Grèves contre l’Arizona : Les cheminots bloquent les TGVs à Forest

Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

🔴 Dans le cadre du mouvement de mobilisation contre le gouvernement Arizona, dès le dimanche 23 novembre, le local de maintenance des trains à grande vitesse à Forest a été bloqué par les cheminots de la CGSP.

Bruxelles | Collectif : Irruption

Face aux attaques sur les travailleur·euses (allongement du temps de travail, départ à la retraite repoussé, retrait de statuts de pénibilité) et les chômeur·euses (exclusions et renvoi aux CPAS), les piquets de grève sont des lieux de rencontre entre travailleur·euses de différents secteurs, militant·es et soutiens pour se rencontrer, discuter mais surtout proposer des alternatives concrètes aux mesures imposées par le gouvernement Arizona.
En effet, alors qu’il n y a jamais eu autant de richesses produites dans notre pays, qu’il y a 30 milliards d’euros d’évasion fiscale chaque année, que nous sommes passé·es d’un seul milliardaire en 2000 à 41 milliardaires belges en 2025, le gouvernement continue de s’attaquer aux travailleur·euses, à leurs droits, et ne mène ses réformes que dans l’intérêt des plus riches. Des alternatives existent. Vive la grève !

