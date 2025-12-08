stuut.info

Faisons du bruit pour l’école !

10 décembre - 11h30 - Bruxelles

Faisons du bruit pour l'école !

Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

Ce mercredi 10 décembre 2025, toustes devant les maisons communales !

De la crèche au master, tout le secteur de l’enseignement va être touché par les mesures du gouvernement !

Élèves, parents, éducateur-ices, accueillants, surveillants, ALE, CPMS, puéricultrices, secrétaires, enseignant-es, directions, académies, Pôles, personnel administratif et d’entretien, concierges, service de l’instruction publique, PECA, syndicats, anciens élèves, pensionnés...

Rejoignons-nous pour un moment convivial, ouvert à toustes, fait de rencontres, d’échanges et d’informations.

Ensemble, faisons entendre nos voix et défendons une école gratuite, juste, inclusive et ambitieuse pour chaque enfant.

Toutes et tous devant les maisons communales ce mercredi 10 décembre !

Voici les RDVs déjà prévus :

  • Saint-Gilles : Place Van Meenen à 12h
  • Ville de Bruxelles : Brucity 13h30
  • Schaerbeek : Place Colignon à 13h30
  • Uccle : 77 rue de Stalle à 11h30
  • Molenbeek : Place communale à 12h
  • Jette : Place communale à 12h

Voir en ligne : Plus d’infos sur @ecoleenlutte

Faisons du bruit pour l’école !

 mercredi 10 décembre 2025  11h30 - 15h30 iCal
 mercredi 10 décembre 2025
11h30 - 15h30 iCal
 Bruxelles,

 

Devant les maisons communales

ARTICLES LIÉS

Éducation populaire / Partage de savoirs

[vidéo] un métier contre l’Arizona ! | L’enseignement en lutte 💥

🔴 Le monde de l’enseignement belge francophone est rentré en résistance. Dans une vision austéritaire généralisée, que l’on retrouve actuellement à chaque niveau de pouvoir, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR-Les Engagés) a annoncé un plan de 86,7 millions d’euros d’économie dans l’enseignement à partir de l’année prochaine. Pour ce faire, dès la rentrée 2026-2027, l’ensemble des professeur.es du secondaire supérieur presteront 22 heures par semaine au lieu de 20, ce qui signifie 10% de travail en plus non-rémunéré. Au-delà cette surcharge de travail pour un métier déjà au bord de la rupture, il y a de grands risques que cette augmentation du temps de travail conduise à des pertes d’emplois, surtout chez les jeunes. En effet, chaque école se voit attribuer un « NTPP », à savoir un « nombre total de périodes professeurs ». C’est le quota d’heures à répartir entre les enseignant·es selon le nombre d’élèves de l’année précédente. Si chaque enseignant·e donne deux périodes de plus, il n’y aura tout simplement plus assez de périodes dans ce NTPP pour garder tout le monde. Plus globalement, les enseignant·es dénoncent également les attaques récurrentes contre leur métier. C’est le cas notamment au niveau des pensions. Le syndicat de l’enseignement chrétien flamand COC a calculé, il y a quelques mois, que les enseignant·es risquent de perdre des dizaines de milliers d’euros en pensions suite à ces mesures d’économie. La tension se cristallise également sur la mise en concurrence au sein du secteur, entre statutaire et contrat à durée indéterminée, qui vise, selon les syndicats, à faire pression sur les salaires. Toutes ces mesures sont à rebours de la valorisation du métier d’enseignant·es et plus largement des métiers de l’enseignement. Il est important de promouvoir un enseignement de qualité, inclusif, contre les logiques d’austérité et de marchandisation. Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | L’enseignement en lutte 💥 Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Belgique Belgique |
Éducation populaire / Partage de savoirs

Immense mouvement de grève dans l’enseignement

Ce lundi 10/11, un immense mouvement de grève dans le secteur de l’enseignement a lieu en Belgique Francophone. Les quelques 120.000 enseignant·es ont été appelés a arrêter le travail et à mener des actions pour dénoncer les coupes rases planifiées de la majorité MR-Engagés. En effet, ce gouvernement prévoit la réforme à la baisse de la gratuité scolaire, la réforme du régime de fins de carrière des enseignant·es, la réduction des indemnités en cas de maladie, la fin des nominations prévue pour 2027, ou encore deux heures en plus à prester face à une classe pour les profs du secondaire supérieur, sans être payé·es plus. Ces mesures d’austérité frappent durement les élèves, les étudiant·es, les familles et s’attaquent de manière brutale aux conditions de travail déjà fortement dégradées des enseignant·es. On compte déjà des actions un peu partout sur le territoire, à Liège, Mons, Gembloux, Namur, Charleroi, Waterloo, Nivelles, et plusieurs à Bruxelles. Soutien aux enseignant·es ! Pour un monde éducatif inclusif et populaire, libéré des logiques de concurrence, d’austérité et de marché ! https://www.irruption.be/immense-mouvement-de-greve-dans-lenseignement LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Bruxelles Bruxelles |
Médias

LUTTES SOCIALES : LES PROFS EN GRÈVE CONTRE LESFORMES DU GOUVERNEMENT MR-ENGAGES

Les professeur·es de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles seront en grève ce lundi 10 novembre. Les cours seront suspendus et des actions auront lieu dans différentes villes en Wallonie et à Bruxelles. Ce mouvement ouvre la séquence de lutte sociale de novembre avec plusieurs jours de grèves contre le gouvernement fédéral du 24 au 26 novembre ! Pas d’action centralisée prévue ce lundi, mais une série d’initiatives locales : piquets de grève, éventuels blocages, occupation de place, flashmobs devraient se multiplier à Bruxelles et dans plusieurs villes wallonnes. Une délégation d’enseignant·es en front commun déposera une gerbe de fleurs au pied de la Brabançonne, place Surlet de Chokier à Bruxelles, en hommage à leurs collègues « disparu·es« . Depuis sa mise en place, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles multiplie les mesures d’austérité à l’encontre de l’enseignement. Ces coupes budgétaires vont augmenter la charge de travail des enseignant·es qui va conduire à une diminuation de la qualité de l’enseignement, ainsi que creuser les inégalités sociales entre les élèves. Parmi les décisions annoncées : Deux heures en plus de travail de l’enseignement normal supérieur sans rémunération, adaptation des fins de carrière des enseignant·es (DPPR)* à la législation fédérale, réduction du nombre de professeur·es non-présent·es en classe, réduction du salaire du régime maladie, fin des nominations**, modification du tronc commun, diminuation du budget pour la gratuité scolaire par deux … Un professeur, Jérémy Bléret, explique : « C’est clairement considérer que les enseignants du degré supérieur ne travaillent pas assez. Donc, on nous met deux heures de plus face à une classe sans être payé plus. Des études ont déjà montré qu’un enseignant en moyenne travaille aux alentours de 40 heures lorsqu’on compte tout ce qu’il y a derrière : les corrections, les réunions, les conseils de classe, les explications aux élèves sur le temps de midi etc.«  « Une quinzaine d’enseignants risquent de ne plus avoir de place dans notre école. » conclut, Jérémy Bléret, professeur de mathématique, au Collège Saint-Augustin à Enghien [1]. Cette mesure renforce également la précarité du métier d’enseignant, alors que les écoles font face à une pénurie de professeur·es. En retirant des heures à certains professeurs, en particulier les plus jeunes, on va les pousser à jongler entre différentes écoles pour prester des heures qu’ils et elles auront perdues dans leur école initiale. Morgane, professeure de géographie explique : « Par effet domino, je vais perdre des heures de cours dans l’école où je suis actuellement et donc, je vais devoir trouver des heures à gauche et à droite pour compléter mon horaire. Et il en ressort que je vais devoir faire six écoles. » [2] La volonté de mettre fin aux nominations des professeur·es passe aussi particulièrement mal. En bref, le système de nomination des professeurs a été mis en place après la...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Violences policières : manif des enseignant•es et étudiant•es

Tolérez-vous que votre police tabasse vos enseignant•es ?   L’intimidation est un mécanisme de disuasion qui relève de la sphère de la violence. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de nous protéger. Nous nous sommes retrouvé•es à l’appel des syndicats en front commun devant le siège du gouvernement de la FWB place Surlet de Chockier à 9h30. Cette manifestation contre les mesures prises par le gouvernement de la FWB à l’égard du secteur de l’éducation regroupait majoritairement enseignant•es et collectifs d’étudiant•es. Environ 700 manifestant•es ont pris la rue à 10h45 de manière pacifique. Le cortège n’était pas long et se déplaçait lentement, ne faisant qu’un seul tour du boulevard en empruntant les trottoirs, la rue et les passage piétonniers. Alors que les permanent•es des syndicats reçu•es par la ministre n’étaient pas encore sortis de la discussion et que nous les attendions sur la place, la police anti-émeute s’est placée devant le bâtiment. La police a prévenu individuellement quelques manifestant•es que le mouvement allait être dissout avec l’utilisation des moyens « spéciaux » et usage de la force. Les policiers se sont positionnés en rang matraque et boucliers en avant. Suite à cela, s’est lancé un appel des manifestant•es à quitter les lieux. Alors que le mouvement se dirigeait vers le métro et que les manifestant•es étaient dos aux policiers, ces derniers ont violement chargé, nous poussant sur la petite ceinture au milieu du boulevard.  Nous n’étions plus qu’une centaine.  Une partie du groupe a reussi à traverser le boulevard tandis qu’une vingtaine de civil•es a été nassée sur le terre plein de la petite ceinture. Certaines personnes ont reçus des coups de matraques et ont été bousculées par les boucliers.  Les personnes nassées ont été dirigées de façon musclée vers des fourgons.  Parmis les personnes arretées, il y avait cinq mineur•es, des permanent•es et délegué•es, des syndicats, des enseignant•es et un livreur qui n’avait rien avoir avec la manifestation.  Les personnes interpelées ont été mises à l’écart sans communication sur le motif de leur arrestation autre que le fait qu’il ètait 11h30 au lieu des 11h annoncées initialement. Ils et elles n’ont pas reçu non plus d’informations sur leurs droits et la légitimité de la violence policière. Pendant les faits, les personnes ont été matraquées et poussées avec des boucliers. Il n’y a pourtant pas eu de refus d’obtempérer de la part des manifestant•es. L’autre partie du cortège, arrivée de l’autre côté du boulevard, était bloquée par une ligne de policiers anti-émeute. Beaucoup de policiers n’avaient pas de matricules visibles et nous menaçaient avec leurs matraques et bonbonnes de gaz nous empéchant de se rejoindre.  Les policiers rigolaient et poussaient à la confrontation. À ce moment, un policier a dit « Ce n’est pas nous, ce sont les ordres que nous avons reçus », d’autres ont dit vouloir nous « protéger » des...
Bruxelles Bruxelles |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Racismes / Colonialismes

ARIZONA – loi sur les « visites domiciliaires » : le gouvernement prévoit des rafles de personnes sans papiers

Le gouvernement Arizona veut faire passer une loi sur les « visites domiciliaires » : le contrôle de personnes sans papiers à leur domicile ou chez leurs hébergeur·euses. L’objectif est d’arrêter la personne à qui il manquerait des papiers jugés nécessaires par le gouvernement, de la placer en détention, puis de l’expulser du territoire. Ainsi, ces « visites » ressemblent davantage à des perquisitions, et ce projet de loi à un projet de rafles* de personnes sans papiers sur le territoire belge. Des juges d’instruction et des associations de défense des droits humains dénoncent un cadre légal trop flou et un projet qui porte atteinte à la dignité humaine, mais aussi à la solidarité et l’hospitalité citoyenne. COMMENT ÇA SE PASSE EN PRATIQUE ? La police, éventuellement accompagnée par un·e fonctionnaire de l’Office des étrangers, serait autorisée à forcer l’entrée de toute habitation dans laquelle réside (même temporairement) une personne sans titre de séjour. Ces “visites” peuvent avoir lieu entre 5h et 21h et ne nécessitent pas le consentement des occupant·es, uniquement une autorisation d’un·e juge d’instruction. Cependant, le contrôle d’un·e juge d’instruction sera très limité. En effet, les juges n’auront pas forcément accès à l’entièreté du dossier avant de délivrer l’autorisation de « visite domiciliaire ». Lors des précédentes tentatives d’adopter une loi de ce type, en 2017, 2019 et 2021, les juges d’instruction avaient déclaré qu’ils et elles refusaient d’être « des presse-boutons ». Sous la pression de la société civile et des différentes critiques, ces projets de loi avaient été abandonnés. Une personne qui subit une rafle ne pourra faire un recours que devant un·e juge qui contrôlera sa détention, et ce recours ne sera pas suspensif, c’est-à-dire qu’il ne mettra pas en pause la procédure. La personne pourra donc être expulsée avant même que son recours ne soit examiné. Si elle est libérée, elle n’aura aucun moyen de faire reconnaître la violation de son domicile. VIOLATION DE DROITS FONDAMENTAUX “Autoriser la police à forcer l’entrée d’un domicile privé et à le fouiller pour la seule raison qu’on suspecte qu’une personne étrangère sans titre de séjour y réside est une violation grave du droit au respect de la vie privée. Entrer de force dans un domicile, parfois celui d’un tiers, pour arrêter une personne sans papiers est une mesure extrêmement intrusive.” Ligue des droits humains, CNCD-11.11.11 et CIRÉ Ce que le gouvernement appelle “visite domiciliaire » est en réalité très violent : plusieurs policier·ères entrent de force dans un domicile, parfois armé·es et parfois en présence d’enfants. Le projet de loi ne prévoit pas de garantie pour protéger les mineur·es ou les personnes vulnérables visées par les rafles. “Le texte parle de « prise en compte de l’intérêt de l’enfant », mais rien ne garantit la sauvegarde de l’intérêt supérieur des enfants, ce qui est pourtant une obligation constitutionnelle. [La loi...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Racisme : L’Etat retire la nationalité belge à des dizaines d’enfants palestinien·es depuis 2 ans

Depuis le mois d’août 2023, certaines communes Belgique retiraient illégalement la nationalité belge à des enfants de parents palestinien·nes né·es en Belgique, sous demande directe de l’Office des Etrangers. Une vive polémique avait alors éclaté, soulignant le racisme d’Etat derrière ces procédures illégales, impulsées par le cabinet de Nicole de Moore (CD&V), secrétaire à l’Asile et à la Migration. La nationalité belge a été retirée à des dizaines d’enfants, cette pratique a touché au moins 44 familles palestiniennes en Belgique depuis 2023. Deux années plus tard, alors que différents acteurs institutionnels et politiques avaient interpellé l’Office des Etrangers pour rappeler qu’elle n’avait pas le droit de recommander aux communes de retirer la nationalité belge aux enfants palestiniens,cette politique raciste serait encore en cours. Pire, l’actuelle ministre de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a déclaré dans la presse que l’Office des Etrangers avait raison de « sensibiliser » les autorités locales via ces lettres. L’Etat belge, via l’Office des Etrangers mène une politique de répression à l’encontre de la communauté palestinienne en Belgique, et ce en plein génocide. Ces derniers mois, avaient été marqués par une série de rafles à l’encontre de personnes palestiniennes impliquées dans le mouvement de solidarité avec la Palestine à Bruxelles. Plus d’une dizaine de réfugié·es palestinien·nes ont été mis·es en détention en centre fermé. Ces centres sont de véritables prisons administratives et racistes belges, où l’on enferme chaque année des milliers de personnes identifiées comme « étrangères » et « illégales », car elles n’ont pas les bons papiers. Mahmoud Ezzat Ferraj Allah s’est donné la mort au centre 127 bis à cause des conditions de détention. Derrière ces rafles, c’est aussi l’Office des Etrangers qui est à la manoeuvre en collaboration avec la police. Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun, organisation de solidarité avec les prisonnier·es politiques palestinien·nes, est la cible pour ses convictions politiques d’une procédure initiée également par l’Office des Etrangers pour lui retirer son statut de réfugié politique. Via ces procédures administratives, c’est une seule logique qui est mise à l’oeuvre, dans la continuité du colonialisme en Palestine : déshumaniser les palestinien·nes, s’attaquer à la légitimité de leur lutte de libération et les rendre précaires administrativement en Belgique. Une répression politique à l’encontre du mouvement de solidarité et la communauté palestinienne, accompagne ces procédures pour retirer le statut de réfugié ou la nationalité belge. L’organisation Samidoun est explicitement visée par le gouvernement, qui aimerait bien pouvoir la dissoudre en mettant en place une loi dissolution. Côté judiciaire, c’est d’importantes procédures pénales qui ont été ouvertes à l’instar de celle contre l’occupation de l’ULB en mai 2024. La politique migratoire...
Bruxelles Bruxelles |
