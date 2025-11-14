Le 06 septembre dernier, le @collectifdesmadres organisait un rassemblement et une marche en hommage à Latifa Elmcabeni, fondatrice du collectif qui nous a quitté en juin 2025.
Le collectif des Madrés lutte depuis 2018 contre toute forme de discrimination à l’égard des jeunes, contre les violences policières et pour l’aide à la réinsertion des jeunes sortis d’IPPJ ou de prison.
Comme l’ont dit les différentes personnes qui ont pris la parole ce jour là, le combat de Latifa Elmcabeni et la manière dont elle le menait est une inspiration pour toustes.
La marche se terminait à Place Morichar ou un pique-nique collectif était organisé. C’est cette volonté de rassembler, de partage et de convivialité dans la lutte qui ressemblait à Latifa Elmcabeni que ses proches ont voulu transmettre ce jour-là.
La musique a été composée par le rappeur @coderouge19 en hommage à Latifa Elmcabeni.
