Entraînement collectif Zwanze

7 décembre - 14h00 -

Entraînement collectif Zwanze

Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Soutien / Entraide

Tu parles plusieurs langues et tu voudrais t’en servir pour soutenir des groupes militants à Bruxelles ? Rejoins notre réseau d’interprètes/traducteurices bénévoles et aide-nous à soutenir des événements et des orgas sur le terrain. Si tu veux essayer l’interprétation simultanée ou juste filer un coup de main, viens à notre journée d’entraînement le 7 décembre de 14h à 18h, place du Béguinage 7 à Bruxelles-1000 !

(↓Nederlands/English/Français↓)

Spreek je meerdere talen en wil je die inzetten voor activistische groepen in Brussel ? Sluit je aan bij en groeiend netwerk van vrijwillige tolken/vertalers en steun evenementen en grassroots bewegingen. Interesse in tolken of wil je gewoon en handje helpen ? Kom naar onze oefendag op 7 december van 14h tot 18h, locatie : Begijnhof 7 in Brussel (1000) !
You speak multiple languages and want to put them to good use for activist groups in Brussels ? Join our growing network of volunteer interpreters/translators and help support events and organisations on the ground. Curious to try interpreting or eager to help out ? Come to our training day on December 7th from 2pm to 6pm, at Begijnhof 7 in Brussels (1000) !
Entraînement collectif Zwanze

 dimanche 7 décembre 2025  14h00 - 18h00 iCal
 dimanche 7 décembre 2025
14h00 - 18h00 iCal

 

place du Béguinage 7,
1000 Bruxelles

