Alors qu’on dénombre jusqu’à 150 sans domicile fixe dans la ville, la crise du logement est sans issue : pas de domicile, pas de CPAS ; pas de CPAS, pas de logement. Les agences immobilières, tout comme les propriétaires, demandent sans cesse plus d’informations avant de faire leur sélection. Comment sortir de la rue ? De la misère ? Si l’État ne veut plus être un soutien, si l’Etat privilégie le marchant et refuse de s’acquitter d’un de ses rôles clés : combattre la pauvreté.

La revendication principale : une concertation !

Jean-Philippe Possoz (architecte et enseignant à la fac d’architecture de Liège), Jo et Henry (occupants de la Cour des Prébendiers) et David Praile (du Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat) étaient présents pour une conférence de presse. Le premier parle du seuil de salubrité assez bas dans les relevés surfaciques mais tout à fait conformes. Et puis l’amiante ; sans rapport complet sur sa présence dans les logements, il est impossible de connaître le coût des rénovations. D’ailleurs, David Praile rappelle les conditions des mises en vente : ce sont les associations qui ont ouvert le débat, contacté la Maison Liégeoise pour discuter de ce qui peut être fait concernant ces logements, puis, brutalement, par la presse, elles ont appris la décision de vente. Il y a des alternatives ! 15 personnes habitent là pour le moment.

En tant qu’occupants, Jo et Henry se rendent compte que pour certains, simplement avoir un endroit avec de l’eau et de l’électricité est un luxe.

Enterrement des logements sociaux à Amercœur (Liège) Lecture

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES