[Radio] ICI, L’ABOLITIONNISMENAL - DONT ON PARLE - EST ÉMINEMMENT POLITIQUE ET PAS SIMPLEMENT MORAL. (PARTIE 2 ET FIN)

Racismes / Colonialismes Médias Contrôle social / Répression Éducation populaire / Partage de savoirs Classisme / Lutte des classes

[Radio] ICI, L’ABOLITIONNISMENAL - DONT ON PARLE - EST ÉMINEMMENT POLITIQUE ET PAS SIMPLEMENT MORAL. (PARTIE 2 ET FIN)

JPEG - 16.9 ko

«  Les abolitionnistes ne sont pas des utopistes. Ils pensent au contraire que le système pénal est l’utopie. Elle est l’utopie parce qu’elle nous mène en bateau perpétuellement en disant que l’on va pouvoir réformer et un jour viendra où nous aurons une bonne prison et une bonne police. Et tout ça, est un mirage. Une réponse réaliste est de partir justement des besoins des victimes et de la façon dont on va y répondre. Parce que , désolée si c’est une breaking news : il n’y a pas de vie sociale sans préjudices. Une société avec des êtres parfaits, une vie harmonieuse est impossible. Désolée, si je brise les rêves, mais on est condamnés dans la vie en société à ce qu’il y ait - malheureusement - ces moments-là. Et donc, comme on est condamnés à ça, essayons d’avoir des façons qui soient moins cruelles et criminelles de les régler. »

GWËNOLA RICORDEAU

PHOTO DE GRÉGOIRE KORGANOW. LÉGENDE : Extrait d’une série photographique - 3 personnes détenues dans 9 mètres carrés. Une maison d’arrêt en France en 2012 -

Racismes / Colonialismes

