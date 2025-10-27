Histoires d’aiguillages autour de la notion de respons-abilité

L’Autre « lieu » organise en décembre, dans le cadre d’une campagne d’information et de sensibilisation sur la réforme de la loi sur la protection de la personne atteinte d’un trouble psychiques, un colloque sur les enjeux de responsabilités que posent cette loi et plus généralement l’exercice de la contrainte/de la « protection » dans le soin.
L’intention est d’ouvrir un espace de rencontre et de réflexivité sur les postures dans lesquelles son mises les personnes aux prises avec des troubles psychiques et les travailleur.euses qui appliquent ces mesures dites de protection. Par des échos d’expériences et de pratiques quotidiennes, il s’agit de mettre en commun la manière dont sont endossées les responsabilités (légales, médicales, sociales) charriées par la loi et son application. Il est ainsi proposé de creuser la responsabilité sur ses versants intime, technique et politique ; et ce aux côtés d’interlocuteur.ices en mesure de faire saisir la complication des enjeux en présence. En effet, en tension entre la protection et la privation, les responsabilités portées dans le cadre de cette loi s’apparentent à des prises de risques, et produisent des position de repli, de solitude, de tiraillements pour celleux qui les endossent.
Enfin, nous avons le souhait d’amorcer ensemble des possibilités de responsabilités plus collectives et complexes. Le concept de respons-abilité, tel que pensé par Donna Haraway comme l’habilité à produire réponse, nous permet d’envisager les ouvertures possibles à des réactions collectives désirable(s)/durables pour celleux d’entre nous qui traversent des situations extrêmes.
Programme provisoire de la journée :
