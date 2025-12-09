[Projo] Gaza Ghetto

18 décembre - 19h00 - Rue de Merode 198 - Saint-Gilles

Abolish Frontex Academy - Atelier participatif le 18/12

Venez décrypter avec nous le fonctionnement de Frontex pour mieux l’abolir ! Un atelier organisé à l’occasion de la Journée internationale des migrant.e.s, dans le cadre de la campagne internationale Abolish Frontex. À l’occasion de la Journée internationale des migrant.e.s, la campagne Abolish Frontex lance un appel international contre la militarisation croissante du système frontalier européen. Cette militarisation, voulue par les gouvernements, c’est leur bras armé Frontex qui est chargée de la mettre en œuvre. Opérationnelle depuis 20 ans, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a vu son budget, ses compétences et ses pouvoirs augmenter sans arrêt, tissant une toile de coopérations et d’interventions sur le territoire de l’Union européenne et au-delà. Telle une araignée, elle étend son emprise dans de nombreux domaines, y compris la formation. Frontex collabore avec des dizaines d’académies de police dans les pays de l’UE, mais également dans les Balkans, en Egypte et en Arabie Saoudite. Elle a participé à la création d’un Master en gestion stratégique des frontières avec un groupe d’universités européennes. Et elle s’apprête à inaugurer à Varsovie, en octobre 2026, son premier centre de formation. Cette structure coûtant des millions d’euros accueillera les membres de son “corps permanent”, une force de police des frontières armée qui devrait compter 10.000 agents d’ici 2027 (un nombre qui devrait tripler à moyen terme). Ce nouveau centre, comme le reste de son infrastructure liée à la formation, servira à normaliser le déni de sécurité pour des millions de personnes en migration visées par les politiques des états membres. La mission de Frontex, c’est traquer, refouler, arrêter, placer en détention et expulser ces enfants, femmes et hommes – et exporter ces intolérables pratiques vers des pays tiers. Alors que l’agence vient de lancer une campagne européenne de recrutement pour renforcer son contingent permanent, nous vous invitons à un atelier anti-Frontex afin de décrypter ensemble son fonctionnement, les nouveautés concernant l’agence et rechercher les moyens de défaire sa toile et démanteler son infrastructure. Frontex recrute ? Nous aussi ! L’Abolish Frontex Academy aura lieu le jeudi 18 décembre, de 19h00 à 21h00, rue de Merode 198 à Saint-Gilles. Entrée gratuite. Contact : abolishfrontexbelgium@riseup.net Merci à Teresa Sdralevich pour l’illustration !