Grèves contre l’Arizona : Les pompiers réveillent Bruxelles et le monde politique

Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

🔴 Ce mardi 25 Novembre, les différentes casernes des pompiers de Bruxelles ont réalisé une action de solidarité avec le mouvement de grève en effectuant « une minute de sirène », gyrophares allumés, réveillant ainsi Bruxelles et le monde politique.

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Irruption

Pour la sécurité de la population, les pompiers ne sont pas en grève, mais ces travailleurs et travailleuses refusent de rester silencieux·ses face aux attaques du gouvernement Arizona : les pensions saccagées, la remise en question de la pénibilité du métier, saut d’index, augmentation de la TVA, destruction des services publics. Sur les pensions, le gouvernement prévoit notamment de reculer l’âge de départ à 67 ans, ce qui est inacceptable pour ce métier lourd et pénible. De nombreuses études indiquent également que les pompiers, dû à leur métier fortement exposé, ont une espérance de vie inférieure de 8 ans à celle de la moyenne nationale. La précarisation de la société affecte également le travail des services de secours. Alors que les effectifs n’augmentent pas, le nombre d’appels et de situations d’urgence pour ces travailleurs et travailleuses de première ligne ne fait que croitre.

Solidarité avec les services publics ! Pour des services dignes, humains, respectant les travailleurs et les travailleuses !

La même action, suivie d’une haie du déshonneur, sera également organisée mercredi matin.

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

Classisme / Lutte des classes

Grèves contre l’Arizona : Les cheminots bloquent le siège de RHA

🔴 Ce lundi 24 novembre, les cheminots et les transports sont les premiers secteurs à lancer le mouvement social qui va secouer la Belgique pendant 3 jours. Un piquet de grève des cheminots a été installé derrière la Gare du Midi à Bruxelles par les syndicats, devant le siège de HRA, compagnie de transport ferroviaire. Face aux attaques sur les travailleur·euses (allongement du temps de travail, départ à la retraite repoussé, retrait de statuts de pénibilité) et les chômeur·euses (exclusions et renvoi aux CPAS), les piquets de grève sont des lieux de rencontre entre travailleur·euses de différents secteurs, militant·es et soutiens pour se rencontrer, discuter mais surtout proposer des alternatives concrètes aux mesures imposées par le gouvernement Arizona. En effet, alors qu’il n y a jamais eu autant de richesses produites dans notre pays, qu’il y a 30 milliards d’euros d’évasion fiscale chaque année, que nous sommes passé·es d’un seul milliardaire en 2000 à 41 milliardaires belges en 2025, le gouvernement continue de s’attaquer aux travailleur·euses, à leurs droits, et ne mène ses réformes que dans l’intérêt des plus riches. Des alternatives existent. Vive la grève ! Grève des cheminots : Blocage au siège de RHA Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Bruxelles Bruxelles |
Classisme / Lutte des classes

Grèves contre l’Arizona : Les cheminots bloquent les TGVs à Forest

🔴 Dans le cadre du mouvement de mobilisation contre le gouvernement Arizona, dès le dimanche 23 novembre, le local de maintenance des trains à grande vitesse à Forest a été bloqué par les cheminots de la CGSP. Face aux attaques sur les travailleur·euses (allongement du temps de travail, départ à la retraite repoussé, retrait de statuts de pénibilité) et les chômeur·euses (exclusions et renvoi aux CPAS), les piquets de grève sont des lieux de rencontre entre travailleur·euses de différents secteurs, militant·es et soutiens pour se rencontrer, discuter mais surtout proposer des alternatives concrètes aux mesures imposées par le gouvernement Arizona. En effet, alors qu’il n y a jamais eu autant de richesses produites dans notre pays, qu’il y a 30 milliards d’euros d’évasion fiscale chaque année, que nous sommes passé·es d’un seul milliardaire en 2000 à 41 milliardaires belges en 2025, le gouvernement continue de s’attaquer aux travailleur·euses, à leurs droits, et ne mène ses réformes que dans l’intérêt des plus riches. Des alternatives existent. Vive la grève ! Grève des cheminots : Blocage des TGVs à Forest Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Bruxelles Bruxelles |

15 décembre - 08h45 - ULB - R42

Université d’été des immenses #3

Après la première « Université d’été des immenses » en 2021 à la VUB, la deuxième en 2023 à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, la troisième aura lieu le 15 décembre 2025 à l’ULB, de 8h45 à 17h. Il en résultera un livre, "Valeur et immensité", qui paraîtra aux éditions Maelström en juin 2026, à la faveur de la résidence du Syndicat des immenses au théâtre du Boson du 1er au 6 juin. [FR] Au programme de cette 3e édition : Thème A – Dignité, respect, mérite ou fierté ? ✊ Honte, humiliation, regard jugeant : la dignité des immenses est constamment remise en jeu. Mais où est la vraie ligne rouge : dignité, respect… ou nécropolitique ? Thème B – Les immenses travaillent-iels ? 🛠️ Survie, bénévolat, militance, représentation : à partir de quand parle-t-on de « travail » ? Et pourquoi leur engagement reste-t-il toujours suspect ? Thème C – Où est l’intérêt supérieur des minimenses ? 👶 Séparer ou protéger ? Derrière l’« intérêt de l’enfant », placements et psychiatrisation punissent souvent les parents… au risque d’effacer l’amour et le droit à un chez-soi. Pour l’analyse de chacun des thèmes retrouvez : Des expert·es de terrain : des immenses dont le nom est à confirmer 👥 Des expert·es du secteur (travailleur·ses de terrain) : Kris Meurant (Transit) • Christine Mahy (RWLP) • Thomas Lambrechts (Capuche) / Eric Picard (pédopsychiatre) 🧑‍⚕️ Des expert·es en chambre (universitaires) : Gabor Tverdota (ARC) • Simon Lemaire (CNRS) • Anne-Catherine Rasson (UNamur) 🎓 Des expert·es du pouvoir (politiques) : David Weystman (MR – CPAS de Bruxelles-Ville) • Françoise De Smedt (PTB – parlementaire) • Solayman Laqdim (DGDE) 🏛️ Rejoignez nos intervenant·es de qualité pour débattre avec eux ! 💬 L’ensemble du travail de cette journée sera repris dans l’ouvrage Valeur et immensité (à paraître au printemps 2026), qu’il vous est possible de précommander au moment de l’inscription 📘. Les précommandes nous sont utiles pour permettre d’en assurer l’édition et les impressions 🖨️. L’UEI se veut gratuite et accessible au plus grand nombre. Néanmoins, comme tout le secteur social santé, l’UEI souffre de l’absence de financements. Si vous voulez soutenir le projet et faciliter son organisation, il vous est également possible de participer à prix libre 🙏 (avec ou sans précommande du livre). [NL] Programma van deze 3rde editie : Thema A – Waardigheid, respect, verdienste of trots ? ✊ Schaamte, vernedering, een oordelende blik : de waardigheid van de Giganten staat voortdurend op het spel. Maar waar ligt de echte rode lijn : waardigheid, respect… of necropolitiek ? Thema B – Werken de Giganten ? 🛠️ Overleven, vrijwilligerswerk, activisme, vertegenwoordiging : vanaf wanneer spreken we van “werk” ? En waarom blijft hun inzet altijd verdacht ? Thema C – Waar ligt het hoger belang van de Minigiganten ? 👶 Scheiden of beschermen ? Achter het “belang van het kind” gaan uithuisplaatsingen en psychiatriserende maatregelen vaak samen met het straffen...
Bruxelles Bruxelles | Féminismes / Antipatriarcat |
Médias

GRÈVES CONTRE L’ARIZONA, 3 JOURS DE BLOCAGE À L’ULB (vidéo)

https://www.instagram.com/reel/DRcKP41CCPH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" s Balai en lutte à l’ULB Les travailleurs et travailleuses du nettoyage de l’ULB, en première ligne des politiques d’austérité et de précarisation du travail, rejoignent la grève des 3 jours contre le gouvernement Arizona. Déjà fragilisé·es par la sous-traitance qui les rend invisibles et vulnérables, ces travailleur·euses subissent une pression constante à la productivité, des salaires parmi les plus bas, et des conditions de travail particulièrement dures. La sous-traitance les prive de protections face aux abus et leur impose une instabilité permanente. Le gouvernement Arizona aggrave leur situation : austérité budgétaire, attaques contre les services publics, et politiques favorisant la précarisation,… Pour le personnel de nettoyage, déjà confronté quotidiennement aux conséquences de l’externalisation et aux économies « sur leur dos », ce gouvernement représente une menace directe contre leurs conditions de vie et de travail.
Bruxelles Bruxelles |
Médias

Début des grèves contre l’Arizona (vidéos)

Près de 100 piquets de grève sont prévus rien qu’à Bruxelles et d’autres ailleurs en Belgique, pendant ces trois jours. Des mobilisations spontanées ont lieu depuis tôt ce matin, jusque sur le ring où un feu a été observé. Cette séquence de grèves s’inscrit dans un mouvement social aux mesures anti-sociales de l’Arizona. En ce jour de grève, le gouvernement Arizona ne recule pas face à la colère populaire. Un accord budgétaire vient d’être annoncé, signifiant que l’Arizona ne démissionnera pas. https://www.instagram.com/reel/DRboMXliBvv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" s View this post on Instagram Depuis 5H ce matin, un blocage a lieu devant l’usine du linge appartenant au CPAS de Bruxelles-Ville, située rue du Cerf. Ce blocage ouvre la séquence de trois jours de grève contre les politiques de casse-sociale du gouvernement Arizona. https://www.instagram.com/reel/DRbr4rLiJyw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" s View this post on Instagram Les ouvrièr•es travaillent dans des conditions d’exploitation inhumaines et dangereuses. La plupart des travailleur•ses de l’usine ne parlent ni ne savent lire le français et David Weytsman (président du CPAS, MR) a supprimé les cours de français gratuits, proposés durant le temps de travail. La conséquence de cette suppression pour ces travailleur•ses, est qu’ils risquent à chaque instant de mauvaises manipulations des machines et de perdre des doigts ou des mains dedans. Les infrastructures sont vétustes, les espaces pour se changer, casiers, les douches … sont endommagés et le CPAS refuse de rénover les infrastructures. Pourtant cette usine rapporte beaucoup d’argent au CPAS. Les ouvrièr•es et la CGSP réclament, des contrats non précaires, une augmentation salariale, la rénovation des infrastructures, et la remise en place des cours de français gratuits sur le temps de travail. De nombreux blocages, piquets de grèves et actions auront lieu dans tout le pays sur cette séquence de 3 jours de grèves contre l’Arizona.
Bruxelles Bruxelles |
