stuut.info

Grève contre l’Arizona : les commerces de la porte de Namur bloqués par des manifestant·es

Médias Contrôle social / Répression Classisme / Lutte des classes Travail / Précariat Action directe Commune Colère

Grève contre l’Arizona : les commerces de la porte de Namur bloqués par des manifestant·es

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie
PNG - 2.7 Mo

En ce troisième jour de grève consécutif contre le gouvernement Arizona, la CNE* a appelé à bloquer les commerces de la Chaussée d’Ixelles. Ce blocage, qui est également à l’appel de Commune Colère, a pour but de paralyser certains des pôles commerciaux les plus importants de la ville de Bruxelles.

Au même moment, un grand rassemblement pour défendre le secteur de la culture a lieu à Mont des Arts.

Depuis tôt ce matin, les commerçant·es se sont organisé·es pour bloquer les magasins à porte de Namur.

Les blocages de grands axes commerciaux, où sont installées de nombreuses multinationales telles que Primark, McDonald’s ou Burger King, ont été choisis tactiquement en ce dernier jour de grève générale, pour envoyer un message fort au gouvernement Arizona.

Ces trois jours de grève figurent comme un moment crucial dans la lutte contre les mesures du gouvernement Arizona. La démultiplication des piquets de grève, dont plus d’une centaine organisés rien qu’à Bruxelles, la mise en grève de dizaines de milliers personnes ainsi que l’arrêt des transports en commun permet de paralyser le pays. Rien qu’en Wallonie, chaque jour de grève représente une perte d’approximativement 100 millions d’euros.

Au-delà de ces trois jours de grève générale, ces journées de mobilisation laissent espérer l’émergence de nouvelles dynamiques de lutte. La multiplication des collectifs autonomes et des initiatives locales témoigne d’une volonté croissante de dépasser les cadres classiques de la contestation.

Reste à savoir si ces dynamiques parviendront à s’ancrer durablement dans le paysage de la contestation sociale belge.

légende :

  • CNE = centrale nationale des employés, issue de la CSC (syndicat chértien)

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Médias

Bruxelles : les révoltes populaires contre le plan Good Move ont repris à Cureghem

Des barrières de chantier déplacées et une grue saccagée Comme durant l’été 2022, des révoltes ont eu lieu dans le quartier de Cureghem à Anderlecht contre les travaux causés par le plan « Good Move » ce mardi 18 et ce mercredi 19 novembre. Ce plan, présenté comme un plan d’écologie urbaine qui permettrait à terme de régler les problématiques écologiques liées à l’utilisation de la voiture, démontre surtout des dynamiques de gentrification et de contrôle de certains quartiers populaires à Bruxelles. Les travaux rendent le trafic parfois impossible à des individus qui utilisent la voiture par nécessité, en se rendant au travail ou en emmenant leurs enfants à l’école, par exemple. Depuis sa mise en place en 2020, le plan Good Move, porté majoritairement par le parti Écolo, a fait face à de vives contestations dans les quartiers populaires bruxellois. Le second volet du plan est maintenant défendu en conseil communal par la majorité PS, Mr et Engagés, avec en chef de file le bourgmestre socialiste Fabrice Cumps. Dès la mise en application du plan Good Move dans de nouveaux quartiers, la circulation en voiture y devient un réel casse-tête. Celui-ci implique des changements de sens de circulation, de nombreux passages à sens unique et la création de zones piétonnes impliquant la destruction de voiries. Les habitant·es du quartier de Cureghem sont ainsi descendu·es une nouvelle fois dans les rues mardi 18 novembre pour retirer les barrières de travaux qui bloquaient la circulation du square Albert et de ses alentours. Le lendemain, une grue et des engins de chantier ont aussi été endommagés. Au conseil communal du 20 novembre, l’ambiance était particulièrement tendue. Une manifestation s’est tenue devant la maison communale, rassemblant des habitant·es du quartier, des membres du Front des mères, des éducateur·rices spécialisé·es et des enseignant·es. Plusieurs d’entre eux ont pris la parole à l’intérieur du conseil pour dénoncer ce deuxième volet du plan Good Move et pour certain·es exiger la démission du bourgmestre PS Fabrice Cumps. Ces interventions ont visiblement mis la majorité en place mal à l’aise. Rappelons que les conseils communaux ne sont plus retransmis depuis quelque temps, officiellement par manque de moyens. Pour beaucoup, cette décision ressemble surtout à un recul de la transparence, d’autant plus questionnable quand les tensions avec les habitant·es atteignent ce niveau. Des décisions politiques sans concertation populaire À Cureghem, durant l’été 2022, l’adoption de la phase test du plan Good Move ainsi que sa mise en place se sont faites dans l’absence totale de concertation, sans prise en compte des réalités sociales du quartier et des besoins des habitant·es. Aujourd’hui, à nouveau alors qu’un second plan a été voté en 2023 toujours sans contestation, ces contestations apparaissent comme une prise de pouvoir par des personnes qui n’ont systématiquement pas été écoutées et qui sont les premières...
Bruxelles Bruxelles |

5 décembre - 21h30 - Cinéma Nova

Concert : Elik Harpaz & Ayah

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Elik Harpaz est musicien et artiste performeur. Il se présente comme un enfant de la Palestine occupée, qui s’est déprogrammé lui-même de l’endoctrinement sioniste. Il milite aujourd’hui pour l’égalité et la liberté de tous les habitants entre le fleuve et la mer, à travers l’art, la musique et le podcast. Ayah est chanteuse, autrice-compositrice, guérisseuse par la voix et enchanteresse du son. Sa musique puise dans les enseignements d’une spiritualité décolonisée et dans ses propres racines juives. Ensemble, Elik et Ayah interprètent des chansons écrites avec un sentiment d’urgence — celui qu’il est des moments où l’art ne peut pas se taire. Leur bien nommée « Genocide Song », que Blanche Gardin a contribué à faire connaître, sera au répertoire de leur premier concert en Belgique, aux côtés d’autres morceaux de justice et d’amour, contre la guerre, le colonialisme et le génocide.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |

4 décembre - 21h00 - Cinéma Nova

Lecture : Resistência e poesia + Film : Big Bang Henda

50 ans de l’indépendance de l’Angola Resistência e poesia Pour terminer la soirée, un moment de poésie et de musique où dialoguent les voix fortes de la littérature angolaise — Lopito Feijó, Ana Paula Ribeiro Tavares, Fernando Costa Andrade et Maurício Gomes. Les textes, lus en portugais et en français, évoqueront les luttes de l’indépendance, les blessures coloniales, l’amour, l’exil et la saudade, à la suite de la poésie de résistance et de beauté résiliente de « Big Bang Henda », film entre fiction et réel sur l’artiste angolais Kiluanji Kia Henda à la pointe de la pensée anticoloniale. → Avec Pascale Kinanga d’Angola 2025 et l’acteur belgo-ukrainien-angolais Francisco Yvan Luzemo pour la lecture, et le guitariste Flávio Maciel de Souza pour l’accompagnement musical. Big Bang Henda Renverser les statues et les symboles, construire de nouveaux souvenirs, détourner le paysage détruit, écrire des lettres à l’avenir, inverser les dynamiques de pouvoir : « Big Bang Henda » est un essai documentaire en forme de manifeste poétique sur l’artiste angolais Kiluanji Kia Henda basé à Luanda. Au travers performances, poèmes, créations et réflexions, il nous emmène dans un voyage anticoloniale mêlé d’afrofuturisme visant à encourager les générations qui ont grandi pendant ou après la guerre de retrouver espoir et se réapproprier leur destin.
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Travail / Précariat
PLUS D'ARTICLES - Action directe

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info