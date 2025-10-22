stuut.info

Festival ’Art & Résistance’ Création. Expression. Engagement.

28 novembre - journée - Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Festival ’Art & Résistance’ Création. Expression. Engagement.

Arts / Créations

Dans un monde traversé par les conflits, les injustices et les silences imposés, les artistes demeurent des voix puissantes et engagées. Le Festival Art & Résistance invite à découvrir, du 28 au 30 novembre 2025 à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, des performances, rencontres et ateliers qui questionnent le rôle de la création face à l’oppression.

Bruxelles | sur https://stuut.info

*  ? Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS).
Accès T 51 - B 20 - M Comte de Flandre

* Quand ?
ven 28 nov — 20:00 - 22:00
sam 29 nov — 13:30 - 23:00
dim 30 nov — 13:30 - 17:30

* Qui ? Le festival Art & Résistance est organisé par La Concertation Action Culturelle Bruxelloise, Présence et Action Culturelles Régionale Bruxelles (PAC) et Medeber Teatro, en collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, Tashatott Collective

Et si l’art devenait un lieu de résistance ? Et si, face aux conflits, à l’injustice, à l’effacement des voix et à la destruction, nous choisissions d’écouter celles et ceux qui créent, parlent, dansent, peignent, chantent pour ne pas se taire et résister ?

Dans un monde traversé par les tensions, les violences et les ruptures, les artistes demeurent des voix puissantes, des témoins engagés, des passeurs d’humanité. Le festival Art & Résistance est un événement pluridisciplinaire dédié à explorer le rôle de l’art dans les contextes de conflit, avec une attention particulière portée à la situation en Palestine.

À travers la musique, le théâtre, les arts visuels, la danse, la parole et même les moments conviviaux, le festival invite des artistes venus de zones de conflit ou travaillant sur ces thématiques à s’exprimer, à confronter les regards, à témoigner et à questionner. Quelle place pour l’art face à l’oppression ? Quel pouvoir de transformation détient la création ? Comment l’artiste peut-il ou doit-il s’engager ?

En croisant performances, expositions, débats et ateliers, Art & Résistance ouvre un espace d’expression, de réflexion et de solidarité. Un espace où l’art devient langage de résistance, mémoire vive, cri d’espoir.

Nous vous invitons toutes et tous à rejoindre ce moment de partage et de réflexion où les artistes prennent la parole pour raconter, dénoncer, relier. Venez écouter, voir, ressentir. Venez débattre, vous interroger, vous émouvoir. Parce que l’art est aussi un acte politique.

PROGRAMME :

Vendredi 28 novembre à 20h – soirée d’ouverture

> Projection du documentaire No other land réalisé par Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor.

Samedi 29 novembre dès 13h30

> De 15h à 23h : Stands de résistances.
> 15h : Performance Over There by the Scent of Oranges de l’artiste libanaise Petra Serhal.
> 15h : Séance d’écoute participative Les Voix Errantes : Gaza Edition (Medeber Teatro & Radio NFO).
> 16h : Conférence organisée en collaboration avec l’association belgo-palestinienne (ABP) : La Palestine dans tous ses états.
> 17h30 : Forum des résistances.
> 20h : Concerts de Yunis et Salwa Jaradat + SAWT, en partenariat avec Tashatott Collective.

Dimanche 30 novembre dès 13h30 – journée familiale dans le cadre de « Dimanche à la Maison » en collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek

> De 13h30 à 17h30 : Ateliers créatifs pour tous les âges (broderie, flockage, cirque, film d’animation, MoMuse…).
> 15h30 : Spectacle SARAB de l’École du Cirque Palestinienne.
> 16h30 : Danse Dabke.

Un bar et une petite restauration seront proposés durant tout le festival.

Voir en ligne : Plus d’informations :

Agenda

Festival ’Art & Résistance’ Création. Expression. Engagement.

 vendredi 28 novembre 2025  Toute la journée
30 novembre iCal
 vendredi 28 novembre 2025
Toute la journée
30 novembre iCal
  Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale ,

 

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS).
Accès T 51 - B 20 - M Comte de Flandre

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

20 novembre - 18h30 - La Vieille Chéchette

Conférence Gesticulée « Consumée pour la bonne cause »

« Au cours de cette conférence gesticulée je vous raconte mon parcours d’une dizaine d’années dans le secteur associatif. C’est une histoire entre utopie, désillusion et destruction du secteur associatif. C’est une histoire de précarité et de dons de soi, pour la bonne cause. C’est une histoire de burn-out où l’on se demande si on en est responsable. On y explorera les métamorphoses possibles pour ne pas finir consumé·e pour la bonne cause ! Consumée pour la bonne cause : une conférence gesticulée, enflammée, rythmée par de la musique et des respirations. »
Bruxelles Bruxelles | Éducation populaire / Partage de savoirs |

23 octobre - 19h00 - MarMeet

Conférence gesticulée 23/10 « C’est dangereux my love »

De la violence ordinaire au féminicide Victime d’une tentative de féminicide en 2023, Estelle Thareau témoigne pour alerter et soutenir toutes les femmes confrontées aux violences conjugales. À travers son récit, elle met en lumière les mécanismes récurrents de ces violences, leur ancrage dans les inégalités de genre et dans une société patriarcale qui les banalise. Du quotidien invisibilisé jusqu’au féminicide, elle montre comment s’installe ce continuum de violences et pourquoi il est urgent d’agir. Elle propose enfin des pistes concrètes, individuelles et collectives, pour briser le silence, transformer nos comportements et construire des relations basées sur le respect et la confiance. 𝗨𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲́𝗲 ?! Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, à mi chemin entre le spectacle et la conférence. C’est une prise de parole publique et politique qui mélange du savoir chaud (des savoirs issus d’expériences vécues) et du savoir froid (des connaissances notamment scientifiques qui viennent soutenir le propos) mais surtout c’est SUPER. 𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 🕠 Rdv à 17h30 pour découvrir le projet participatif et solidaire de la MarMeet et participer à l’atelier cuisine avec nous avant la soirée 🎭 Rdv à 20h pour assister à la présentation de la conférence gesticulée d’Estelle, « C’est dangereux my love. de la violence ordinaire au féminicide ». 🍕 Petite restauration à prix libre et bar à prix fixes (mais doux) 🤑 Contribution au chapeau pour la conf, n’oubliez pas de prendre du cash ! 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀 🚋Arrêts Sainte Marie / Robiano à moins de 400m (tram 92, 93, 25, 62 & bus 65, 66, 70) 🚗Places de parking payantes dans la rue (dont une place PMR devant l’entrée) 🚲Vous pouvez rentrer votre vélo dans la cour par le 34 rue des palais.
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

25 octobre - 18h30 - Îlot 111

[Fête] Finissage Musée du Capitalisme

Avant que le Musée du Capitalisme* remballe ses affaires pour déménager l’exposition itinérante vers des contrées nouvelles, on invite absolument tout le monde à un finissage festif ! Om te vieren dat het Museum van het Kapitalisme in Brussel was, met een programma zo hak op de tak als de stad zelf ! ➫ 18h30 — 23 rue de Liverpoolstraat / Ilôt 111 --- entrée libre Bienvenue à toutes et tous au finissage du Musée du Capitalisme : finale festive de notre passage à Bruxelles ! Avec des visites express pour découvrir l’exposition et une soirée de discussion, de concert et de musique ! 14h : visite guidée de l’exposition** (sans inscription !) 18h30 : ouverture musicale de la soirée avec une tournée de l’AntiFafare dans le quartier 18h30 : ouverture de la buvette ! 19h : Visite express de l’exposition par Raoul Les Mécaniques 19h30 : Dîner (prix libre) 20h : Finissage et présentation de la soirée avec Raoul Les mécaniques 20h30 : visite guidée express pour vous faire découvrir le musée 20h30 : Antifafare sur scène 21h30 : Anti-Skapitalista (Ska Soufflé Vénèr / Punk Cuivré Déter) 23h : Ulab (live électronique / techno hypnotique, psychédélique et acidulé, aux kicks et rythmes cadencés) * Le Musée du Capitalisme : Mise sur pied en 2012 grâce à une initiative citoyenne, le Musée du Capitalisme recouvre divers projets dont une exposition itinérante sur notre système économique et culturel avec un contenu accessible à un large public, le tout, à travers une ambiance interactive et une pédagogie en constante mutation. **La visite guidée : il s’agit de proposer un espace de réflexion et de discussion sur ce système et de présenter des alternatives existantes en Belgique. L’expo est bilingue (NL/FR) et des brochures pour accompagner la visite sont aussi disponibles dans d’autres langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe et l’italien. En sortant du Musée, chaque visiteur aura, on l’espère, acquis les outils nécessaires pour s’affirmer au mieux dans sa citoyenneté. Origines, espoirs, limites et alternatives au capitalisme, cette exposition itinérante revient sur les fondamentaux d’un système souvent mentionné mais rarement expliqué.
Bruxelles Bruxelles | Économie / Anticapitalisme |
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info