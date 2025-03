[France] Le PS de Haute-Garonne censure les syndicats

Une censure inédite et annoncée par la direction comme étant une mesure de « protection de la santé et la sécurité des agents de la multiplication de messages anxiogènes transmis à l’ensemble des agents de la collectivité par les organisations syndicales » cela après le suicide d’une agente ayant subi une suppression de poste. Les syndicats dénoncent cette mesure qui fait suite à la publication par la CFDT ( Confédération française démocratique du travail ) d’un message dénonçant un dialogue social inexistant et une critique de la direction. Depuis novembre 2024, suite à une grève d’environ 3000 travailleurs, trois grévistes, parmi lesquels des représentants syndicaux, ont été sanctionnés. Les syndicats Solidaires et Force Ouvrière ont connu une première mesure de censure en se voyant retirer l’accès à leur messagerie, vient ensuite la censure de l’ensemble des organisations syndicales, ces dernières sont privées de contact par mail avec le personnel.