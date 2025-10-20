[Fête] Finissage Musée du Capitalisme

Bienvenue à toutes et tous au finissage du Musée du Capitalisme : finale festive de notre passage à Bruxelles ! Avec des visites express pour découvrir l’exposition et une soirée de discussion, de concert et de musique !
14h : visite guidée de l’exposition** (sans inscription !)
18h30 : ouverture musicale de la soirée avec une tournée de l’AntiFafare dans le quartier
18h30 : ouverture de la buvette !
19h : Visite express de l’exposition par Raoul Les Mécaniques
19h30 : Dîner (prix libre)
20h : Finissage et présentation de la soirée avec Raoul Les mécaniques
20h30 : visite guidée express pour vous faire découvrir le musée
20h30 : Antifafare sur scène
21h30 : Anti-Skapitalista (Ska Soufflé Vénèr / Punk Cuivré Déter)
23h : Ulab (live électronique / techno hypnotique, psychédélique et acidulé, aux kicks et rythmes cadencés)
* Le Musée du Capitalisme : Mise sur pied en 2012 grâce à une initiative citoyenne, le Musée du Capitalisme recouvre divers projets dont une exposition itinérante sur notre système économique et culturel avec un contenu accessible à un large public, le tout, à travers une ambiance interactive et une pédagogie en constante mutation.
**La visite guidée : il s’agit de proposer un espace de réflexion et de discussion sur ce système et de présenter des alternatives existantes en Belgique. L’expo est bilingue (NL/FR) et des brochures pour accompagner la visite sont aussi disponibles dans d’autres langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe et l’italien. En sortant du Musée, chaque visiteur aura, on l’espère, acquis les outils nécessaires pour s’affirmer au mieux dans sa citoyenneté. Origines, espoirs, limites et alternatives au capitalisme, cette exposition itinérante revient sur les fondamentaux d’un système souvent mentionné mais rarement expliqué.
