Festival ’Art & Résistance’ Création. Expression. Engagement.

* Où ? Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS).

Accès T 51 - B 20 - M Comte de Flandre

* Quand ?

ven 28 nov — 20:00 - 22:00

sam 29 nov — 13:30 - 23:00

dim 30 nov — 13:30 - 17:30

* Qui ? Le festival Art & Résistance est organisé par La Concertation Action Culturelle Bruxelloise, Présence et Action Culturelles Régionale Bruxelles (PAC) et Medeber Teatro, en collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, Tashatott Collective

Et si l’art devenait un lieu de résistance ? Et si, face aux conflits, à l’injustice, à l’effacement des voix et à la destruction, nous choisissions d’écouter celles et ceux qui créent, parlent, dansent, peignent, chantent pour ne pas se taire et résister ?

Dans un monde traversé par les tensions, les violences et les ruptures, les artistes demeurent des voix puissantes, des témoins engagés, des passeurs d’humanité. Le festival Art & Résistance est un événement pluridisciplinaire dédié à explorer le rôle de l’art dans les contextes de conflit, avec une attention particulière portée à la situation en Palestine.

À travers la musique, le théâtre, les arts visuels, la danse, la parole et même les moments conviviaux, le festival invite des artistes venus de zones de conflit ou travaillant sur ces thématiques à s’exprimer, à confronter les regards, à témoigner et à questionner. Quelle place pour l’art face à l’oppression ? Quel pouvoir de transformation détient la création ? Comment l’artiste peut-il ou doit-il s’engager ?

En croisant performances, expositions, débats et ateliers, Art & Résistance ouvre un espace d’expression, de réflexion et de solidarité. Un espace où l’art devient langage de résistance, mémoire vive, cri d’espoir.

Nous vous invitons toutes et tous à rejoindre ce moment de partage et de réflexion où les artistes prennent la parole pour raconter, dénoncer, relier. Venez écouter, voir, ressentir. Venez débattre, vous interroger, vous émouvoir. Parce que l’art est aussi un acte politique.

PROGRAMME :

Vendredi 28 novembre à 20h – soirée d’ouverture

> Projection du documentaire No other land réalisé par Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor.

Samedi 29 novembre dès 13h30

> De 15h à 23h : Stands de résistances.

> 15h : Performance Over There by the Scent of Oranges de l’artiste libanaise Petra Serhal.

> 15h : Séance d’écoute participative Les Voix Errantes : Gaza Edition (Medeber Teatro & Radio NFO).

> 16h : Conférence organisée en collaboration avec l’association belgo-palestinienne (ABP) : La Palestine dans tous ses états.

> 17h30 : Forum des résistances.

> 20h : Concerts de Yunis et Salwa Jaradat + SAWT, en partenariat avec Tashatott Collective.

Dimanche 30 novembre dès 13h30 – journée familiale dans le cadre de « Dimanche à la Maison » en collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek

> De 13h30 à 17h30 : Ateliers créatifs pour tous les âges (broderie, flockage, cirque, film d’animation, MoMuse…).

> 15h30 : Spectacle SARAB de l’École du Cirque Palestinienne.

> 16h30 : Danse Dabke.

Un bar et une petite restauration seront proposés durant tout le festival.