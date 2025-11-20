20 novembre - 18h45 - Cinéma Nova

Expo Maisara Baroud « I am Still Alive »

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives -Fragments d’une mémoire volée ». Vernissage et témoignage de l’artiste le 20.11 à 18:45. GRATUIT. Depuis octobre 2023, Maisara Baroud s’est donné pour mission de réaliser chaque jour au moins un dessin. Faire parler ses émotions et résister à l’effacement de Gaza, son projet « Still Alive in Gaza » a eu pour utilité première de répondre à la question récurrente de tous ses amis « Es-tu encore en vie ? » Maisara était professeur à l’université Al-Aqsa de Gaza, déplacé 18 fois depuis que sa maison et son atelier furent bombardés dès les premiers jours de la riposte israélienne. Il est réfugié à Marseille avec sa famille depuis mai 2025 en tant qu’artiste chercheur. Nous aurons la joie d’accueillir ses œuvres et de le rencontrer lors du vernissage de son expo le 20 novembre. Exposition du 20.11 au 19.12 inclus. https://www.instagram.com/maisarart/ Cela ne sera pas un vernissage comme un autre car Maisara Baroud, réfugié de Gaza en France depuis le mois de mai 2025, veut nous raconter son histoire en tant qu’artiste et citoyen de Gaza. Avec quelques images, un micro et une interprète, on vous invite à venir l’écouter dans notre foyer, car il est encore en vie pour témoigner et il tient à le faire ici et maintenant. On se retrouve donc au Nova à partir de 18h45. On vous attend nombreux pour soutenir cette démarche courageuse et nécessaire. Témoignage traduit de l’arabe au français