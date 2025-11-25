GRÈVES CONTRE L’ARIZONA, 3 JOURS DE BLOCAGE À L’ULB (vidéo)

Extrême-droite / Antifascisme

PALESTINE – Le Conseil de sécurité vote le « plan Trump » : un nouveau plan colonial imposé aux palestinien· nes

Dans la nuit de lundi à mardi 18 novembre, 13 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont approuvé le « plan de paix » de Donald Trump pour Gaza. La Russie et la Chine se sont abstenues. Le Hamas a immédiatement dénoncé une « tutelle internationale » ignorant les droits du peuple palestinien. Ce plan est un énième plan de « paix » coloniale imposée. Les critiques formulées depuis des semaines par de nombreux représentant·es politiques qui pointent du doigt un accord « de capitulation et de déportation ». Par-delà les critiques des représentant.es politiques, toute une partie de la société civile continue de dénoncer le génocide en cours et refuse d’accepter cette paix orchestrée par les pays occidentaux. Plusieurs universitaires ont cosigné une carte blanche qui décortique les enjeux coloniaux et les dangers de ce plan Trump pour Gaza, aujourd’hui entériné par le Conseil de sécurité de l’ONU. Soutenir le Plan Trump, C’est accepter une paix coloniale et sans justice Le Président américain Donald Trump a annoncé la proposition d’un Plan pour Gaza le 29 septembre 2025. Ce plan de 20 points promet de mettre fin au conflit à Gaza immédiatement et de répondre à l’insécurité au Moyen-Orient. De nombreux représentants politiques, y compris notre Ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ont félicité Trump pour l’aboutissement de cet “accord” de paix. Dès lors, à qui sert la paix promise par le plan Trump ? De quel genre de “paix” s’agit-il ? Hier comme aujourd’hui, en Palestine comme dans d’autres situations de guerre et de violence, le terme « paix » sert souvent d’étiquette pour imposer une réconciliation aux peuples et territoires sur lesquels la violence coloniale est infligée, et ainsi forçant les peuples colonisés à négocier la fin de leur propre génocide. Ici, le discours de Trump propose sans ambiguïté une paix coloniale sans justice et sans dignité. Un plan pour la paix « de qui » et « pour qui » ? Ce plan a donc été préparé sans entendre aucune voix palestinienne. Le Hamas s’est vu signifier un ultimatum : acquiescement au plan sans réserve ou annihilation de la population de Gaza. Après avoir acquiescé à certains aspects du plan, le Hamas a certes été associé aux négociations techniques visant notamment la libération des otages israéliens et la restitution des corps de ceux décédés. Mais le plan n’attend de lui que de finir de négocier sa propre élimination. Le plan propose que Gaza soit ensuite géré par un « comité palestinien technocratique » placé sous le contrôle d’un « conseil de paix » auto-proclamé, sans la moindre légalité internationale et aux relents d’autant plus colonialistes qu’il associe la figure de l’ancien Premier ministre britannique, en écho à la colonisation britannique de la Palestine dès 1917, ou encore à sa responsabilité directe dans les crimes de guerre commis en Irak à partir de 2003. Peut-on vraiment parler de la paix pour la Palestine si aucun Palestinien n’a eu un mot à dire pour (...)