Il n’avait pas supporté qu’Henri Goldman, au nom de l’UPJB, puisse déclarer que la population juive de Belgique était aussi diverse que n’importe quel groupe humain et qu’une part croissante de cette population se réjouissait de la reconnaissance de l’État palestinien et appelait à des sanctions renforcées contre Israël. Il s’était alors emparé du micro pour déclarer :

– que l’UPJB n’était pas une association juive ;

– que de toute façon elle n’était pas « représentative » et que 98 % de la communauté étaient en désaccord avec les propos tenus en son nom.

98 %, pas moins. Cette fable communément admise d’une communauté juive monolithique est une pièce importante dans le dispositif de la propagande israélienne. Celle-ci a besoin d’un bloc identitaire sans faille pour lui servir de pare-chocs face à la réprobation de plus en plus large des crimes commis contre le peuple palestinien.

Désolé, M. Païs, mais ce terrorisme intellectuel ne prend plus. Pour la petite communauté juive de Belgique de moins de 30 000 personnes, votre chiffre ne repose sur rien. Mais qu’en est-il pour la plus grande communauté juive hors d’Israël, celle des États-Unis qui compte environ 7 millions de membres ? Le 6 octobre, le Washington Post publiait un sondage mesurant leur attitude à propos de la guerre menée par Israël à Gaza. Pour 61 % des réponses, Israël y a commis des crimes de guerre et pour 39 %, ces crimes s’apparentent à un génocide. D’autres résultats de ce sondage sont plus ambigus. Mais les lignes bougent, en Europe comme en Amérique, et plus personne ne devrait pouvoir affirmer sans preuve que « 98 % » des Juif/ves de Belgique ou d’ailleurs pensent ceci ou cela.

Le dimanche 12 octobre, les associations juives autoproclamées représentatives des 98 % avaient appelé à une manifestation nationale pour commémorer le 7 octobre en reprenant tous les poncifs de la propagande israélienne. Elle rassembla, selon des observateurs, 500 personnes ou, selon une presse particulièrement bienveillante, 2000. Dans l’autre sens, au mois de mai, l’appel PAS EN NOTRE NOM avait récolté plus de 700 signatures en 3 jours.

L’UPJB – qui compte plus de 250 membres cotisants – et les autres collectifs de Juif/ves critiques nés plus récemment au sein de la communauté juive de Belgique n’ont jamais eu la prétention d’être « représentatifs » de toute cette communauté. Mais la fable des 98 % et nous traiter par le mépris, ça commence à bien faire.

Voir en ligne : upjb.be

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

29 novembre - 15h00 - One Field Fallow (OFF)

École de la Révolution : Répression et résistance

(ENG Below) Nous discutons de différentes formes de répressions et des outils utilisés contre nous. Ce mois, à l’École de la Révolution, nous écouterons celleux qui font face et se battent contre la répression à Bruxelles. En petits groupes de travail, nous réevalueront nos stratégies de résistance contre l’escalade du fascisme en Europe. Rejoignez-nous à la discussion de ’Répression & Résistance’ avec Defend Dissent et Samidoun Bruxelles. Notre école aura lieu ce samedi, de 15h à 18h, à OFF (One Field Fallow), rue de l’Enseignement, 60. On se voit là-bas ! L’École de la Révolution est une initiative d’éducation populaire, ouverte à toustes, sauf au sionistes, aux flics, aux collabos et autres fascistes. ENG >> School of the Revolution : Repression & Resistance For this month’s School of the Revolution, we will listen to those facing and fighting repression in Brussels, and in working groups, reevaluate our strategies of resistance against the escalating climate of fascism in Europe. Join us as we discuss ‘Repression & Resistance’ with Defend Dissent and Samidoun Brussels. Our school will take place this Saturday, 15-18h at One Field Fallow (Rue de l’Enseignement 60). See you there.  School of the Revolution is a popular education initiative that is open to everyone except zionists, cops, collaborators or other fascists.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

5 décembre - 19h00 - Cinéma Nova

Yerida Should I Stay or should I Go

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Frédérique Devillez arrive à Tel-Aviv après la mort de sa grand-tante, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle revient sur les traces d’une famille dont elle découvre le glissement vers le silence et l’acceptation de la « guerre » à Gaza. Isolée, elle part à la rencontre d’activistes qui refusent la haine et s’opposent au génocide. Entre errance, deuil et révolte, « Yerida Should I Stay or Should I Go ? » est un film en cours de réalisation qui interroge une question universelle : faut-il rester ou partir quand un pays bascule dans le fascisme ? Entre intime et politique, mémoire et engagement, la réalisatrice cherche à comprendre pourquoi certains se taisent quand d’autres disent non. Elle nous présentera une sélection de rushes de ce film à venir. + Rencontre Eitan Bronstein Eitan Bronstein a émigré en Israël à l’âge de 5 ans. Il y a servi dans l’armée, avant de refuser à trois reprises de faire son service de réserve au Liban et en Cisjordanie. En 2001, il a fondé Zochrot, une organisation qui promeut la prise de conscience de la société juive israélienne à l’égard de la Nakba, en tant que fait historique impliquant une responsabilité et une réparation, mais aussi comme processus toujours en cours qu’il s’agit d’arrêter. Vivant désormais à Bruxelles, il anime De-Colonizer, un centre de recherche alternatif qui offre un espace de réflexion sur la décolonisation de l’identité israélienne. Il dressera pour nous un panorama des ONG et groupes actifs en Israël pour l’égalité des droits, en détaillant leurs convergences et divergences idéologiques, notamment par rapport au colonialisme. En anglais.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |

5 décembre - 21h30 - Cinéma Nova

Concert : Elik Harpaz & Ayah

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Elik Harpaz est musicien et artiste performeur. Il se présente comme un enfant de la Palestine occupée, qui s’est déprogrammé lui-même de l’endoctrinement sioniste. Il milite aujourd’hui pour l’égalité et la liberté de tous les habitants entre le fleuve et la mer, à travers l’art, la musique et le podcast. Ayah est chanteuse, autrice-compositrice, guérisseuse par la voix et enchanteresse du son. Sa musique puise dans les enseignements d’une spiritualité décolonisée et dans ses propres racines juives. Ensemble, Elik et Ayah interprètent des chansons écrites avec un sentiment d’urgence — celui qu’il est des moments où l’art ne peut pas se taire. Leur bien nommée « Genocide Song », que Blanche Gardin a contribué à faire connaître, sera au répertoire de leur premier concert en Belgique, aux côtés d’autres morceaux de justice et d’amour, contre la guerre, le colonialisme et le génocide.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info