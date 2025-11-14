stuut.info

Enterrement des logements sociaux à Amercœur (Liège)

Logement / Squat Droits sociaux / Services publics

🔴 Le 25 juin 2025, le collectif Amerbitume a organisé l’enterrement des logements sociaux liégeois.
Le conseil d’administration de la Maison Liégeoise avait rendez-vous à 17h au Parvis des Ecoliers. Les activistes ont traversé Liège, bercé·es par les cris des pleureuses et une fanfare mortuaire. Iels transportaient un cercueil, du café et des sandwichs dans le but de sauver les 64 logements de la Cour des Prébendiers afin qu’ils redeviennent des logements sociaux.

Liège | sur https://stuut.info | Collectif : Irruption

Alors qu’on dénombre jusqu’à 150 sans domicile fixe dans la ville, la crise du logement est sans issue : pas de domicile, pas de CPAS ; pas de CPAS, pas de logement. Les agences immobilières, tout comme les propriétaires, demandent sans cesse plus d’informations avant de faire leur sélection. Comment sortir de la rue ? De la misère ? Si l’État ne veut plus être un soutien, si l’Etat privilégie le marchant et refuse de s’acquitter d’un de ses rôles clés : combattre la pauvreté.

La revendication principale : une concertation !
Jean-Philippe Possoz (architecte et enseignant à la fac d’architecture de Liège), Jo et Henry (occupants de la Cour des Prébendiers) et David Praile (du Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat) étaient présents pour une conférence de presse. Le premier parle du seuil de salubrité assez bas dans les relevés surfaciques mais tout à fait conformes. Et puis l’amiante ; sans rapport complet sur sa présence dans les logements, il est impossible de connaître le coût des rénovations. D’ailleurs, David Praile rappelle les conditions des mises en vente : ce sont les associations qui ont ouvert le débat, contacté la Maison Liégeoise pour discuter de ce qui peut être fait concernant ces logements, puis, brutalement, par la presse, elles ont appris la décision de vente. Il y a des alternatives ! 15 personnes habitent là pour le moment.
En tant qu’occupants, Jo et Henry se rendent compte que pour certains, simplement avoir un endroit avec de l’eau et de l’électricité est un luxe.

Enterrement des logements sociaux à Amercœur (Liège)

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

19 novembre - 18h30 - Le Steki

Moment de rencontre avec la CLAP le 19 novembre

Nous organisons un moment de rencontre convivial autour de l’avancement du projet de la CLAP, ce mercredi 19 novembre à partir de 18h30, au Steki (rue G. Defnet 4-6, à St-Gilles). L’objectif de cette rencontre est de présenter et d’échanger sur l’état d’avancement de nos recherches en vue de transposer en Belgique les modèles du Mietshäuser Syndikat (Allemagne) et du CLIP (France). Nous avons prévu deux moments pour cette rencontre : un moment plus formel entre 18h30 et 19h30 où nous présenterons notre travail, en particulier pour celles et et ceux qui ne nous connaissent pas encore ; et un moment plus convivial de papote à partir de 19h30 avec boissons, pizzas et une auberge espagnole (pensez à amener quelque chose). À mercredi.
Bruxelles Bruxelles | Économie / Anticapitalisme |

27 novembre - 18h30 - Centre Culturel Bruegel

Les luttes territoriales, levier d’un dépassement du capitalisme ?

Dans le cadre du cycle "Dépasser le capitalisme". Si le développement du capitalisme a impliqué une accélération de la séparation ville-campagne, la croissance chaotique et la multiplication des grandes métropoles durant les dernières décennies implique une reconfiguration de cette division. Selon Miguel Amorós, « la campagne » est urbanisée alors que les éléments les plus émancipateurs de « la ville » sont supprimés. Quel est l’impact de ces transformations sur nos vies et sur nos luttes ? Le territoire est-il devenu le lieu de lutte pour l’émancipation sociale ? Peut-on dépasser le capitalisme sans désurbaniser les campagnes et détruire les métropoles ? Comment comprend-on le dépassement du capitaliste depuis une perspective anarchiste ? Pour mettre en débat ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Miguel Amorós, auteur de Post babilonia : la condición metropolitana contra el derecho al territorio . Historien, Amorós est une figure incontournable de l’anarchisme espagnol. Sa trajectoire politique et intellectuelle est également marquée par le mouvement situationniste et anti-industriel. Miguel Amorós connait la prison dans l’Espagne franquiste puis l’exil en France où il écrit, en collaboration avec Jaime Semprun, des textes sous le nom de Los Incontrolados (qui défend des positions conseillistes en soutien au mouvement ouvrier autonome révolutionnaire espagnol) et participe, par la suite, à la rédaction de la revue post-situationniste Encyclopédie des Nuisances. Il rédige notamment l’ouvrage Les situationnistes et l’anarchie, dressant un tableau détaillé des rapports entre l’univers libertaire et l’Internationale situationniste avant mai 68. Il collabore avec une diversité de revue et maisons d’édition libertaires et consacre plusieurs ouvrages sur le mouvement anarchiste durant la guerre civile espagnole, notamment sur l’anarcho-syndicaliste Buenaventura Durruti, le groupe « les Amies de Durruti » ou la fameuse colonne de fer ainsi que sur des luttes durant le franquisme (comme celle des Acratas de l’université centrale entre 1967 et 1969). Il a également écrit plusieurs articles et ouvrages critiques sur l’idéologie du progrès, le développement industriel, les métropoles et les luttes pour le droit au territoire. Inscription gratuite mais obligatoire à l’adrese info@gresea.be
Économie / Anticapitalisme |

5 décembre - 19h00 - à la Fabrik ASBL le 05/12 et au Dk le 06/12

Daryacu : habiter et lutter en mixité. Conférence Gesticulée

À la croisée d’une conférence et d’un spectacle qui se base sur nos anecdotes individuelles et collectives, nous interrogerons les clés d’un vivre ensemble possible. En les confrontant à la théorie et aux enjeux systémiques de la crise du logement Bruxelloise, nous imaginerons avec vous les couleurs de nos luttes actuelles et à venir 🪁. ✨ Le 5 décembre à la Fabrik ASBL [85-89, rue du Moulin, 1012 Saint-Josse] ✨Le 6 décembre au DK [70b rue du Danemark, 1060 Saint gilles] TIMING ⌛ Ouverture 19h Début du show 19h30 Bar et petite restauration AVANT/APRES ENTRÉES🎟️ Prix conscient : 7-15-30€ *Pour soutenir notre ASBL en pleine campagne de recherche de fonds* Pour plus d’infos : https://www.daryacu.net/qui-sommes-nous/
Queer / LGBTQIA+ |
