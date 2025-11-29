Grande veillée à la bougie devant les abattoirs !

L’ÉVÈNEMENT

Rendez-vous le mardi 23 décembre dès 17h30 rue du Ropsy Chaudron 24 à Anderlecht (entrée principale des abattoirs, devant la grande grille) pour une grande veillée en hommage aux animaux exploités.

Amenez vos bougies !

L’événement dure 3h. Habillez-vous chaudement !

Il s’agira, par notre présence nombreuse et silencieuse, de dénoncer les souffrances infligées dans les abattoirs et, plus largement, l’injustice massive que notre société humaine fait subir aux animaux non-humains, en leur refusant le droit fondamental de disposer de leur vie.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Que ce soit via la consommation des corps (viande, chair animale,...), l’appropriation des sécrétions (oeufs, lait, gélatine, présure, miel,...), le travail et la production (exploitation de la force de travail des animaux), les loisirs et le tourisme (équitation, calèches, zoos, aquariums, cirques,...) ou encore via la recherche scientifique (labos de recherche médicale, vivisection, tests de toxicologie des produits ménagers, etc.), l’exploitation animale est omniprésente dans notre culture.

Cette exploitation systématique et industrielle des autres animaux par les humains n’a pourtant rien de « normal », de « banal », « d’anecdotique », « d’ordinaire ».

C’est étudié depuis des décennies : pour s’accomplir, cette exploitation des animaux a besoin de discours spécifiques (le spécisme, un vaste appareil idéologique qui nous conditionne dès la petite enfance). Ces discours suivent les mêmes logiques d’infériorisation et d’objectification que les oppressions « intra-humaines » (sexisme, racisme, validisme, adultisme, etc.).

Des auteurices comme Carol J. Adams, Aph et Syl Ko, Kaoutar Harchi, Florence Burgat, Marie-Claude Marsolier, Réjane Senac, Yves Bonnardel,... ont exposé combien ces différentes oppressions se ressemblent, au point d’apparaître comme des conjugaisons toujours renouvelées de ce même désir de hiérarchiser les vies pour mieux les dominer et les exploiter (via le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat, l’exploitation animale,...), mais aussi combien elles sont étroitement liées entre elles - et s’inter-alimentent.

Les animaux non-humains n’auraient pas droit à ...des droits - car trop « sauvages », pas assez « rationnels », pas assez « intelligents », « incapables » de penser ou de s’autodéterminer, trop « sales », trop « stupides », sans langage (soi-disant), sans pensée abstraite (soi-disant), sans mémoire ni conscience de soi (soi-disant), sans culture (soi-disant),...

D’une part, on connaît ces « idées » pour les avoir entendues depuis des siècles dans le registre du racisme/colonialisme, du sexisme/patriarcat, etc. D’autre part, la science (via l’éthologie, les neurosciences, etc.) a débunké un par un ces « arguments ». Enfin, les recherches en philosophie morale (cf. Frédéric Coté-Boudreau, par exemple) nous rappellent que, quand bien même cela aurait été vrai, aucun de ces arguments de « supériorité humaine » ne peut servir à justifier moralement le mal qu’on leur fait, les préjudices qu’on choisit de leur causer.

Est-ce que lutter pour les animaux, c’est lutter contre nos intérêts d’humains ? ...Ou est-ce qu’on est tous et toutes dans le même bateau ?

Ces animaux sont sentients : capables de ressentir la joie, la souffrance, la dépression, l’amitié, la tendresse, la confiance, le deuil. Ils et elles sont les sujets de leur vie. Comme nous, ils et elles souhaitent vivre leur vie. Ce n’est pas de la sensiblerie de le dire, mais une affirmation politique fondamentale.

Nous avons fait d’elles et eux des produits de consommation. Des biens commercialisés, échangeables, reproductibles à l’infini, des propriétés. À notre époque, cette dynamique est même devenue la plus grande industrie de la mort jamais mise en place, massacrant volontairement de 2.000 milliards à 25.000 milliards d’êtres par an, des chiffres si inouïs que notre cerveau humain ne peut se les figurer.

Face à cela, des humains de plus en plus nombreux se questionnent et en viennent à remettre en cause ce principe de l’exploitation et du commerce des animaux non-humains.

Ils et elles reconnaissent l’injustifiable de la situation, le danger de l’approche wellfariste (l’approche « bien-être » pense que des cages un peu plus grandes et des usines un peu plus petites rendront l’exploitation animale acceptable), et s’engagent dans l’abolitionnisme, conscient·es de l’urgence absolue - pour les premiers concernés mais également pour la planète, la santé humaine et nos sociétés en général - d’opérer ce changement culturel historique.

En effet, toutes les logiques oppressives se tiennent main dans la main, à l’échelle du monde comme à l’échelle individuelle. Ce n’est pas un hasard si, au lendemain du 7 octobre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a appelé à l’offensive sur Gaza en désignant les Palestinien·nes comme des « animaux humains ». Déclasser les gens dans la catégorie sociale la plus basse permet de « justifier » de leur faire subir le pire.

Ce n’est pas non plus un hasard si des études en psycho / psycho sociale ont pu démontrer que plus quelqu’un est spéciste (infériorisation des animaux perçus comme de simples objets de consommation), plus il aura tendance à être sexiste, raciste, etc. et vice-versa.

Cela met en lumière un mécanisme très simple mais redoutable : quand quelqu’un adopte une logique suprémaciste dans un domaine, il a tendance à l’appliquer dans tous les autres domaines où cela lui convient.

Voilà pourquoi la lutte pour la libération animale est fondamentale pour nos sociétés humaines. Voilà pourquoi elle s’inscrit, et incarne même, la grande convergence des luttes nécessaire à l’avènement de sociétés plus justes. Voilà aussi pourquoi toute lutte humaine devrait logiquement et stratégiquement intégrer la libération des animaux (et l’abolition de leur exploitation) dans sa perspective.

Bienvenue donc à toustes les militant·es qui souhaitent rejoindre S.E.A. pour cette veillée du 23/12 et y faire briller leurs bougies !

Le site de S.E.A. : https://stop-vivisection.be/