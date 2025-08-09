stuut.info

[France] Le Conseil constitutionnel censure l’allongement de la durée de détention en Centre de Rétention Administrative

[France] Le Conseil constitutionnel censure l'allongement de la durée de détention en Centre de Rétention Administrative

Jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel a considéré que l’allongement à 210 jours maximum de la détention en Centre de Rétention Administrative pour des profils d’étrangers « dangereux » était « disproportionné » (voir notre article ). Cependant, il a validé le placement en CRA de certains profils de demandeurs d’asile ou encore la prise d’empreintes digitales et de photographies d’un étranger sans son consentement. Ces dispositifs étaient tous inscrits dans une loi adoptée début juillet 2025 et défendue par le Ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

JPEG - 139.2 ko

[Grande-Bretagne] Écrire à une prisonnière de la cause palestinienne pour son 30e anniversaire

Jeudi 14 août, Ellie a fêté ses 30 ans dans une prison britannique. Ce sera son deuxième anniversaire derrière les barreaux sans pouvoir voir sa famille et ses amis, car il n’y a pas de visite ce jour-là. Elle a passé 366 jours en détention provisoire pour son implication présumée dans une action contre une usine du principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems à Filton, dans le cadre d’une affaire où 24 personnes sont poursuivies (voir notre article ). Afin de la soutenir, ses soutiens proposent d’envoyer un e-mail à Ellie pour lui souhaiter un joyeux anniversaire à l’adresse emailallprisoners@gmail.com, avec pour objet « Happy birthday Ellie ! »
Ailleurs |
Code Rouge, au centre d’un complot financier mondial ?

Code Rouge, au centre d’un complot financier mondial ? Dénoncer un mouvement de défense du climat et de l’environnement comme potentiellement terroriste, un gouvernement peut le faire. Le dissoudre au moyen d’une nouvelle législation sur mesure, il peut éventuellement le faire aussi. Mais pour s’assurer de l’effet dissuasif de ce genre de mesures sur les autres courants de l’opposition et sur la population, il faut d’abord avoir réussi à convaincre celle-ci que ce mouvement est une menace pour toute la société et que la dissolution ne serait qu’un juste retour des choses pour le bien de tous. Dans cette mise en condition, la presse joue un grand rôle. Des articles récemment parus à propos de Code Rouge pourraient être un signe avant-coureur d’une préparation des esprits. Dans la peau d’un autre Imaginez un instant… (on vous prévient, la barre est fixée très haut). Imaginez donc un instant que vous êtes un membre actif de l’Office de Coordination de l’Analyse de la Menace (OCAM). Ou un haut gradé de la police fédérale. Peut-être même un responsable des services secrets de notre petit royaume. Ou même simplement un dirigeant de la N-Va ou du MR… Vous êtes au courant du contenu de l’analyse qu’a réalisé l’OCAM sur les mouvements écologistes qui pratiquent la désobéissance civile et sur leurs actions. Vous pensez que ce rapport montre bien que le mouvement écologiste est infiltré par des voyous d’extrême-gauche. Que ces écologistes qui prétendent que le capitalisme mène la planète à sa perte, que la compétitivité des entreprises n’est pas un tabou inviolable, qu’il y a des lois plus fortes que la loi du marché,… sont des irresponsables, les nouveaux communistes du 21e siècle, voire même des terroristes en puissance qui ne rêvent que de passer à l’acte. Vous êtes indignés que des juges – communistes eux aussi, certainement ! – aient acquitté récemment trois militants écologistes accusés de rébellion lors d’une action de Code Rouge en 2023, et cela pour des raisons que vous estimez sans doute ridicules (deux de ces personnes sont septuagénaires et l’autre réside en Espagne – véridique !). Et vous regrettez amèrement que la lecture des rapports de l’OCAM soit réservée aux élus de la Nation et que ces rapports ne puissent donc pas recevoir une grande publicité qui montrerait à la population les dangers imminents qui la menace. Que faire donc ? Une petite fuite vaut mieux qu’un long discours Eh bien, par exemple, organiser une « petite fuite » du rapport de l’OCAM vers la presse, histoire que des journalistes puissent faire monter la sauce. On ne voudrait pas trop s’avancer mais cela pourrait être un déroulé très plausible de ce qui a précédé la publication d’un article à sensation sur les financements occultes de Code Rouge par le quotidien flamand Het Laaste Nieuws, article repris et complété peu après (le 8 juillet) par un article de deux pages paru dans les journaux du groupe SudPresse (La Meuse, la Nouvelle Gazette,…)....
Belgique |
Multiples tentatives d’évasion au centre fermé 127 bis à Steenokkerzeel cet été 2025

Depuis un mois, les personnes détenues nous rapportent des tentatives d’évasions fréquentes dans le centre fermé 127 bis. D’après certains détenus, sept personnes auraient ainsi retrouvé la liberté. Plusieurs autres qui ont tenté de s’évader se sont retrouvés au cachot ou ont été transférés dans un autre centre. D’autres encore ont été placés sur un vol collectif vers le Maroc fin juillet. Certains détails nous sont parvenus : Un homme aurait tout simplement grimpé les barrières en plein jour. Trois autres hommes ont démonté le châssis de leur fenêtre durant la nuit et se sont fait la belle ! Le personnel ne s’en serait aperçu que 30 minutes plus tard à peu près. Suite à cela, une aile a été envahie par la sécurité ce samedi 09/08/2025. Tous les détenus ont été fouillés, parfois à nu, puis ont été mis dans la cour pendant plusieurs heures, le temps que la sécurité fouille tous les casiers. Pendant ce temps, une visiteuse a observé que des gardiens contrôlaient les grillages et cherchaient des grillages qui pourraient être sectionnés. Bon vent à eux et succes pour la suite ! LIBÉRATION POUR TOU.T.E.S !
Belgique |
