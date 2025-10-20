stuut.info

[Fête] Finissage Musée du Capitalisme

25 octobre - 18h30 - Îlot 111

[Fête] Finissage Musée du Capitalisme

Économie / Anticapitalisme Éducation populaire / Partage de savoirs Arts / Créations

Avant que le Musée du Capitalisme* remballe ses affaires pour déménager l’exposition itinérante vers des contrées nouvelles, on invite absolument tout le monde à un finissage festif !

Om te vieren dat het Museum van het Kapitalisme in Brussel was, met een programma zo hak op de tak als de stad zelf !

➫ 18h30 — 23 rue de Liverpoolstraat / Ilôt 111 --- entrée libre

Bienvenue à toutes et tous au finissage du Musée du Capitalisme : finale festive de notre passage à Bruxelles ! Avec des visites express pour découvrir l’exposition et une soirée de discussion, de concert et de musique !

14h : visite guidée de l’exposition** (sans inscription !)
18h30 : ouverture musicale de la soirée avec une tournée de l’AntiFafare dans le quartier
18h30 : ouverture de la buvette !
19h : Visite express de l’exposition par Raoul Les Mécaniques
19h30 : Dîner (prix libre)
20h : Finissage et présentation de la soirée avec Raoul Les mécaniques
20h30 : visite guidée express pour vous faire découvrir le musée
20h30 : Antifafare sur scène
21h30 : Anti-Skapitalista (Ska Soufflé Vénèr / Punk Cuivré Déter)
23h : Ulab (live électronique / techno hypnotique, psychédélique et acidulé, aux kicks et rythmes cadencés)

* Le Musée du Capitalisme : Mise sur pied en 2012 grâce à une initiative citoyenne, le Musée du Capitalisme recouvre divers projets dont une exposition itinérante sur notre système économique et culturel avec un contenu accessible à un large public, le tout, à travers une ambiance interactive et une pédagogie en constante mutation.

**La visite guidée : il s’agit de proposer un espace de réflexion et de discussion sur ce système et de présenter des alternatives existantes en Belgique. L’expo est bilingue (NL/FR) et des brochures pour accompagner la visite sont aussi disponibles dans d’autres langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe et l’italien. En sortant du Musée, chaque visiteur aura, on l’espère, acquis les outils nécessaires pour s’affirmer au mieux dans sa citoyenneté. Origines, espoirs, limites et alternatives au capitalisme, cette exposition itinérante revient sur les fondamentaux d’un système souvent mentionné mais rarement expliqué.

Finissage Musée du Capitalisme !

 samedi 25 octobre 2025  18h30 - 23h59 iCal
 samedi 25 octobre 2025
18h30 - 23h59 iCal
 Îlot 111,

 

Liverpoolstraat 23, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info