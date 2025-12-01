stuut.info

De Gaza au 127bis

Santé / Soins Extrême-droite / Antifascisme Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Contrôle social / Répression Palestine

De Gaza au 127bis

Belgique | sur https://stuut.info

De Gaza au 127bis

Il y a des morts qui dérangent le silence. Des morts, comme des vérités qu’on repousse, comme des cris qu’on refuse d’entendre. Mahmoud Ezzat Faragh Allah avait 26 ans. Il venait de Gaza, un territoire où la vie est déjà une lutte contre l’effacement. Gaza, où depuis des mois, la violence a pris des dimensions génocidaires connues désormais de tous.

Mahmoud n’est pas mort sous les bombes israéliennes. C’est ici, en Belgique, qu’il a mis fin à ses jours – dans une cellule du centre fermé 127bis, où l’on enferme les déboutés du droit d’asile en attente d’expulsion. Après des semaines d’enfermement, des calmants distribués comme des menottes, et l’absence de soins. À son arrivée, il venait d’apprendre le décès de sa mère restée au pays. Sans pouvoir dire adieu, ni assister à son enterrement. Un deuil confisqué et un enfermement forcé, une double disparition : celle d’un monde perdu et celle d’un avenir impossible.

Comme lui, d’autres Palestiniens ont été arrêtés ces derniers mois à la sortie de rassemblements pacifiques et placés en centre. La plupart sont ce qu’on appelle des dublinés : des personnes à qui un autre État européen a déjà reconnu une protection temporaire, et vers lequel la Belgique menace désormais de les renvoyer. Certains d’entre eux ont été expulsés, d’autres sont encore enfermés, et déplacés de centre en centre.

Ces enfermements des exilés palestiniens trouvent aujourd’hui une résonance particulière : alors que l’Union Européenne normalise, par son silence, les massacres à Gaza, ils prolongent ce silence en réprimant, ici, ceux qui portent en eux la mémoire vivante. L’impunité là-bas et la répression ici procèdent d’un même effacement politique : l’un tue par les bombes, l’autre par les arrestations policières et les dispositifs anti-migratoires.

Mahmoud est mort au croisement de ces deux violences – celle du colonialisme israélien et celle du contrôle migratoire européen – , entre la mémoire d’un peuple qu’on assassine et la politique d’un continent qui préfère ne pas voir. Sa mort n’est pas une exception, mais le point d’orgue d’une mécanique qui confond gouverner et exclure, protéger et punir, soigner et sédater. Un système où le silence administratif prolonge la destruction politique.

Depuis le 61 rue de la victoire, ces enfermements et ces décès qui dérangent le silence résonnent avec notre propre histoire, celle des exils imposés, des murs, des files d’attente et des vies rendues illégitimes. Ils sont l’écho de ce que nos morts nous ont appris : aucune raison d’État ne justifie la négation de l’humain.

Parler de Mahmoud, soutenir les exilés enfermés, lutter pour une Palestine libre, c’est refuser que la mémoire se coupe du présent et maintienne vivante une conscience commune face à l’oubli. Car la justice n’advient pas dans le souvenir, mais dans la manière dont on choisit de répondre à ce qu’il révèle.

Voir en ligne : upjb.be

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Contrôle social / Répression

Belgique : Le réfugié palestinien Husam libéré après 50 jours en centre fermé

Après avoir obtenu le statut de réfugié en Belgique, Husam a été libéré après environ 50 jours passés en centre fermé, où il avait été placé à la suite de son arrestation le 29 septembre lors d’une manifestation à la Bourse. Son cas s’inscrit dans une série d’interpellations visant des personnes participant à des actions de solidarité avec la Palestine, au cours desquelles onze Palestiniens ont été arrêtés et huit envoyés en centres fermés malgré des procédures d’asile en cours. Parmi ces huit personnes, seuls Fathi Alhams, Ali Abu Taha et Mahmoud Abu Hadayed y sont encore détenus, tandis que deux ont été renvoyées en Grèce et qu’une autre, Mahmoud Faraj Allah, est décédée au centre 127bis (voir notre article ).
Ailleurs Ailleurs |
Guerre / Antimilitarisme

De Gaza au 127bis

Il y a des morts qui dérangent le silence. Des morts, comme des vérités qu’on repousse, comme des cris qu’on refuse d’entendre. Mahmoud Ezzat Faragh Allah avait 26 ans. Il venait de Gaza, un territoire où la vie est déjà une lutte contre l’effacement. Gaza, où depuis des mois, la violence a pris des dimensions génocidaires connues désormais de tous. Mahmoud n’est pas mort sous les bombes israéliennes. C’est ici, en Belgique, qu’il a mis fin à ses jours – dans une cellule du centre fermé 127bis, où l’on enferme les déboutés du droit d’asile en attente d’expulsion. Après des semaines d’enfermement, des calmants distribués comme des menottes, et l’absence de soins. À son arrivée, il venait d’apprendre le décès de sa mère restée au pays. Sans pouvoir dire adieu, ni assister à son enterrement. Un deuil confisqué et un enfermement forcé, une double disparition : celle d’un monde perdu et celle d’un avenir impossible. Comme lui, d’autres Palestiniens ont été arrêtés ces derniers mois à la sortie de rassemblements pacifiques et placés en centre. La plupart sont ce qu’on appelle des dublinés : des personnes à qui un autre État européen a déjà reconnu une protection temporaire, et vers lequel la Belgique menace désormais de les renvoyer. Certains d’entre eux ont été expulsés, d’autres sont encore enfermés, et déplacés de centre en centre. Ces enfermements des exilés palestiniens trouvent aujourd’hui une résonance particulière : alors que l’Union Européenne normalise, par son silence, les massacres à Gaza, ils prolongent ce silence en réprimant, ici, ceux qui portent en eux la mémoire vivante. L’impunité là-bas et la répression ici procèdent d’un même effacement politique : l’un tue par les bombes, l’autre par les arrestations policières et les dispositifs anti-migratoires. Mahmoud est mort au croisement de ces deux violences – celle du colonialisme israélien et celle du contrôle migratoire européen – , entre la mémoire d’un peuple qu’on assassine et la politique d’un continent qui préfère ne pas voir. Sa mort n’est pas une exception, mais le point d’orgue d’une mécanique qui confond gouverner et exclure, protéger et punir, soigner et sédater. Un système où le silence administratif prolonge la destruction politique. Depuis le 61 rue de la victoire, ces enfermements et ces décès qui dérangent le silence résonnent avec notre propre histoire, celle des exils imposés, des murs, des files d’attente et des vies rendues illégitimes. Ils sont l’écho de ce que nos morts nous ont appris : aucune raison d’État ne justifie la négation de l’humain. Parler de Mahmoud, soutenir les exilés enfermés, lutter pour une Palestine libre, c’est refuser que la mémoire se coupe du présent et maintienne vivante une conscience commune face à l’oubli. Car la justice n’advient pas dans le souvenir, mais dans la manière dont on choisit de répondre à ce qu’il révèle.
Bruxelles Bruxelles |
Racismes / Colonialismes

MANIFESTATION CONTRE LES CENTRES FERMÉS, « NI À JUMET, NI AILLEURS » (vidéo)

Ce samedi 25 octobre, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Charleroi contre la construction du plus grand centre fermé de Belgique à Jumet. La manifestation dénonçait plus largement les politiques migratoires belges et européennes d’extrêmes droites. Elle commémorait également la vie et les luttes de Semira Adamu, militante sans-papiers, tuée par la gendarmerie lors de son expulsion en 1998. Chaque année plusieurs centaines de personnes sont détenues administrativement en centre fermé par l’Etat belge et déportées depuis ces derniers. Les centres fermés incarnent un des aspects les plus violents de la politique migratoire raciste belge. Les conditions de détention inhumaines dans ces centres mènent régulièrement à la mort de personnes enfermées. Récemment, début octobre, Mahmoud Ezzat Ferag Allah, un jeune demandeur d’asile palestinien s’est donné la mort au centre 127bis. Selon Getting The Voice Out, un collectif qui lutte contre les centres fermés, deux à trois décès ont lieu chaque année dans ces centres de détentions administratifs. Récemment, un important mouvement de contestation s’est développé à Bruxelles contre des rafles de demandeurs d’asile palestiniens impliqués dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. Une contestation populaire dénonçant les « kidnappings » et les déportations de jeunes palestiniens menés par la police de 1000 Bruxelles (PS – Philippe Close), main dans la main avec l’Office des Étrangers. Cette contestation mené à une séries d’actions, allant de manifestations en face de centres fermés, de résistance à l’intérieur de ces derniers (grève de la faim), jusqu’à une attaque contre le bâtiment de l’Office des Étrangers le 14 octobre. Les luttes contre les centres fermés sont menées d’abord depuis l’intérieur par les personnes détenues, mais également de l’extérieur, notamment par des collectifs comme Getting The Voice Out et Ni Jumet Ni Ailleurs.
Wallonie Wallonie |
Santé / Soins

ENQUÊTE : Répression, emprisonnement, sédation, violences sexuelles et suicide : l’enfer des centre fermés, les militants palestiniens en première ligne

En octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah se donnait la mort dans le centre fermé de Steenokkerzeel. Son décès révèle l’ampleur des violences institutionnelles exercées contre les personnes migrantes en Belgique, dans un contexte d’acharnement politique envers les militant·es palestinien·nes. Cet article, basé sur une enquête menée par des collectifs militants et complété par nos propres recherches, documente les conditions de détention et le système de répression mis en place. PARTIE I : Un système de répression politique 1. La mort de Mahmoud : révélateur d’un continuum de violences Début octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah mettait fin à ses jours dans le centre fermé de Steenokkerzeel, en bordure de Bruxelles. Des proches, témoins et militant·es ont raconté sa mise en détention et le traitement qui lui a été réservé lors de ses derniers jours. Leur récit révèle l’enfer que sont les centres fermés pour les détenu·es. La détention de Mahmoud s’inscrit dans un acharnement politique, policier et judiciaire à l’égard des militant·es palestinien·nes en Belgique. Sa mort n’est pas anodine : elle est la suite logique d’un continuum de violences racistes et politiques exercées par l’État : répression des manifestations, enfermement des militant·es, obstacles administratifs, coups et blessures. Cette enquête s’appuie sur des témoignages de personnes détenues et de visites de centres fermés réalisées par des militant·es. Elle vise à documenter non seulement les circonstances du décès de Mahmoud, mais aussi les mécanismes systémiques violents et racistes qui sous tendent la détention en centre fermé. 2. L’ARRESTATION : FAIRE TAIRE ET INTIMIDER Dès le début du génocide, en octobre 2023, un mouvement de solidarité pour la Palestine s’est activement développé en Belgique, et en particulier à Bruxelles. Durant près d’un an et demi, des manifestations ont eu lieu quotidiennement, organisées principalement par la communauté palestinienne , d’abord à la Gare Centrale puis Place de la Bourse. Ces manifestations ont été le lieu d’une importante répression politique, policière et administrative : gaz lacrymogène, violences, intimidations et arrestations racistes systématiques. La police, sous l’autorité de la commune de Bruxelles-Ville (PS-MR), et l’Office des Etrangers ont travaillé main dans la main pour l’enfermement de militants. Depuis début août 2025, des arrestations de réfugiés palestiniens ont lieu en série à Bruxelles. Tous les réfugiés palestiniens qui ont été arrêtés et détenus en centre fermé sont soit en procédure d’asile, soit officiellement reconnus comme réfugiés par l’Etat belge. La plupart de ces arrestations sont survenues après de simples contrôles d’identité, le plus souvent en marge des manifestations pour la Palestine. Selon les témoignages de manifestant·es qui y ont assisté, elles n’étaient justifiées au moment même par aucun motif clair, avant d’être, pour certaines, justifiées à posteriori par le...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Visite au centre fermé de Steenokerzeel (127 bis)

Compte rendu d’une visite au centre fermé de Steenokkerzeel Par Youri Lou Vertongen – 31 octobre J’ai été sollicité, il y a quelques jours, pour rendre visite à un jeune exilé palestinien détenu depuis un mois au centre fermé de Steenokkerzeel (127 bis), après avoir été arrêté à la sortie d’un rassemblement en soutien à la Palestine sur la place de la Bourse, en plein centre de Bruxelles. Cette demande m’a explicitement été adressée en tant que chercheur en sciences sociales travaillant sur les dispositifs (anti-)migratoires. La visite visait à documenter non seulement son parcours et les raisons de son arrestation, mais aussi les conditions concrètes de détention dans l’un des espaces centraux de la politique de contrôle des étrangers en Belgique. Le centre 127 bis de Steenokkerzeel n’est pas simplement une architecture carcérale, il est littéralement un dispositif, c’est-à-dire un agencement de pratiques, de discours et de techniques destiné à rendre visible, contrôlable et gouvernable une certaine population – les étrangers, les sans-papiers, les indésirables. Posé au milieu de nulle part, implanté en lisière de l’aéroport de Zaventem, le complexe est pris en étau entre le tarmac, la nationale et les champs vides. Le va-et-vient des avions qui décollent et atterrissent rythme en continu le paysage sonore, rappel ironique d’une liberté de circuler réservée à d’autres, mais aussi écho permanent de la menace d’une expulsion imminente. Je connais évidemment ces espaces depuis plusieurs années, en tous cas en théorie : je les ai étudiés, analysés dans certaines de mes recherches. J’y ai aussi manifesté des dizaines de fois, crié ma rage devant leurs grilles, attendu avec d’autres que des silhouettes apparaissent aux fenêtres. Il y a une quinzaine d’années, lors d’une manifestation devant le centre de Vottem, la lourde porte métallique verte s’était ce jour-là laissée enjamber, tandis que la grille intérieure avait cédé sous la pression collective, laissant entrevoir, l’espace de quelques minutes, l’intérieur de la cour et les visages derrière les barreaux. Cet instant d’effraction, arraché à la logique du contrôle, portait une intensité subversive : celle d’un contact, d’un échange de regards à travers la frontière. On avait envahi la cour, échangé quelques mots, quelques gestes avec les détenus, avant d’être arrêtés en bloc. C’était un moment de rupture, presque de fête pour le jeune activiste que j’étais, une irruption collective dans un espace que l’État s’emploie d’ordinaire à tenir hors de vue, une brèche ouverte dans un dispositif d’enfermement pensé pour ne jamais être traversé. Aujourd’hui, c’est la version inverse que j’ai expérimentée : le dedans sous contrôle, l’accès administré, l’hospitalité encadrée. J’ai donc pénétré pour la première fois « légalement » dans un centre fermé. J’hésite à dire « entrer » tant ce terme prend en ce lieu précisément conçu pour empêcher toute sortie, une tonalité cynique. On n’entre pas...
Belgique Belgique |
Racismes / Colonialismes

🔻MOBILISATION FOR OUR PALESTINIAN COMRADES🔻

Husam Alfaqawi and a second comrade leading the daily Bourse protests are facing trials of their arrests following a demonstration on the 9 of June 2025 attended by thousands of people. Come stand in solidarity with our comrades who have been in the frontline for 2 years long ! They have been victims of police brutality, racism and state repression. THEY ARE NOT CRIMINALS ! The Belgian police, the state, the Immigration Office and the legal system are the criminals ! Hands of all Palestinian activists ! Free Fathi, Hamouda, Hussam, Ali and Mahmoud ! And continue to support Anas who has been deported to Greece ! Close all detention centers ! Stop deportations ! Free all Palestinian prisoner ! FR Husam Alfaqawi et un deuxième camarade à la tête des manifestations quotidiennes à la Bourse font l’objet de procès après leur arrestation à la suite d’une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes le 9 juin 2025. Venez manifester votre solidarité avec nos camarades qui sont en première ligne depuis deux ans ! Ils ont été victimes de brutalités policières, de racisme et de répression étatique. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont la police belge, l’État, l’Office des étrangers et le système judiciaire qui sont criminels ! Libérez tous les militants palestiniens ! Libérez Fathi, Hamouda, Hussam, Ali et Mahmoud ! Et continuez à soutenir Anas, qui a été expulsé vers la Grèce ! Fermez tous les centres de détention ! Arrêtez les expulsions ! Libérez tous les prisonniers palestiniens !
Bruxelles Bruxelles |
Guerre / Antimilitarisme

Centre fermé : L’État belge responsable de la mort de Mahmoud

Crédit photo @esther_colere Des informations complémentaires dans l’affaire Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre, Mahmoud Ezzat Farag Allah, demandeur d’asile palestinien, a mis fin à ses jours dans le centre fermé 127bis, à cause de ses conditions de détention. Sa mort survient alors qu’il était détenu dans des conditions inhumaines depuis 3 mois, en détresse psychologique. Les codétenus de Mahmoud sont clairs : c’est l’État belge qui l’a tué. Crédit photo @esther_colere Ce nouveau décès soulève des questions quant à la responsabilité que porte l’Etat belge dans les circonstances qui ont mené à la mort de Mahmoud et d’autres personnes en centre fermé. Chaque année 2 à 3 personnes meurent en centre fermé, selon Gettting The Voice Out. Une plainte a été déposée hier soir à l’encontre du centre pour ouvrir une enquête. Crédit photo @esther_colere Mahmoud vivait en Belgique depuis 3 ans, il avait introduit une demande de statut de réfugié en Belgique. Avant son arrestation et sa mise en détention, Mahmoud était investi dans les manifestations quotidiennes à la Bourse pour la fin du génocide et la libération de la Palestine. C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté par la police bruxelloise, dans le cadre d’une campagne de répression contre les rassemblements quotidiens. Mahmoud a été arrêté après son entretien à l’Office des Etrangers. Parallèlement à sa mise en détention en centre fermé, Mahmoud avait, sur une période de 2 jours, eu sa demande d’asile refusée et appris le décès de sa maman à Gaza. Crédit photo @esther_colere Une demande de libération écrite avait alors été faite à la direction du centre pour pouvoir faire son deuil, cette dernière lui avait été refusée. Crédit photo @esther_colere Le dimanche 5 octobre, selon le témoignage de ses codétenus, Mahmoud avait une première fois tenté de mettre fin à ses jours. Comme seule réponse à cette tentative de suicide, le centre l’a placé à l’isolement. Crédit photo @esther_colere Anas Hmam – un militant marocain lui aussi enfermé depuis plusieurs mois en centre fermé et qui partage régulièrement les luttes qui s’y déroulent – avait interpellé fin août dans un communiqué sur la détresse de Mahmoud et les violences structurelles imposées aux personnes détenues en centre fermé. L’avocate de Mahmoud, Maitre Gloria Mweze souligne elle-aussi, qu’il était dans un état de détresse et que cela nécessitait une prise en charge : « On a refusé de lui donner des médicaments, disant qu’il n’était pas malade. Une personne comme lui ne devrait pas être dans un centre fermé. Il aurait dû aller à l’hôpital ». Crédit photo @esther_colere La non intervention du personnel du centre fermé 127bis et sa mise à l’isolement, malgré les requêtes répétées de prise en charge et à la suite de sa première tentative de suicide, relève de la non-assistance à personne en danger alors qu’il était vraisemblablement en détresse psychologique. Selon les témoignages des codétenus de...
Bruxelles Bruxelles |
Contrôle social / Répression

Belgique : Le réfugié palestinien Anas Siam en grève de la faim

En réponse à la détérioration des conditions de détention dans le centre fermé 127bis, Anas Siam a annoncé qu’il entame une grève de la faim. Il écrit : « Je suis détenu depuis 34 jours parce que je défends ma cause palestinienne. » Cela intervient après la mort d’un autre détenu palestinien dans le même centre fermé, Mahmoud Farajalah (voir notre article ).
Ailleurs Ailleurs |
Extrême-droite / Antifascisme

Après la mort d’un camarade, d’un ami, d’un co-détenu, la répression s’intensifie dans les centres

Depuis la mort de Mahmoud, hier au centre fermé du 127bis (près de Zaventem), cinq camarades à lui ont été mis au cachot et transférés de force à trois centres différents : deux à Bruges, deux à Vottem (Liège), et un au Caricole (aussi près de Zaventem). On leur prend leurs téléphones, on les prive de tout contact. Rien n’est mis en place par le centre pour les laisser vivre leur deuil en paix, au contraire. Une tentative du centre et de l’Office des étrangers de décourager, museler la résistance de l’intérieur. Les cinq personnes transférées étaient celles avec qui Mahmoud était le plus proche, et qui avaient le plus de liens avec la communauté palestinienne à l’extérieur. Les camarades de Mahmoud étaient en deuil, et ils avaient commencés une grève de la faim ensemble. Un détenu nous rapportait hier que environ 80% des détenus du 127bis avaient commencé une grève de la faim. La même après-midi, ils étaient mis au cachot et transféré loin de leurs camarades. Le soir, un petit groupe de personnes se sont rassemblées devant le centre pour montrer et crier leur solidarité avec les personnes en détention. Des messages de soutien et de colère ont pu être échangés. Suite à cela, le personnel du centre a organisé une fouille de toutes les chambres, accentuant encore le climat de répression. Le décès de Mahmoud est une tragédie sans nom, et l’État belge a du sang sur les mains. Honte à vous ! La résistance s’organise, le peuple n’oublie pas. Mais n’oublions pas toutes les personnes enfermées dans ces centres de mort, souvent depuis des mois, parfois depuis une voire plusieurs années. Que vous veniez de Palestine ou d’ailleurs, on pense à vous. Personne n’est illégal·e, vous n’êtes pas illégal·es. Feu aux centres fermés et à leur monde. Liberté pour toustes.
Belgique Belgique |
Extrême-droite / Antifascisme

Suicide d’un homme palestinien cette nuit au centre fermé 127bis – Rest in power Mahmoud Ezzat Farag Allah

Les détenus du 127bis nous alertent ce matin qu’un homme s’est suicidé pendant la nuit dans le centre. Il s’agit de Mahmoud Ezzat Farag Allah, un homme palestinien enfermé depuis trois mois dans le centre. Ses co-détenus nous rapportent que la mère de Mahmoud venait de décéder en Palestine à son arrivée en centre fermé. Le reste de sa famille est encore en Palestine : nos pensées vont vers elle. Ses co-détenus sont révoltés. Ils commencent une grève de la faim au centre, et ont fait un drapeau avec son nom. Ils nous disent “Aujourd’hui c’est Mahmoud, demain c’est quelqu’un d’autre. Il faut faire quelque chose, la sécurité rigole de nous. Il faut faire quelque chose.” Chaque année, les détenu·es nous rapporte en moyenne 2-3 décès dans les centres. On pense à Tamazi Rasoian en 2023, à Baudouin Pandikuziku en 2025, à A. en 2024, à Semira Adamu en 1998, à Gebre Mariam en 2018, et à tant d’autres (dont pour certains les noms sont malheureusement inconnus). On pense aussi à toutes les personnes dont la mort ne sera jamais connue, gardée cachée par l’État belge. C’est évident que les responsables de la mort de Mahmoud sont l’État belge, l’Office des étrangers et tous les acteurs institutionnels des politiques migratoires répressives. L’État qui enferme, qui expulse et qui tue. La détention en centre fermé est violente. Elle pousse à bout. Elle assassine. Restons mobilisé·es et prêt·es à se rassembler à la mémoire de Mahmoud, et à celle de toutes les personnes mortes à cause des frontières et des prisons. Se rassembler en soutien à ses co-détenu·es et aux milliers de personnes enfermées chaque année par la Belgique dans les centres. LES FRONTIÈRES TUENT L’ÉTAT BELGE TUE ON N’OUBLIE PAS ON PARDONNE PAS FEU AUX CENTRES FERMÉS LIBERTÉ POUR TOUSTES
Belgique Belgique |
Guerre / Antimilitarisme

Mahmoud est mort. L’état Belge l’a tué.

Le centre fermé 127bis l’a assassiné par négligence Mahmoud Farajalah, Gazaoui enfermé au 127bis, s’est donné la mort. Il avait perdu sa mère. Il avait demandé à sortir pour faire son deuil. Il avait écrit. Il avait supplié. L’administration a ignoré. Le système a broyé. Le silence a tué. C’est un meurtre politique. Un meurtre administratif. Un meurtre colonial. Samedi à 16h devant le centre fermé 127 bis : rassemblement monstre. Pas de recueillement. Pas de bougies. Du feu. De la rage. Du bruit. Les centres fermés sont des prisons racistes. Ce que l’entité sioniste fait aux palestiniens là-bas : bombes, blocus, humiliations ; l’État belge le fait ici : enfermement, refus d’asile, isolement, torture psychologique. Mahmoud est mort. D’autres sont enfermés. Des gazaouis, des marocains, des sénégalais, des afghans, des kurdes, des érythréens. Tous enfermés parce qu’ils n’ont pas les bons papiers. Tous enfermés parce qu’ils sont du mauvais côté de la carte.
Belgique Belgique |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

Arizona : Les malades de longue durée, victimes et résistant·es du capitalisme

L’Arizona voudrait remettre 100.000 personnes au travail, d’ici à 2029. En Belgique, le nombre de malades de longue durée n’a jamais été aussi élevé. Plus de 526 000 personnes sont aujourd’hui reconnues en invalidité. Ce phénomène a explosé : le nombre de personnes en arrêt maladie est pratiquement 2,5 fois plus élevé qu’en 2002. Plus alarmant encore, les incapacités de travail liées au burn-out et à la dépression ont augmenté de 43% en seulement 5 ans. Derrière ces statistiques des profils révélateurs : Les femmes représentent 60% des personnes en invalidité. Les ouvriers et ouvrières constituent 65,6% des malades de longue durée alors qu’ils ne représentent qu’un tiers des salariés. Un·e travailleur·euse sur six présente aujourd’hui un risque élevé de burn-out — contre seulement un sur dix il y a dix ans, soit une augmentation de 40% en une décennie. Dans certains secteurs comme l’aide ménagère, un·e travailleur·euse sur cinq est en incapacité chaque jour. Les causes principales ? Un tiers des invalidités sont liées à la dépression ou au burn-out, un autre tiers aux troubles musculo-squelettiques. Deux pathologies intimement liées aux conditions de travail. Des conditions de travail qui détruisent les corps et les esprits 84% des médecins du travail estiment qu’il est demandé aux salarié·es de fournir davantage d’efforts qu’avant, tant sur le plan mental que physique. L’intensification du travail, l’augmentation des cadences, la pression des hiérarchies, le sous-effectif chronique dans les métiers du soin, la précarisation de l’emploi, autant de facteurs qui usent les travailleur·euses jusqu’à la rupture. Le burn-out, souvent présenté comme une faiblesse et une pathologie individuelle, est en réalité une maladie systémique, provoquée par l’organisation économique de la société capitaliste. Les psychiatres l’expliquent : les travailleur·euses sont pris dans des « doubles injonctions contradictoires », bien faire ET faire vite, soigner avec humanité ET traiter 30 patients en deux heures dans le secteur du soin par exemple. Des exigences inconciliables qui mènent à l’épuisement. « Quand je suis revenue, rien n’avait changé. J’avais l’impression que mon incapacité de travail n’avait servi à rien. J’étais en colère. » (Une travailleuse, Carte blanche de la Coalition Santé) Car c’est bien là le paradoxe : on demande aux malades de reprendre le travail sans jamais questionner ce qui les a rendu malades. L’offensive Arizona : sanctionner les malades Face à cette crise sanitaire, la réponse du gouvernement Arizona de Bart De Wever veut "responsabiliser, contrôler, sanctionner". L’objectif affiché ? Économiser jusqu’à 2,2 milliards d’euros d’ici 2030 en remettant un maximum de personnes au travail, coûte que coûte. Le dispositif est implacable. Les sanctions pour les malades qui ne coopèrent pas suffisamment, par exemple en oubliant de remplir un questionnaire ou en ne se présentant pas à un rendez-vous, passent...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Les humains, la nature, la ville : quelles relations ?

Journée d’étude pour penser ensemble des solutions pour Bruxelles en temps de crises. ✴️ SAVE THE DATE ✴️ 🗓️ Samedi 29 novembre : le mouvement Santé x Nature x Logement organise une journée d’étude et de rencontre qui permettra d’aborder les questions de santé, d’accès au logement, de lutte contre la précarité et de protection de la nature en profondeur. 🤗 Rejoignez-nous pour cette journée d’étude et de rencontre exceptionnelle le samedi 29 novembre, de 10 à 17h. 📍 Où ? UCL - auditoire central 51 F, Avenue E. Mounier 51, Woluwé-Saint-Lambert - METRO ALMA ▶️ Entrée : 5 euros. Gratuit pour celles et ceux qui en ont besoin. ✴️ Au programme : > 9h30 : Accueil La matinée sera organisée autour d’une table ronde rassemblant : ▶️ Paola Vigano , architecte et urbaniste italienne, professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, récompensée par le Grand prix de l’urbanisme 2013 en France. Paola Vigano a notamment réalisé le très remarqué "Schéma stratégique multidisciplinaire du bassin versant de la Vesdre" avec l’ULiège après les inondations de 2021. ▶️ Anne Berquin, docteure en Sciences biomédicales, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, professeure à l’UCLouvain, autrice de "Transition et soins de santé : quels défis pour le futur ?". Anne Berquin est une personnalité de référence pour l’approche "One health" en Belgique. ▶️ Pascale Vielle, professeure de droit social (UCLouvain), et collaboratrice scientifique à l’ULB. Pascale Vielle est autrice principale du récent rapport "Construire une protection sociale-écologique pour la Belgique" qui constitue un apport essentiel pour la réflexion sur le devenir de la protection sociale dans le contexte de la transition écologique en Belgique. Avec des interventions sur les thèmes suivants : ✅ La ville peut-elle survivre dans la nature, à quelles conditions ? ✅ L’approche « one health » et les liens entre la santé, la nature et le logement, ✅ Articuler les enjeux d’accès au logement, à la nature et à la santé : la question d’une sécurité sociale-écologique Modérateurs : Laurent d’Ursel (Syndicat des immenses) Jean-Baptiste Godinot (We Are Nature.Brussels) Dr Mathilde Berghmans, médecin spécialiste en maladies infectieuses (Health for future - Belgium) Céline Bertrand (Cellule Environnement SSMG) L’après-midi : > 14 h00 🗣️ Témoignages du vécu : le triple ravage écologique, social et sanitaire à Bruxelles. ▶️ Karin Stevens – Active dans la défense de la nature à Bruxelles : Nous sommes la nature qui se défend, en ville aussi ▶️ Un.e représentant.e du Syndicat des immenses (https://syndicatdesimmenses.be) : N’avoir pas de chez-soi à Bruxelles : des causes, des conséquences ▶️ Une patiente de la Fédération des Maisons Médicales (https://www.maisonmedicale.org) : Comment guérir quand l’habitat rend malade ? 🤝 Propositions d’actions. Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! ↪️ Infos et inscription : (...)
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre (Mirabal)

🔴 Ce dimanche 23 novembre, près de 5 000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles à l’appel de la plateforme Mirabal pour la manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre. La manifestation, suivie par syndicats, associations et citoyen.nes est partie du palais de Justice avant de rejoindre la place Marie Janson, où une stèle commémorative pour les victimes de féminicides a été inaugurée le 8 mars 2025. On y retrouve le nom de 100 femmes tuées en Belgique. En 2024, au moins 23 victimes de féminicides ont été recensées par Stop Féminicide. Cette journée de mobilisation marque également le début des protestations contre le gouvernement Arizona. En tant que violences systémiques, les violences faites aux femmes et minorités de genre sont au centre de la lutte contre le gouvernement Arizona. En effet, les personnes les plus touchées par ces violences sont les personnes racisées, sexisées et en situation de précarité. Or, les mesures de l’Arizona impactent en priorité les populations les plus précaires, renforcent les inégalités, la discrimination et donc participent à l’entretien de ces violences de manière institutionnelle. Soutenons toutes les minorités plus que jamais ! Article photos : https://www.irruption.be/manifestation-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-minorites-de-genre-mirabal/ LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Partout Partout |
PLUS D'ARTICLES - Santé / Soins
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info