[Entretien] L’extrême droite est-elle soluble dans l’abolitionnisme pénal ?

Entretien entre :
Ses premiers travaux ont porté sur les proches des personnes incarcérées, ainsi que sur le genre et les sexualités en prison. Elle oriente ensuite ses recherches vers les formes de contestation du système carcéral et l’abolitionnisme pénal. Plus récemment, elle explore la manière dont le système pénal est représenté et mis en récit à travers la culture populaire, en particulier le cinéma, les musées ou encore les dispositifs de patrimonialisation.
Elle a également mené des recherches sur les migrations par le mariage, les rapports sociaux de sexe et les mouvements sociaux aux Philippines, avec un intérêt particulier pour les mobilisations féministes.
Dernières publications :
- La cabane des enfants qui n’aimaient pas les punitions (éd. 7/7, 2025)
- Petit dictionnaire des idées chics en matière de justice (Atelier Téméraire, 2024)
- Brique par brique. Une histoire de l’abolitionnisme pénal (Lux, 2024, avec Joël Charbit et Shaïn Morisse)
- 1312 raisons d’abolir la police (Lux, 2023)
- Crimes et peines (Grévis, 2021)
- Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux, 2019) – trad. it. : Per tutte quante. Donne contro la prigione (Armando Editore, 2022) – trad. angl. : Free Them All : A Feminist Call to Abolish the Prison System (Verso, 2023)
ET
Militant pour les droits humains.
Aujourd’hui consultant en communication, gestion de projet, intelligence artificielle, chroniqueur ad intérim à la RTBF et débatteur régulier sur des médias audiovisuels.
L’entretien durera une heure et sera suivi d’un échange avec la salle à l’issue duquel un drink sera servi.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info