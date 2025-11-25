stuut.info

De Gaza au 127bis

Bruxelles

Il y a des morts qui dérangent le silence. Des morts, comme des vérités qu’on repousse, comme des cris qu’on refuse d’entendre. Mahmoud Ezzat Faragh Allah avait 26 ans. Il venait de Gaza, un territoire où la vie est déjà une lutte contre l’effacement. Gaza, où depuis des mois, la violence a pris des dimensions génocidaires connues désormais de tous.

Mahmoud n’est pas mort sous les bombes israéliennes. C’est ici, en Belgique, qu’il a mis fin à ses jours – dans une cellule du centre fermé 127bis, où l’on enferme les déboutés du droit d’asile en attente d’expulsion. Après des semaines d’enfermement, des calmants distribués comme des menottes, et l’absence de soins. À son arrivée, il venait d’apprendre le décès de sa mère restée au pays. Sans pouvoir dire adieu, ni assister à son enterrement. Un deuil confisqué et un enfermement forcé, une double disparition : celle d’un monde perdu et celle d’un avenir impossible.

Comme lui, d’autres Palestiniens ont été arrêtés ces derniers mois à la sortie de rassemblements pacifiques et placés en centre. La plupart sont ce qu’on appelle des dublinés : des personnes à qui un autre État européen a déjà reconnu une protection temporaire, et vers lequel la Belgique menace désormais de les renvoyer. Certains d’entre eux ont été expulsés, d’autres sont encore enfermés, et déplacés de centre en centre.

Ces enfermements des exilés palestiniens trouvent aujourd’hui une résonance particulière : alors que l’Union Européenne normalise, par son silence, les massacres à Gaza, ils prolongent ce silence en réprimant, ici, ceux qui portent en eux la mémoire vivante. L’impunité là-bas et la répression ici procèdent d’un même effacement politique : l’un tue par les bombes, l’autre par les arrestations policières et les dispositifs anti-migratoires.

Mahmoud est mort au croisement de ces deux violences – celle du colonialisme israélien et celle du contrôle migratoire européen – , entre la mémoire d’un peuple qu’on assassine et la politique d’un continent qui préfère ne pas voir. Sa mort n’est pas une exception, mais le point d’orgue d’une mécanique qui confond gouverner et exclure, protéger et punir, soigner et sédater. Un système où le silence administratif prolonge la destruction politique.

Depuis le 61 rue de la victoire, ces enfermements et ces décès qui dérangent le silence résonnent avec notre propre histoire, celle des exils imposés, des murs, des files d’attente et des vies rendues illégitimes. Ils sont l’écho de ce que nos morts nous ont appris : aucune raison d’État ne justifie la négation de l’humain.

Parler de Mahmoud, soutenir les exilés enfermés, lutter pour une Palestine libre, c’est refuser que la mémoire se coupe du présent et maintienne vivante une conscience commune face à l’oubli. Car la justice n’advient pas dans le souvenir, mais dans la manière dont on choisit de répondre à ce qu’il révèle.

Notes

7 décembre - 14h00 - point de chute, ades’if

Explorer les liens entre l’IA et le nucléaire

SMR + IA = <3 Ou : pourquoi et comment les GAFAM investissent dans le nucléaire On vous propose de passer une après-midi pour explorer deux tendances qui sont en cours : la relance du nucléaire et le développement de l’IA dans tout un tas de domaines. Ces deux évolutions dans la manière dont s’organise le monde sont liées, notamment par la participation des GAFAM dans la recherche nucléaire. Pourtant, la dénonciation du nucléaire n’est pas tellement présente dans les critiques de l’IA et des usages énergétiques du numérique. On vous propose de s’outiller pour mieux comprendre les articulations entre les deux. L’idée est que chacun·e apporte des ressources s’iel en a (on en aura aussi, que cela ne soit pas un frein !). On se les présentera, puis on pourra faire des petits groupes pour les lire, les arpenter, les écouter... On pourra aussi faire des recherches internet. Ensuite on se racontera ce qu’on a appris et peut-être même qu’on commencera à réfléchir à en faire quelque chose (tract, zine, affiche, podcast...?) De 14h à 18h autour du poêle de l’ades’if.
Bruxelles Bruxelles | Écologie |

2 décembre - 18h00 - Embassade d’Israhell

Inondons les rues devant l’ambassade d’Israhell...

Manifestation devant l’ambassade d’Israhell ! Inondons les rues devant l’ambassade d’Israhell mardi 2 décembre à 18h ! Jamais on ne se laissera tromper par l’Arizona sioniste et son pseudo-embargo sur les armes et son approbation du plan impérialiste de « cessez-le-feu » de Trump. On se reposera pas avant la libération révolutionaire de la Palestine, la régularisation de toustes les sans-papiers en Belgique et l’expulsion de l’ambassade sioniste. Nos revendications auprès du gouvernement Belge pour qu’il mette fin au génocide et à 77 ans de complicité avec le colonialisme sioniste et l’apartheid : • Boycott de toutes les relations avec Israhell et ses alliés • Embargo immédiat et complet sur les armes • Révocation de l’ambassadeur d’Israhell à Bruxelles • Suspension de l’accord d’association UE-Israhell • Sanctions contre les auteurs et complices de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité • Reconnaissance immédiate et inconditionnelle de toustes les réfugié.e.s et demandeureuses d’asile • Reconnaissance immédiate et inconditionnelle de l’État de Palestine • Facilitation du droit au retour • Cessation de la criminalisation et de la répression des mouvements de solidarité avec la Palestine et des mouvements antifascistes RDV mardi 2/12 à 18h à l’embassade Zioniste (40 Av. de l’Observatoire, 1180 Uccle)
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

PALESTINE – Le Conseil de sécurité vote le « plan Trump » : un nouveau plan colonial imposé aux palestinien· nes

Dans la nuit de lundi à mardi 18 novembre, 13 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont approuvé le « plan de paix » de Donald Trump pour Gaza. La Russie et la Chine se sont abstenues. Le Hamas a immédiatement dénoncé une « tutelle internationale » ignorant les droits du peuple palestinien. Ce plan est un énième plan de « paix » coloniale imposée. Les critiques formulées depuis des semaines par de nombreux représentant·es politiques qui pointent du doigt un accord « de capitulation et de déportation ». Par-delà les critiques des représentant.es politiques, toute une partie de la société civile continue de dénoncer le génocide en cours et refuse d’accepter cette paix orchestrée par les pays occidentaux. Plusieurs universitaires ont cosigné une carte blanche qui décortique les enjeux coloniaux et les dangers de ce plan Trump pour Gaza, aujourd’hui entériné par le Conseil de sécurité de l’ONU. Soutenir le Plan Trump, C’est accepter une paix coloniale et sans justice Le Président américain Donald Trump a annoncé la proposition d’un Plan pour Gaza le 29 septembre 2025. Ce plan de 20 points promet de mettre fin au conflit à Gaza immédiatement et de répondre à l’insécurité au Moyen-Orient. De nombreux représentants politiques, y compris notre Ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ont félicité Trump pour l’aboutissement de cet “accord” de paix. Dès lors, à qui sert la paix promise par le plan Trump ? De quel genre de “paix” s’agit-il ? Hier comme aujourd’hui, en Palestine comme dans d’autres situations de guerre et de violence, le terme « paix » sert souvent d’étiquette pour imposer une réconciliation aux peuples et territoires sur lesquels la violence coloniale est infligée, et ainsi forçant les peuples colonisés à négocier la fin de leur propre génocide. Ici, le discours de Trump propose sans ambiguïté une paix coloniale sans justice et sans dignité. Un plan pour la paix « de qui » et « pour qui » ? Ce plan a donc été préparé sans entendre aucune voix palestinienne. Le Hamas s’est vu signifier un ultimatum : acquiescement au plan sans réserve ou annihilation de la population de Gaza. Après avoir acquiescé à certains aspects du plan, le Hamas a certes été associé aux négociations techniques visant notamment la libération des otages israéliens et la restitution des corps de ceux décédés. Mais le plan n’attend de lui que de finir de négocier sa propre élimination. Le plan propose que Gaza soit ensuite géré par un « comité palestinien technocratique » placé sous le contrôle d’un « conseil de paix » auto-proclamé, sans la moindre légalité internationale et aux relents d’autant plus colonialistes qu’il associe la figure de l’ancien Premier ministre britannique, en écho à la colonisation britannique de la Palestine dès 1917, ou encore à sa responsabilité directe dans les crimes de guerre commis en Irak à partir de 2003. Peut-on vraiment parler de la paix pour la Palestine si aucun Palestinien n’a eu un mot à dire pour (...)
Bruxelles Bruxelles |
