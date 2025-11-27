Grève contre l’Arizona : les commerces de la porte de Namur bloqués par des manifestant·es

En ce troisième jour de grève consécutif contre le gouvernement Arizona, la CNE* a appelé à bloquer les commerces de la Chaussée d’Ixelles. Ce blocage, qui est également à l’appel de Commune Colère, a pour but de paralyser certains des pôles commerciaux les plus importants de la ville de Bruxelles.

Au même moment, un grand rassemblement pour défendre le secteur de la culture a lieu à Mont des Arts.

Depuis tôt ce matin, les commerçant·es se sont organisé·es pour bloquer les magasins à porte de Namur.

Les blocages de grands axes commerciaux, où sont installées de nombreuses multinationales telles que Primark, McDonald’s ou Burger King, ont été choisis tactiquement en ce dernier jour de grève générale, pour envoyer un message fort au gouvernement Arizona.

Ces trois jours de grève figurent comme un moment crucial dans la lutte contre les mesures du gouvernement Arizona. La démultiplication des piquets de grève, dont plus d’une centaine organisés rien qu’à Bruxelles, la mise en grève de dizaines de milliers personnes ainsi que l’arrêt des transports en commun permet de paralyser le pays. Rien qu’en Wallonie, chaque jour de grève représente une perte d’approximativement 100 millions d’euros.

Au-delà de ces trois jours de grève générale, ces journées de mobilisation laissent espérer l’émergence de nouvelles dynamiques de lutte. La multiplication des collectifs autonomes et des initiatives locales témoigne d’une volonté croissante de dépasser les cadres classiques de la contestation.

Reste à savoir si ces dynamiques parviendront à s’ancrer durablement dans le paysage de la contestation sociale belge.

