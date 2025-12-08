Faisons du bruit pour l’école !

De la crèche au master, tout le secteur de l’enseignement va être touché par les mesures du gouvernement !
Élèves, parents, éducateur-ices, accueillants, surveillants, ALE, CPMS, puéricultrices, secrétaires, enseignant-es, directions, académies, Pôles, personnel administratif et d’entretien, concierges, service de l’instruction publique, PECA, syndicats, anciens élèves, pensionnés...
Rejoignons-nous pour un moment convivial, ouvert à toustes, fait de rencontres, d’échanges et d’informations.
Ensemble, faisons entendre nos voix et défendons une école gratuite, juste, inclusive et ambitieuse pour chaque enfant.
Toutes et tous devant les maisons communales ce mercredi 10 décembre !
Voici les RDVs déjà prévus :
- Saint-Gilles : Place Van Meenen à 12h
- Ville de Bruxelles : Brucity 13h30
- Schaerbeek : Place Colignon à 13h30
- Uccle : 77 rue de Stalle à 11h30
- Molenbeek : Place communale à 12h
- Jette : Place communale à 12h
