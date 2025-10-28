Expo-poèmes sur l’histoire vraie d’un féminicide suivie d’un groupe de parole 4 Gaza

stuut.info

4 novembre - 18h00 - DK

Santé / Soins Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Féminismes / Antipatriarcat Résistances et solidarités internationales Palestine

Expo-poèmes Le neuvième doigt de la main : récit d’un féminicide transformé en éloge de la vie grâce à l’expression poétique 4 Gaza.

💜 Entre incompréhension et impuissance, comment parler du féminicide dont nous ignorons finalement tout ?

💚 En solidarité avec Unity4Gaza

[SOIRÉE POÉTIQUE ENGAGÉE CONTRE LESMINICIDES 💜, EN SOLIDARITÉ AVEC UNITY4GAZA 💚🍉 ]

✊🏻 Je suis fière de vous annoncer que je créé ma première soirée caritative engagée contre les féminicides, à Bruxelles.
Ce sera une soirée poétique : mes treize poèmes du 9e doigt de la main, oeuvre engagée qui parle du féminicide de ma maman, seront en libre accès toute la soirée et il y aura un groupe de parole, d’échanges et de réflexions autour du féminicide.
Pour s’écouter, pour penser ensemble, pour partager ensemble.

🫂 Ma maman est décédée il y a onze ans à la suite de violences conjugales répétées et tortueuses.
Il n’y a pas eu de condamnation claire et ferme par la justice française car elle n’avait pas porté plainte, bien que la police venait souvent : pour eux, ses coups étaient les preuves de disputes de couple, de quelque chose de privé, de quelque chose qu’on ne comprend pas et qu’on ne veut pas comprendre.

📖 Pour moi, ces coups sur son corps étaient la volonté d’anéantir l’existence d’une femme qui était médecin généraliste, humaine, douce et qui portait en elle tant de rêves d’Amour... Son corps s’étant fragilisé à cause de torture (les coups physiques), elle s’est éteinte, le corps abîmé, d’une crise cardiaque le 6 août 2014.

💜 Alors aujourd’hui, j’ai choisi la poésie pour raconter son histoire en faisant un recueil de treize poèmes et surtout j’ai choisi dénoncer le féminicide comme l’un des plus grands fléaux de la société, qu’on puisse en parler et que nous n’ayons plus peur d’en parler. Je ne veux plus me cacher derrière des mots qui ne veulent rien dire : je veux donner du sens, pour nous toutes et pour que les hommes se sentent concernés, à la destruction (physique) de la femme.

💬 C’est la raison pour laquelle, dans le rush, je voulais commencer le mois de novembre par un groupe de discussions sur ce sujet. Je veux briser les chaînes. Je veux qu’on s’écoute, entre nous. Avec les hommes aussi.

💚 C’est 10€ mais c’est pour un autre combat : tous les fonds seront reversés à la plateforme citoyenne Unity4Gaza, initiative d’une amie militante qui met en place une cagnotte d’une famille palestinienne par semaine.

N’hésitez à vous inscrire ✨
Invitez vos amies, vos amis, vos soeurs, vos frères, vos partenaires de vie etc

Et plus que tout : vive la résilience féminine ✊🏻💜

🙃 Les inscriptions sont par mail :
laylaecriture@gmail.com

