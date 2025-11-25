Pour la sécurité de la population, les pompiers ne sont pas en grève, mais ces travailleurs et travailleuses refusent de rester silencieux·ses face aux attaques du gouvernement Arizona : les pensions saccagées, la remise en question de la pénibilité du métier, saut d’index, augmentation de la TVA, destruction des services publics. Sur les pensions, le gouvernement prévoit notamment de reculer l’âge de départ à 67 ans, ce qui est inacceptable pour ce métier lourd et pénible. De nombreuses études indiquent également que les pompiers, dû à leur métier fortement exposé, ont une espérance de vie inférieure de 8 ans à celle de la moyenne nationale. La précarisation de la société affecte également le travail des services de secours. Alors que les effectifs n’augmentent pas, le nombre d’appels et de situations d’urgence pour ces travailleurs et travailleuses de première ligne ne fait que croitre.

Solidarité avec les services publics ! Pour des services dignes, humains, respectant les travailleurs et les travailleuses !

La même action, suivie d’une haie du déshonneur, sera également organisée mercredi matin.

Grèves contre l'Arizona : Les pompiers réveillent Bruxelles et le monde politique Lecture

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES