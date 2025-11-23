stuut.info

GRÈVIBUS - TOUR DES PIQUETS DE GRÈVE DES SECTEURS PLUSMINISÉES

26 novembre - 07h00 - Porte de Hal

Économie / Anticapitalisme Féminismes / Antipatriarcat Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

🚌Départ : 7h Porte de Hal- piquet des sages femmes au CHU St Pierre

⚧️Comme lors des précédentes mobilisations, nous passerons la matinée dans plusieurs piquets de grève dans les secteurs féminisés.

Nous viendrons avec de la force collective, de la joie et musique, parce que créer du lien entre nos luttes est essentiel.

🌵Le gouvernement Arizona attaque frontalement celles et ceux qui sont déjà les plus précarisé·es, en premier lieu les femmes et les minorités de genre. Nous disons stop aux mesures néolibérales et aux politiques qui détruisent nos vies.

Nous voulons :
• une sécurité financière pour toutes et tous,
• une augmentation des salaires et la fin du recul sur les pensions,
• un financement structurel des services publics et des secteurs non marchands,
• des crèches accessibles,
• un accès garanti à la santé, à l’éducation, à la culture,
• des services sociaux, infrastructures d’accueil et homes qui fonctionnent réellement,
• des politiques de logement effectives,
• un investissement prioritaire dans la lutte contre les violences, plutôt que dans la répression, la militarisation ou la défense,
• un accès libre et gratuit à la contraception et à l’IVG,
• un financement solide des associations féministes et LGBTQIA+,
• une véritable solidarité internationale avec les femmes et minorités de genre qui résistent au génocide en Palestine, aux violences au Soudan et au Congo,
• la fin des frontières et la régularisation immédiate des personnes sans papiers.
Nous disons stop aux politiques migratoires qui tuent.

Le 26, nous serons sur les routes, dans la rue, sur les piquets : on fait grève et on bloque le pays.

