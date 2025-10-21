FUNDRAISER soutien à No Name Kitchen Ceuta et Mishwar

Extrême-droite / Antifascisme

Bruxelles s’éveille : Retour sur la journée du 14 octobre à Bruxelles

Compilation chronologique de plusieurs vécus et réflexions autour de la mobilisation du 14/10, écrit et mis bout à bout en bande organisée. 14 octobre 2025. Il est 5 heures. Le ciel pâlit et les ombres s’enfuient. Il est 5 heures, Bruxelles s’éveille. Je me lève rempli d’excitation et de frousse, pour une journée de mobilisation qui s’annonce massive. Début 2025, les manifs et grèves contre le gouvernement avaient déjà surpris par leur combativité. La manifestation nationale du 13 février et ses débordements annoncaient un basculement. 100 000 personnes avaient alors battu le pavé. Du zbeul devant les sièges des Engagés et du Mouvement Réformateur. La paix sociale fissurée. On ne s’y était pas préparé et on attendait avec impatience la suite. Mais les syndicats ne manquèrent pas d’éteindre le feu. La suite du mouvement fut diluée dans une série de grèves sectorielles inoffensives, désaccordées et sans horizon. La mobilisation nationale du 14 octobre contre l’austérité semble donc rouvrir une fenêtre de possibles. Le mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre en France a insufflé des idées. Et ces dernières semaines la Gen Z a soudainement propagé un vent insurrectionnel au quatre coins du monde, du Népal à Madagascar, en passant par l’Indonésie, le Maroc, les Philippines, ou encore le Pérou. Partout, les gouvernements tremblent. Et ici, on est déterminé.e à pousser la journée du 14 hors des sentiers battus de la contestation pacifique voulue par le pouvoir... Premières flammes 6h30. J’arrive au rendez-vous quai du Commerce avec quelques copaines, où une centaine de personnes se sont réunies pour une action de blocage éclair de la petite ceinture. Sous les cagoules, je retrouve des visages familiers et inconnus. La rue est calme, mais il y a du désordre dans l’air. Alors que mes yeux collent encore, un fumi s’allume et marque le départ de l’action ! Une horde noire se met en mouvement. En traversant le chantier autour de la place de l’Yser, chacun.e se munit de matos pour bloquer le grand carrefour un peu plus loin, qui permet l’entrée dans le centre de Bruxelles. Barrières nadar, palettes de bois, tuyaux et toute sortes d’objets inflammables sont transportés jusqu’au milieu de la route, où les voitures sont contraintes de s’arrêter. Je surmonte ma peur de la circulation et rapidement les premières barricades sont érigées et des feux s’allument. Des passant.e.s s’arrêtent effaré.e.s, quelques conducteur.ice.s tentent encore vite de forcer le passsage, mais la pluspart acceptent d’être retenu.e.s sur leur route vers cette misère journalière qu’est le travail. La grève doit être générale ! Ça aurait toutefois été chouette d’avoir un tract à leur donner, d’envisager des équipes de gens pour partager les motifs de notre action. En l’espace de quelques minutes la circulation entre le square Sainctelette, le boulevard Baudouin, et le boulevard d’Anvers est paralysée, le carrefour est bloqué ! On continue, chacun.e se trouve une...