Grève des services publics : Soutien aux piquets de grève et assemblée générale

Le 25/11, les services publics entrent en grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona. Ces attaques contre les services publics touchent tout le monde : santé, enseignement, sécurité sociale, aide sociale, formations... Ce sont nos droits fondamentaux que l’Arizona s’acharne à démanteler, nos conquis sociaux qu’ils détruisent.

🔹Rejoins donc Commune Colère ce mardi 25 novembre pour soutenir la mobilisation et rejoindre les travailleur-euses en lutte ! Nous serons présents sur tous les piquets suivants, et nous t’invitons à nous y rejoindre :

ULB

Hôpital Saint-Pierre

CPAS de Saint-Gilles

de Saint-Gilles Écoles

🔹Assemblée générale ouverte

A la Tour des pension à 10H

Nous partirons des piquets de grève pour rejoindre le rassemblement syndical à la Tour des pensions et s’organiser ensemble 👀 💥

🚲 Pense à prendre ton vélo ou de bonnes chaussures de marche !

Toutes les informations et mises à jour seront communiquées sur ce lien (heure, adresses exactes, etc) :

🔗https://fb.me/e/3TpgeFssD