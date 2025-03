[Grande-Bretagne] Infiltrés jusqu’au bout des doigts

Ces hommes, dont la plupart des identités ont été révélées auraient noué des relations intimes et sexuelles avec plusieurs dizaines de femmes pour obtenir des informations. On estime à 50 le nombre de victimes, mais ce chiffre est sans doute plus élevé. Quatre individus auraient eu un, voire plusieurs enfants, avec des femmes qu’ils ont séduit sous leurs fausses identités. Certaines femmes ont réussi à découvrir la vérité. Au total, environ 139 agents infiltrés ont espionné plus de 1 000 groupes politiques, des dizaines de milliers de militants, principalement de gauche et progressistes, ont été placés sous surveillance.