FUNDRAISER soutien à No Name Kitchen Ceuta et Mishwar

26 octobre - 15h00 - Mona

FUNDRAISER soutien à No Name Kitchen Ceuta et Mishwar

Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Soutien / Entraide
FUNDRAISER soutien à No Name Kitchen Ceuta et Mishwar - le dimanche 26 (15h-20h à Mona).
Exposition de photos présentation du fanzine Ceuta : entering fortress Europe, merch, installation video, à manger par Beirut à la Maison et DJ sets de 18h à 20h.

Cet événement est en soutien aux personnes impactées par les violences faites aux frontières et le manque de routes migratoires sécurisées. Ce sera une opportunité de faire du lien avec les organisations sur le terrain, mieux comprendre leurs besoins et montrer de la solidarité internationale.

Les bénéfices de l’événement seront reversé à NNK et également mishwar pour financer leur long métrage filmé par des refugees syriens au Liban.

Pour info :
No name kitchen est présent dans plusieurs points de routes migratoires. À Ceuta, l’équipe essaie d’améliorer la qualité de vie des enfants non-accompagnés et des autres personnes en migration. Maintenant, NNK Ceuta cherche du fonds pour ouvrir un centre communautaire.

Mishwar soutient 4 communautés des personnes syriennes réfugiées au Nord du Liban. D’un côté, Mishwar offre du soutien médicale et scolaire et d’un autre côté, son équipe cherche aussi du soutien financier la production un long métrage.

FUNDRAISER soutien à No Name Kitchen Ceuta et Mishwar

 dimanche 26 octobre 2025  15h00 - 20h00 iCal
 dimanche 26 octobre 2025
15h00 - 20h00 iCal
 Mona,

 

255 av de Jette, Jette

Extrême-droite / Antifascisme

Bruxelles s’éveille : Retour sur la journée du 14 octobre à Bruxelles

Compilation chronologique de plusieurs vécus et réflexions autour de la mobilisation du 14/10, écrit et mis bout à bout en bande organisée. 14 octobre 2025. Il est 5 heures. Le ciel pâlit et les ombres s’enfuient. Il est 5 heures, Bruxelles s’éveille. Je me lève rempli d’excitation et de frousse, pour une journée de mobilisation qui s’annonce massive. Début 2025, les manifs et grèves contre le gouvernement avaient déjà surpris par leur combativité. La manifestation nationale du 13 février et ses débordements annoncaient un basculement. 100 000 personnes avaient alors battu le pavé. Du zbeul devant les sièges des Engagés et du Mouvement Réformateur. La paix sociale fissurée. On ne s’y était pas préparé et on attendait avec impatience la suite. Mais les syndicats ne manquèrent pas d’éteindre le feu. La suite du mouvement fut diluée dans une série de grèves sectorielles inoffensives, désaccordées et sans horizon. La mobilisation nationale du 14 octobre contre l’austérité semble donc rouvrir une fenêtre de possibles. Le mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre en France a insufflé des idées. Et ces dernières semaines la Gen Z a soudainement propagé un vent insurrectionnel au quatre coins du monde, du Népal à Madagascar, en passant par l’Indonésie, le Maroc, les Philippines, ou encore le Pérou. Partout, les gouvernements tremblent. Et ici, on est déterminé.e à pousser la journée du 14 hors des sentiers battus de la contestation pacifique voulue par le pouvoir... Premières flammes 6h30. J’arrive au rendez-vous quai du Commerce avec quelques copaines, où une centaine de personnes se sont réunies pour une action de blocage éclair de la petite ceinture. Sous les cagoules, je retrouve des visages familiers et inconnus. La rue est calme, mais il y a du désordre dans l’air. Alors que mes yeux collent encore, un fumi s’allume et marque le départ de l’action ! Une horde noire se met en mouvement. En traversant le chantier autour de la place de l’Yser, chacun.e se munit de matos pour bloquer le grand carrefour un peu plus loin, qui permet l’entrée dans le centre de Bruxelles. Barrières nadar, palettes de bois, tuyaux et toute sortes d’objets inflammables sont transportés jusqu’au milieu de la route, où les voitures sont contraintes de s’arrêter. Je surmonte ma peur de la circulation et rapidement les premières barricades sont érigées et des feux s’allument. Des passant.e.s s’arrêtent effaré.e.s, quelques conducteur.ice.s tentent encore vite de forcer le passsage, mais la pluspart acceptent d’être retenu.e.s sur leur route vers cette misère journalière qu’est le travail. La grève doit être générale ! Ça aurait toutefois été chouette d’avoir un tract à leur donner, d’envisager des équipes de gens pour partager les motifs de notre action. En l’espace de quelques minutes la circulation entre le square Sainctelette, le boulevard Baudouin, et le boulevard d’Anvers est paralysée, le carrefour est bloqué ! On continue, chacun.e se trouve une...
Bruxelles Bruxelles |
Contrôle social / Répression

Une militante allemande en centre fermé depuis le 14 octobre

L’activiste a été arrêtée avec cinq autres personnes par la police bruxelloise près de la place Sainte-Catherine à 7h30 le 14 octobre, jour de la Journée nationale d’action à Bruxelles. Au cours de l’intervention, la police a trouvé du sérum physiologique, des lunettes de natation et de ski ainsi que du matériel médical dans les sacs à dos des militants, bref du matériel destiné à se protéger contre la police. Le groupe a refusé de s’identifier et a été arrêté à titre préventif. Les personnes ont finalement cédé et ont accepté de se faire identifier, mais la police a refusé de vérifier leur identité et les a ensuite transférés vers les centres de détention de Bruges et de Holsbeek (un centre fermé pour femmes sans-papiers, photo). Elles ont été détenues illégalement pendant environ 40 heures au total (une détention administrative ne peut durer que 12 heures), la police les traitant comme s’ils étaient des sans-papiers ne bénéficiant pas de la citoyenneté belge ou européenne. Depuis, cinq personnes ont quitté le centre fermé. Une personne de nationalité allemande, et qui a pourtant transmis la copie de son passeport aux autorités, reste détenue au centre de Holsbeek. “Si vous êtes arrêté et que vous ne pouvez pas présenter de pièce d’identité valide à ce moment-là, ou si vous refusez de le faire, nous partons du principe que vous vous trouvez en situation irrégulière et nous pouvons alors décider de vous placer en détention”, a fait valoir l’Office des étrangers.
Belgique Belgique |
Racismes / Colonialismes

🔻MOBILISATION FOR OUR PALESTINIAN COMRADES🔻

Husam Alfaqawi and a second comrade leading the daily Bourse protests are facing trials of their arrests following a demonstration on the 9 of June 2025 attended by thousands of people. Come stand in solidarity with our comrades who have been in the frontline for 2 years long ! They have been victims of police brutality, racism and state repression. THEY ARE NOT CRIMINALS ! The Belgian police, the state, the Immigration Office and the legal system are the criminals ! Hands of all Palestinian activists ! Free Fathi, Hamouda, Hussam, Ali and Mahmoud ! And continue to support Anas who has been deported to Greece ! Close all detention centers ! Stop deportations ! Free all Palestinian prisoner ! FR Husam Alfaqawi et un deuxième camarade à la tête des manifestations quotidiennes à la Bourse font l’objet de procès après leur arrestation à la suite d’une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes le 9 juin 2025. Venez manifester votre solidarité avec nos camarades qui sont en première ligne depuis deux ans ! Ils ont été victimes de brutalités policières, de racisme et de répression étatique. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont la police belge, l’État, l’Office des étrangers et le système judiciaire qui sont criminels ! Libérez tous les militants palestiniens ! Libérez Fathi, Hamouda, Hussam, Ali et Mahmoud ! Et continuez à soutenir Anas, qui a été expulsé vers la Grèce ! Fermez tous les centres de détention ! Arrêtez les expulsions ! Libérez tous les prisonniers palestiniens !
Bruxelles Bruxelles |
