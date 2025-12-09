[Projo] Gaza Ghetto

Tourné à Jabalia avant la première Intifada, « Gaza Ghetto » suit l’histoire de la famille Abu el-Adel, de son expulsion en 1948 à sa vie quotidienne dans ce camp de réfugiés. Premier documentaire réalisé à Gaza, il observe avec une rigueur quasi ethnographique la violence ordinaire de l’occupation : checkpoints, humiliations, démolitions. Les scènes de vie sous surveillance, couvre-feux et douleurs dignes sont entrecoupées de séquences où des figures clés de l’occupation israélienne, telles qu’Ariel Sharon, Binyamin Ben-Eliezer et des soldats en patrouille, discutent ouvertement de leurs responsabilités. Sans pathos, à coups de cartons qui rappellent le droit international, de bande son jazzy énervée et plans frontaux, il dément la propagande coloniale et documente ses ravages.
Projection présentée par Mohanad Yaqubi.
