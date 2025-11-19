Grève des services publics : Soutien aux piquets de grève et assemblée générale

Le 25/11, les services publics entrent en grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona. Ces attaques contre les services publics touchent tout le monde : santé, enseignement, sécurité sociale, aide sociale, formations... Ce sont nos droits fondamentaux que l’Arizona s’acharne à démanteler, nos conquis sociaux qu’ils détruisent.
🔹Rejoins donc Commune Colère ce mardi 25 novembre pour soutenir la mobilisation et rejoindre les travailleur-euses en lutte ! Nous serons présents sur tous les piquets suivants, et nous t’invitons à nous y rejoindre :
- ULB
- Hôpital Saint-Pierre
- CPAS de Saint-Gilles
- Écoles
🔹Assemblée générale ouverte
A la Tour des pension à 10H
Nous partirons des piquets de grève pour rejoindre le rassemblement syndical à la Tour des pensions et s’organiser ensemble 👀 💥
🚲 Pense à prendre ton vélo ou de bonnes chaussures de marche !
Toutes les informations et mises à jour seront communiquées sur ce lien (heure, adresses exactes, etc) :
