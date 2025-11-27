(↓Nederlands/English/Français↓)
Entraînement collectif Zwanze
Tu parles plusieurs langues et tu voudrais t’en servir pour soutenir des groupes militants à Bruxelles ? Rejoins notre réseau d’interprètes/traducteurices bénévoles et aide-nous à soutenir des événements et des orgas sur le terrain. Si tu veux essayer l’interprétation simultanée ou juste filer un coup de main, viens à notre journée d’entraînement le 7 décembre de 14h à 18h, place du Béguinage 7 à Bruxelles-1000 !
