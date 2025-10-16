stuut.info

Episode #9 Podcast juif decolonial - trèfle à 4 feuj

Episode #9 Podcast juif decolonial - trèfle à 4 feuj

Resistances et collaborations

Vous pouvez ecouter 3 chansons juives lors de ce podcast qui est en telechargement libre sur Radio Air Libre, voir lien.

En attendant, voici la retranscription ecrite de cet episode :

’’ Bonjour,

Bienvenux dans ce nouvel épisode de trèfle a 4 feujs.

Je me remets difficilement encore des violences policières qui se sont déversées dans les rues de Bruxelles ce mardi 14 octobre.

J’espère que les gens qui traitent encore de terroristes la résistance palestinienne, se sont enfin rendu compte que finalement, la résistance armée n’est pas un choix de barbare mais une nécessite, et le seul moyen de survivre face une puissance sourde, exaltée par la violence répressive et deshumanisante.
Qui aujourd’hui oserait traiter de terrorisme les soulèvements du ghetto de Varsovie ou la résistance armée face aux nazis ? Ou les résistances kurdes face à la terreur commise par al Qaeda ? ou même la Révolution française ?

D’ailleurs, en parlant de résistance, il ne faut pas lâcher, malgré l’annonce de cesser le feu et ce que Trump appelle la paix au proche orient.
Les rassemblements à La Bourse organises par Ahrar belgium auront désormais lieu tous les vendredis, ne les lâchons pas. Ne lâchons pas la pression, justement escaladons, car l’annexion de Gaza et de la Cisjordanie elle ne s’est pas arrêtée et ne fait que progresser. Ne lâchons pas car sans une Palestine libérée de la puissance suprématiste sioniste, il n’y a pas non plus de Congo libre et vice-versa,
Et il n’y a ni même de libération Kurde, ni paix au Liban et en Syrie.
Tant qu’il y aura le sionisme et sa propagande tentaculaire, au sein des communautés juives de la diaspora, au sein de la société israélienne, de ses écoles, au sein des politiciens blancs, et des token racisés, il n’y aura ni retour des palestiniens possible, ni réparation, ni justice.
Tant que le sionisme existe, les luttes contre l’antisémitisme sont vaines et la déshumanisation des personnes et peuples arabes et musulmans sera de plus en plus décomplexée et dieu seul sait ou cela nous mènera.

On voit déjà en Belgique comment le gouvernement Arizona matraque la population de communique sur la supposée invasion par les frères musulmans dans la société belge. On voit aussi comment les refugies palestiniens sont ici criminalises et détenus en centres fermes, dans les pires conditions de détention possible, au point de mener un homme a se suicider, la semaine passée. Il s’appelait Mahmoud.

Je vous conseille grandement d’aller explorer le lien entre exploitation du Congo et le génocide en cours sur place ainsi que celui en cours à Gaza. Ainsi que notamment le rôle d’Israël dans la déstabilisation régionale en Syrie et le sort de la région autonome kurde du Rojava .

La résistance est nécessaire même si on n’est pas concernés directement ou qu’on pense ne jamais l’être, car l’histoire nous montre que même les personnes qui se pensaient au-dessus, ont fini par être victimes des groupes politiques dont elles étaient complices.

Je vais prendre en exemple l’implication des conseils juifs en Europe, instaures par les nazis, et en mettant des juifs aux postes.
Ces conseils juifs servaient de relais entre les nazis et les populations juives et créaient notamment les listes des juifs qui méritaient d’être déportés ou non, en listant les biens des déportés, en facilitant la ghettoïsation et en créant même les étoiles jaunes , facilitant ainsi le travail administratif des nazis. Ces mêmes membres de conseils juifs, en Pologne, Allemagne, Hongrie, en France, en Croatie et même jusqu’en Grèce finirent pour certains eux même à être déportés dans les camps.
En effet, en Allemagne également, a l’été 1933, après la montée de Hitler au pouvoir, les organismes de représentation juive qui jusqu’alors ne géraient que les lieux de culte et communautaires juifs, se sont retrouvés a collaborer avec les nazis pour l’émigration des juifs en Palestine. Cet accord s’appelait Haavara, signifiant transfert en hébreu. Le mouvement sioniste de l’époque et les dirigeants des communautés juives ont donc directement collabore avec le ministère des affaires étrangères sous le régime nazi pour augmenter ses colonies en Palestine.

Ben Gourion aurait même dit, à la suite de la nuit de Crystal en 1938 « l’exigence d’amener au pays (ici la Palestine) des enfants d’Allemagne ne vient pas seulement d’un sentiment de pitié pour ces enfants. Si je savais qu’il est possible de sauver tous les enfants juifs d’Allemagne par un transfert vers l’Angleterre, ou seulement une moitié par leur transfert vers la terre d’Israël, je choisirais la deuxième possibilité. Car devant nous ne se trouve pas seulement le compte de ces enfants, mais le bilan historique du peuple juif ; » donc les sionistes n’avaient que faire de sauver les juifs, et la Palestine n’a jamais été un projet de refuge pour les juifs victimes de persécutions aux yeux de Ben Gourion, le futur premier ministre de Israël.
Le projet sioniste était un projet colonialiste d’émancipation nationale et tous les moyens étaient bon pour y arriver, y compris collaborer avec les nazis.
D’ailleurs, lors du procès de Adolf Eichmann, des anciens membres du conseil juif ont même pris la défense de Adolf Eichmann.
Tout cela n’a pas empêché Ben Gourion, par la suite, à changer de narratif afin de justifier l’expulsion des 700 000 palestiniens, cela en invoquant l’émancipation des martyrs juifs européens. D’ailleurs, en Israël, le musée yad vashem, érigé en raison de la loi mémoire, shoah et héroïsme, fut érigée sur les ruines d’un village palestinien, Sumeil, rasé pendant la Nakba de 1948. Les martyrs juifs européens ont servi au sionisme pour justifier le nettoyage ethnique des Palestiniens alors même que dans la société israélienne de l’époque, il y avait un mépris énorme pour ces refugies européens qui, d’après ben Gourion encore, étaient considérés comme des faibles, des moutons qui s’étaient laisses empoter à l’abattoir. Ces gens parlaient encore le yiddish, une langue qui fut interdite par la suite car représentait la langue des faibles.

Il est important de préciser, par honnêteté intellectuel, que ce n’est pas seulement la collaboration du mouvement sioniste avec des forces ennemies qui a permis l’émigration en Palestine, mais aussi le rejet a l’époque par l’Angleterre et des Etats Unis d’accueillir les vagues d’immigres juifs dans leurs pays. Ce qui n’a pas empêché, plus tard, dans les années 80, à Israël de renforcer sa propagande sioniste pour convaincre les juifs issus de l’Union Soviétique ou encore d’Argentine émigrant encore aux USA de plutôt s’installer en Israël Palestine.
A la même époque, la mission Moise qui exfiltra les juifs Ethiopiens et du Soudan vers la Palestine. Ces mêmes juifs qui , je le rappelle, sont victimes d’un racisme complétement décomplexé en Israël et de manifestations en faveur de leur retour dans leur pays d’origine.
Israhell bénéficie à chaque fois, comme on le voit, des conflits dans le monde pour justifier l’émigration juive en Palestine et son étiquette de refuge pour les juifs.

Parallèlement à cela, il y a aussi une argumentation religieuse a coup de références bibliques, notamment avec le livre de Josué, qui fut implantes dans la propagande extérieure et intérieure et ce jusque dans les programmes de l’éducation nationale israélienne. Cela avec le soutien des évangélistes sionistes dont lord Balfour faisait partie ; lui qui n’avait rien d’un philosémite humaniste et qui était d’ailleurs opposé à l’immigration juive aux Royaumes Unis.
Il était important pour la propagande intérieure et internationale de prétendre que Israël n’était pas qu’une terre de refuge indispensable mais que son implantation même en Palestine, alors que le projet a failli être implante en Ouganda ou même Madagascar, était justifiée par l’analogie avec le livre de Josué, pourtant critiqué et commenté par les études talmudiques, dans lequel Dieu promet et autorise un génocide pour laisser les hébreux s’installer en terre promise.
Ce livre, probablement écrit par des exilés de Babylone en Judée, et prosélytes du judaïsme, n’est qu’un fantasme basé sur aucun évènement historique réel ou concret.

De toute façon, ce livre démontre bien que le peuple hébreu n’était jamais natif d’une terre, que ce soit la Palestine, ou autre, si ce n’est l’Egypte, car les 12 tribus d’Israël, issues des enfants de jacob, qu’on appelle aussi Israël, avec ses cousines Léa, Rachel, Bilha et Zilpah, sont nés, ont grandi pour la plupart en pays de Canaan ou en Egypte ou ils ont créé une descendance qui y est restée, et ce pendant 400 ans.
De nouveau, aucune preuve historique tangible, juste des fantasmes écrits par des exiles pour servir une propagande. Aussi, aucune mention d’une quelconque présence homogène et exclusive sur ces terres avant que Dieu ne promette le fameux génocide.

Et de toute façon, comme le dit Elias Sanbar, historien palestinien, même si droit au retour il y avait, le droit au retour ne signifie pas droit de possession.

Pour tous ces propos je me suis basée sur 2 livres :
1) le livre commentaire de Eyal Sivan et Rony Brauman, sur « « l’éloge de la désobéissance » Rony Brauman, juif , français, né à Jérusalem, ancien président de MSF France, et militant anarcho communiste dans sa jeunesse, et auteur de plusieurs livres sur l’aide humanitaire. Eyal Sivan, né en Israël, cousin de Rony Brauman, vivant en France, réalisateur de documentaires témoignant des expropriations, de l’apartheid, et le nettoyage ethnique en Palestine, ainsi que le racisme qui gangrène la société israélienne

2) le livre « Comment la terre d’Israël fut inventée : de la terre sainte a la mère patrie » de Shlomo Sand ». Je vous conseille grandement la lecture de ces livres .

Pour conclure, nous pouvons dire qu’Il y a toujours un revers a la médaille de la collaboration.
Pouvons-nous ( ?) nous permettre une analogie avec l’isolement politique de Gaza et l’expropriation continue en Cisjordanie qui sont rendues possibles aussi grâce à la complicité du gouvernement palestinien en place avec les forces israéliennes ? "

ARTICLES LIÉS

Extrême-droite / Antifascisme

Publication episode#8 emission Trèfle à 4 Feuj sur RAL

Special Rosh hashanna Bienvenux dans ce nouvel episode de TREFLE A 4 FEUJ, la seule emission radio decoloniale et diasporiste juive de Belgique ! Il se trouve que c’est le nouvel an juif ! oui , Rosh hashanah, litteralement ’’la tete de l’annee’’, ’’rosh’’ qui veut dire ’’tete’’ et ’’shannah’’ qui veut dire ’’année’’. il y a 1 an, Rosh hashannah tombait en même temps que l’inauguration du Reseau Europeen des Juifs pour la Palestine. Cette année, cela tombe en même temps que la phase d’annihilation de gaza et de l’invasion terrestre de gaza par l’etat sioniste . Dans cette emission speciale Rosh Hashanah, nous allons aborder plusieurs sujets en commençant par relater brièvement l’activite juive decoloniale en Belgique, à savoir quid de AJAB, EAJS, UPJB et Shabbes 247, ces derniers mois et au cours du mois de Septembre. On va aussi évidemment vous parler de Rosh hashanna et proposer des rituels decoloniaux pour cette fete treees importante au calendrier (lunaire) juif. Vous aurez la chance aussi de decouvrir des chants de priere specifiques à cette occasion et de quelle maniere ils sont appropries pour honorer les victimes innombrables creees au nom du sionisme, au nom de l’ethnonationalisme. Il y a aussi, tout le long du mois de septembre, des projections de docu, film, des conferences debat à l’UPJB. Le 23/09, il y a une conference sur le livre ‘’ un historien a gaza’’ de Jean Pierre Filiu Le 19/09, au CCJF et organise par l’upjb, une conference sur ces israeliens qui refusent de faire le service militaire pourtant obligatoire en Israel , risquant ainsi la prison. LIBERATION. JUSTICE. COMMUNAUTE. >>> EN LIBRE TELECHARGEMENT SUR : https://radioairlibre.net/emissions/trefle-a-4-feuj/episode-7/
Belgique Belgique |
Extrême-droite / Antifascisme

Trefle à 4 Feuj : Un podcast juif decolonial et diasporiste

Lancement d’une emission radio mensuelle juive mais aussi : decoloniale/diasporiste/antisioniste/anar/antifa/revolutionnaire Pourquoi une émission juive, alors qu’il y a déjà radio judaica ? Les voix juives diasporistes, decoloniales ou antisionistes ne sont pas du tout relayées par les voix médiatiques juives actuelles. Il y a, au contraire, un éclairage médiatique sur les voix juives, malheureusement majoritaires, contaminées par le discours sioniste révisionniste. Le but est donc de montrer une voix juive alternative : En offrant une plateforme aux nombreuses associations juives contre le sionisme à travers des interviews et reportages audios. En exprimant et créant des liens de solidarité entre tous les peuples opprimés et toutes les luttes anticoloniales et révolutionnaires, qu’elles soient palestiniennes, congolaises, kurdes, zapatistes, tamoules, yezidies, ou ouighoures. En offrant des moments d’histoire et culture juive avec un point de vue decolonial et diasporiste. Au programme du premier episode de 45 minutes en libre ecoute et telechargeable sur le site de radio air libre : 1) Sémantique et définition des termes Decolonial & Diaspora 2) Plaidoyer diasporiste 3) Musiques juives militantes 4) Histoire de la diaspora 5) Reportage audio : Inauguration du Réseau des Juifs Européens pour la Palestine

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

14 octobre : journée de grève et de blocages

Lors de la journée de mobilisation nationale du 14 octobre, une grève générale et une grande manifestation sont organisées. L’objectif de la mobilisation, à l’appel du front commun syndical, est de mettre à l’arrêt le pays tant contre les réformes antisociales, portées par le gouvernement Arizona. Elle prendra pied dans tous les secteurs, de l’industrie, au privé à celui public. Tour d’horizon – non-exhaustif – de certains secteurs mobilisés. TRANSPORTS PUBLICS STIB (Bruxelles) : personnels en grève, TEC (Wallonie) : service fortement réduit, SNCB (trains) : le trafic n’est pas directement en grève ENSEIGNEMENT : Le secteur de l’enseignement sera largement en grève dans la Fédération-Wallonie-Bruxelles. Des écoles ont déjà annoncé que les tous les cours ne pourront être tenus. On peut également attendre des mobilisations des jeunes des écoles secondaires qui depuis deux semaines organisent régulièrement des blocages et des mobilisations en soutien à la Palestine. Dans l’enseignement supérieur à Bruxelles, le personnel enseignant et les travailleur·ses et la CGSP organisent un piquet de grève dès 5H à l’ULB Des blocages et piquet de grève sont organisés dans des Écoles Supérieur d’Art (ESA). SANTÉ Les sages femmes du CHU de Saint Pierre organise un piquet de grève dès 7h du matin. COMMERCE : Le front commun syndical appelle aussi les travailleurs du secteur du commerce à la grève Les organisations encouragent également les clients à faire une grève de la consommation, donc à ne pas faire leurs courses, ce jour-là en signe de solidarité avec les travailleurs. AÉROPORTS Brussels Airport (Zaventem) : Aucun vol passagers ne décollera le 14 octobre. Le personnel de G4S (sécurité) participera massivement à la grève. Aéroport de Charleroi : Tous les vols annulés également en raison de la journée d’action syndicale. BLOCAGES AUTONOMES : Des organisations de la gauche radicale bruxelloise ont également appelé à mener des blocages à Bruxelles. MANIFESTATION NATIONALE Une manifestation nationale s’élancera depuis la Gare du Nord à 10h pour rejoindre la Gare du Midi en passant par la petite ceinture de Bruxelles. Plusieurs collectifs appellent également toutes les personnes qui n’ont pas la possibilité de se mettre en grève, de ralentir leur rythme de travail. Notamment, le collectif des 100 diplômées appellent les personnes racisées, dont les femmes voilées qui sont touchées de pleins fouets par les mesures de l’Arizona, a se mettre en grève. Nous rappelons que toutes et tous ont le droit de se mettre en grève, même si vous n’êtes pas syndiqué.es. Les personnes syndiquées peuvent demander une indemnisation pour la journée du 14. Sources : « Manifestation nationale du 14 octobre : que se passera-t-il ? Quelles sont les perturbations prévues ? », RTBF, https://www.rtbf.be/article/manifestation-nationale-du-14-octobre-que-se-passera-t-il-quelles-sont-les-perturbations-prevues-11609912 «...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! @Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

Code Rouge : plus de 400 personnes bloquent l’entreprise ArceloMittal Industeel à Charleroi

Samedi 11 octobre, a eu lieu la sixième action menée par la coalition Code Rouge. Cette nouvelle action de masse, organisée en collaboration avec Stop Arming Israel, le Comité des Soulèvements de la Terre Bruxelles et Against the Flow, a ciblé le site du géant mondial du secteur sidérurgique ArceloMittal Industeel, à Marchienne-au-Pont. Cette édition visait l’empire logistique et les entreprises complices de la colonisation et du génocide en Palestine. Plus de 400 militant·es ont bloqué le site industriel pendant près de 3 heures, et différentes actions de sabotage ont eu lieu sur certaines infrastructures liées au secteur logistique. Des camions de livraison et les voies de chemin de fer du site industriel ont été endommagés. Cette action de masse s’inscrivait dans le cadre d’une campagne internationale contre l’Empire logistique. D’autres actions de masse ont notamment été menées au port de Rotterdam et contre le projet de construction du méga-canal Seine-Nord Europe. Le site d’ArceloMittal Industeela était ciblé en raison de sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. En avril 2025, plus de 50 tonnes de métal ont en effet été livrées au ministère de la défense israélienne depuis le port d’Anvers. Outre cette complicité, les organisateur·ices ont rappelé à quel point une entreprise comme ArceloMittal Industeel est fortement polluante, fait partie intégrante du système logistique mondial. La dénomination « empire logistique » désigne l’ensemble des filières logistiques qui permettent de faire fonctionner l’économie capitaliste : aéroports, canaux, entrepôts, routes, etc. Ce 11 octobre, dès l’aube, plusieurs centaines de militant·es ont été arrêté·es par les forces de l’ordre dans différentes communes flamandes, où un large dispositif policier avait été mis en place pour empêcher leur arrivée sur le site de l’action. En revanche, d’autres groupes de militant·es ont réussi à déborder le dispositif policier. Cela a notamment été le cas à la gare de Charleroi, où des militant·es ont repoussé une ligne de policiers qui tentaient de les empêcher de sortir du quai. À leur arrivée sur le site, les centaines de militant·es présent·es ont commencé à barricader les entrées. D’autres ont repeint une importante partie des murs de l’entreprise avec des messages en soutien à la Palestine et contre l’empire logistique. L’occupation, qui a duré jusqu’aux alentours de midi, s’est déroulée dans une bonne ambiance, ponctuée de nombreuses prises de parole. Pendant le blocage, les délégués syndicaux de l’entreprise sont entrés en contact avec les militant·es afin d’échanger sur la situation. Cette collaboration, menée dans un grand respect mutuel, a permis aux centaines de participant·es de repartir en cortège sans la moindre confrontation avec les forces de l’ordre. À plusieurs reprises, des délégués syndicaux et des travailleurs de l’entreprise ont félicité les causes défendues par les militant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |
