FUNDRAISER soutien à No Name Kitchen Ceuta et Mishwar - le dimanche 26 (15h-20h à Mona).
Exposition de photos présentation du fanzine Ceuta : entering fortress Europe, merch, installation video, à manger par Beirut à la Maison et DJ sets de 18h à 20h.
Cet événement est en soutien aux personnes impactées par les violences faites aux frontières et le manque de routes migratoires sécurisées. Ce sera une opportunité de faire du lien avec les organisations sur le terrain, mieux comprendre leurs besoins et montrer de la solidarité internationale.
Les bénéfices de l’événement seront reversé à NNK et également mishwar pour financer leur long métrage filmé par des refugees syriens au Liban.
Pour info :
No name kitchen est présent dans plusieurs points de routes migratoires. À Ceuta, l’équipe essaie d’améliorer la qualité de vie des enfants non-accompagnés et des autres personnes en migration. Maintenant, NNK Ceuta cherche du fonds pour ouvrir un centre communautaire.
Mishwar soutient 4 communautés des personnes syriennes réfugiées au Nord du Liban. D’un côté, Mishwar offre du soutien médicale et scolaire et d’un autre côté, son équipe cherche aussi du soutien financier la production un long métrage.
