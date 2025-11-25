stuut.info

Explorer les liens entre l’IA et le nucléaire

7 décembre - 14h00 - point de chute, ades’if

SMR + IA = <3
Ou : pourquoi et comment les GAFAM investissent dans le nucléaire

On vous propose de passer une après-midi pour explorer deux tendances qui sont en cours : la relance du nucléaire et le développement de l’IA dans tout un tas de domaines.

Ces deux évolutions dans la manière dont s’organise le monde sont liées, notamment par la participation des GAFAM dans la recherche nucléaire. Pourtant, la dénonciation du nucléaire n’est pas tellement présente dans les critiques de l’IA et des usages énergétiques du numérique.

On vous propose de s’outiller pour mieux comprendre les articulations entre les deux. L’idée est que chacun·e apporte des ressources s’iel en a (on en aura aussi, que cela ne soit pas un frein !). On se les présentera, puis on pourra faire des petits groupes pour les lire, les arpenter, les écouter... On pourra aussi faire des recherches internet.

Ensuite on se racontera ce qu’on a appris et peut-être même qu’on commencera à réfléchir à en faire quelque chose (tract, zine, affiche, podcast...?)

De 14h à 18h autour du poêle de l’ades’if.

Agenda

Explorer les liens entre l’IA et le nucléaire

 dimanche 7 décembre 2025  14h00 - 18h00 iCal
 dimanche 7 décembre 2025
14h00 - 18h00 iCal
 point de chute, ades’if,

 

Rue de Liedekerk
Saint Josse

