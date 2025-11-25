GRÈVES CONTRE L’ARIZONA, 3 JOURS DE BLOCAGE À L’ULB (vidéo)

https://www.instagram.com/reel/DRcKP41CCPH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" s
Balai en lutte à l’ULB
Les travailleurs et travailleuses du nettoyage de l’ULB, en première ligne des politiques d’austérité et de précarisation du travail, rejoignent la grève des 3 jours contre le gouvernement Arizona.
Déjà fragilisé·es par la sous-traitance qui les rend invisibles et vulnérables, ces travailleur·euses subissent une pression constante à la productivité, des salaires parmi les plus bas, et des conditions de travail particulièrement dures. La sous-traitance les prive de protections face aux abus et leur impose une instabilité permanente.
Le gouvernement Arizona aggrave leur situation : austérité budgétaire, attaques contre les services publics, et politiques favorisant la précarisation,… Pour le personnel de nettoyage, déjà confronté quotidiennement aux conséquences de l’externalisation et aux économies « sur leur dos », ce gouvernement représente une menace directe contre leurs conditions de vie et de travail.
