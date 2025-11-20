stuut.info

GRÈVE DES SERVICES PUBLICS : Soutien aux piquets de grève

25 novembre - 10h00 - Assemblée générale ouverte à 10H

Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat Soutien / Entraide Commune Colère
Le 25/11, les services publics entrent en grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona. Ces attaques contre les services publics touchent tout le monde : santé, enseignement, sécurité sociale, aide sociale, formations... Ce sont nos droits fondamentaux que l’Arizona s’acharne à démanteler, nos conquis sociaux qu’ils détruisent.

🔹Rejoins donc Commune Colère ce mardi 25 novembre pour soutenir la mobilisation et rejoindre les travailleur-euses en lutte ! Nous serons présents sur tous les piquets suivants, et nous t’invitons à nous y rejoindre :
🔹ULB
Dès 7H du matin
Av. Paul Héger 42, 1000 Bruxelles
🔹Hopital Saint-Pierre
Dès 7H du matin
Rue aux Laines 105, 1000 Bruxelles (Métro Porte de Hal). C’est l’entrée principale de l’hôpital.
Les sages femmes de St Pierre vont faire un piquet de 36h (🤯) ; elles auront besoin de soutien un peu plus le soir et la nuit. Donc si vous pouvez venir plus tard, c’est fortement apprécié 💜
🔹CPAS de St Gilles
*informations à venir*

🔹Ecoles
Dès 8H du matin
Bd de l’Abattoir 50, 1000 Bruxelles
Institut Arts et Métiers

⚠️ Inscrivez-vous à cet évènement pour être sûrs d’avoir les mises à jour ! On complétera avec des nouvelles informations (heures, adresse exactes...) au fur et à mesure.

🔹Assemblée générale ouverte
A la Tour des pension à 10H
Nous partirons des piquets de grève pour rejoindre le rassemblement syndical à la Tour des pensions et s’organiser ensemble 👀 💥

🚲 Pense à prendre ton vélo ou de bonnes chaussures de marche !

Toutes les informations et mises à jour seront communiquées sur ce lien (heure, adresses exactes, etc) :
🔗https://fb.me/e/3TpgeFssD

Agenda

 mardi 25 novembre 2025  10h00 - 12h00 iCal
 mardi 25 novembre 2025
10h00 - 12h00 iCal
 Assemblée générale ouverte à 10H,

 

la Tour des pensions

