stuut.info

INTERNATIONAL : UNE GUERRE CONTREVOLUTIONNAIRE DU MONDE IMPÉRIALISTE AU SOUDAN

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Médias Économie / Anticapitalisme Résistances et solidarités internationales Sudan

INTERNATIONAL : UNE GUERRE CONTREVOLUTIONNAIRE DU MONDE IMPÉRIALISTE AU SOUDAN

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

Un appel à la mobilisation est lancé pour ce samedi 1er novembre à 16h, place de la Bourse, en solidarité avec le peuple soudanais.

PNG - 4 Mo

Au Soudan, depuis avril 2023, plus de 150 000 personnes ont été tuées, des millions déplacées, et la famine s’étend désormais à l’ensemble du pays. Mais au-delà du désastre humanitaire, c’est une guerre profondément politique qui se joue : une guerre contre la révolution soudanaise.

En décembre 2018, le peuple soudanais se soulève contre 30 ans de dictature et renverse Omar el-Béchir pour un Soudan libéré de la violence, de la corruption et du militarisme. Aujourd’hui, cette guerre génocidaire subie par le peuple est la suite logique d’une guerre de contre-révolution menée par les Forces de Soutien Rapides, une milice armée. Il ne s’agit ni d’une guerre civile, ni d’un “conflit tribal”, mais d’une guerre impérialiste, où des élites locales soutenues par des puissances étrangères s’affrontent pour conserver la mainmise sur les terres, l’or, et le capital.

PNG - 1.9 Mo

Fin octobre 2025, la ville d’El-Fasher, au Darfour-Nord, tombe aux mains des FSR dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Plus de 460 personnes sont exécutées dans une maternité, attaquée “pour la quatrième fois en un mois”, selon l’Organisation mondiale de la santé. Avant cela, pendant, 18 mois, les FSR ont empêché l’aide humanitaire d’entrer dans la ville. Les témoignages de Médecins Sans Frontières rapportent que : 75 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, les habitants réduits à manger du fourrage pour animaux.

Les FSR, issues des milices Janjawid qui avaient déjà perpétré le génocide du Darfour dans les années 2000, poursuivent aujourd’hui cette politique de nettoyage ethnique contre les Massalit et d’autres populations non arabes. Human Rights Watch documente des crimes de guerre et crimes contre l’humanité systématique. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des combattants exécutant des civil·es et achevant des blessé·es au sol. Dans l’une d’elles, un combattant des FSR répond à un homme suppliant : « Je n’aurai aucune pitié pour toi… nous sommes ici pour tuer  », avant de l’abattre de cinq balles.

Ce que nous voyons à El-Fasher n’est pas un épisode isolé : c’est la mise en œuvre d’un projet d’extermination, appuyé, armé et financé par des États complices.

PNG - 725.9 ko

Derrière la milice de Hemedti se dessine une cartographie impériale du pouvoir. Les Émirats arabes unis (EAU) sont le principal soutien militaire et financier des FSR. Ils leur fournissent des véhicules blindés et des armes, souvent déguisées en aide humanitaire, en échange de l’or soudanais, pillé et raffiné à Dubaï avant d’alimenter les marchés mondiaux. Selon Amnesty International, ces équipements incluent des technologies militaires françaises, en violation de l’embargo de l’ONU.

La Russie, via le groupe paramilitaire Wagner, offre des mercenaires et des armes en échange de concessions minières. Et l’Union européenne, loin d’être neutre, a financé les FSR dès 2015 à travers le Processus de Khartoum, destiné à bloquer les routes migratoires vers l’Europe, légitimant ainsi la milice aujourd’hui responsable des massacres. Les États-Unis accueillent quant à eux des dirigeants FSR à Washington, au nom d’une prétendue “médiation”. Dans ce jeu d’intérêts, le peuple soudanais devient une monnaie d’échange, et le Darfour, un laboratoire du néo-impérialisme globalisé.

PNG - 1.8 Mo

Depuis l’indépendance en 1956, le Soudan n’a jamais échappé à la logique coloniale : celle d’un État périphérique dont les terres, les minerais et les corps servent les besoins du Nord global.

Sous domination anglo-égyptienne, le pays fut remodelé pour l’exportation du coton et des produits agricoles, au prix de la marginalisation des régions rurales. Cette même économie extractiviste perdure aujourd’hui, alimentée par les partenariats entre élites militaires locales et multinationales étrangères.

« Ce conflit n’est pas seulement militaire : c’est un affrontement de classes pour le contrôle des ressources. Les élites, locales et internationales, veulent préserver un modèle néolibéral qui détruit les bases mêmes de la vie au Soudan » (Abdelraouf Omer, chercheur)

La guerre, dans ce sens, est une stratégie de gouvernance : un moyen de détruire les structures communautaires, de disperser les résistances, et de continuer à extraire sans entraves.

Pourtant, le peuple soudanais continue de résister. Les comités de résistance, nés pendant la révolution de 2018, poursuivent leur travail d’organisation, de solidarité et de survie. Dans les quartiers de Khartoum, à Port-Soudan, dans les camps de déplacés du Darfour, des réseaux d’entraide populaire, souvent portés par des femmes, gèrent des cuisines communautaires, des cliniques de fortune, des collectes de fonds. Ces initiatives s’inscrivent dans une tradition de résistance décoloniale face à la militarisation et à l’abandon international. Elles refusent le récit dominant d’un pays “en guerre avec lui-même”, pour rappeler que le Soudan est en guerre avec les puissances impérialistes.

Samedi 1 novembre, à 16h, place de la Bourse, militant·es et citoyen·nes sont appelés à se rassembler pour faire entendre la voix du peuple soudanais et exiger des actions politiques concrètes.

Nos gouvernements entretiennent des relations commerciales avec les États complices des massacres. Les organisateurs appellent à des sanctions massives contre tous les États soutenant les FSR, à l’arrêt immédiat des transferts d’armes, au jugement des responsables des massacres.

Sources :

Voir en ligne : BXl Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Guerre / Antimilitarisme

[Soudan] Déclaration du Groupe anarchiste après la chute d’El Fasher

Publié le 30 octobre 2025 | Par CNT-AIT https://cnt-ait.info/2025/10/31/elfasher-ar Déclaration du Groupe Anarchiste au Soudan À tous les révolutionnaires du monde, à tous les socialistes libértaires, à tous les anarchistes : Aujourd’hui, nous pleurons le martyre de nos camarades d’El-Fasher, tombés en défendant leur ville, leurs familles et leur propre vie. Il s’agit de : Faisal Adam Ali Radwan Abdel Jabbar (« Kahraba ») Adam Kibir Musa Abdel Ghaffar Al-Tahir (« Al-Sini ») Nous pleurons également de nombreux jeunes volontaires tués par la milice terroriste des Forces de soutien rapide, alors que leur seul « crime » était d’apporter de la nourriture aux habitants de la ville. Nous, membres du Groupe Anarchiste, appelons tous les compagnons : le moment est venu de nous rassembler et de nous unir contre cette guerre autoritaire et destructrice. Nous devons alerter le monde entier sur l’extermination de masse perpétrée par les milices des Forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats arabes unis. Ces milices se livrent à un nettoyage ethnique et à un génocide fondés sur la race, au service d’intérêts impérialistes pervers qui cherchent à contrôler les ressources et l’or au prix du sang. Le monde ne peut rester les bras croisés. Les révolutionnaires du monde entier doivent connaître nos sacrifices et notre lutte contre la terreur capitaliste sauvage, contre le pouvoir sanguinaire et contre le nettoyage ethnique systématique. Au sein du Groupe anarchiste du Soudan, nous avons perdu des camarades ; certains de nos membres ont été blessés, d’autres sont morts ; d’autres encore sont confrontés au danger imminent de la guerre. Nos familles souffrent de la faim, du manque de médicaments et de nourriture. Nous avons cru en l’anarchisme dans un pays où l’autorité est omniprésente, et nous avons combattu pour nous défendre, défendre nos idéaux et préserver notre unité. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous : tendez-nous la main et soutenez-nous afin que nous puissions résister aux autorités et aux Janjawid. Que la révolution perdure ! Qu’elle soit une lame empoisonnée plantée dans le cœur des tyrans. Ali Abdel Moneim
Ailleurs Ailleurs |
Guerre / Antimilitarisme

Samedi 01/11 Rassemblement pour le Soudan

🇸🇩 600 jours de siège. El Fasher est tombée 🇸🇩 Des milliers de civils sont affamés et massacrés par les Forces de Soutien Rapides (FSR), armées et financées par les Émirats arabes unis. Le monde, et Bruxelles, ne peuvent rester silencieux. Rejoignez-nous ce samedi 1er novembre à partir de 16h00 à La Bourse (Place de la Bourse, 1000 Bruxelles) pour exiger : La fin du génocide au Darfour. La responsabilisation des Émirats arabes unis pour leur rôle. La fin de la complicité de l’UE et un embargo total sur les armes. Vous êtes également les bienvenus ce jeudi 30 octobre à 16h00 à Al Rakuba (32 Rue des Palais, Bruxelles) pour aider à peindre des banderoles et préparer du matériel de manifestation. Ensemble, élevons nos voix pour la justice, pour l’humanité, pour le Soudan 🇸🇩
Bruxelles Bruxelles |

4 novembre - 18h00 - DK

Expo-poèmes sur l’histoire vraie d’un féminicide suivie d’un groupe de parole 4 Gaza

Expo-poèmes Le neuvième doigt de la main : récit d’un féminicide transformé en éloge de la vie grâce à l’expression poétique 4 Gaza. 💜 Entre incompréhension et impuissance, comment parler du féminicide dont nous ignorons finalement tout ? 💚 En solidarité avec Unity4Gaza [SOIRÉE POÉTIQUE ENGAGÉE CONTRE LES FÉMINICIDES 💜, EN SOLIDARITÉ AVEC UNITY4GAZA 💚🍉 ] ✊🏻 Je suis fière de vous annoncer que je créé ma première soirée caritative engagée contre les féminicides, à Bruxelles. Ce sera une soirée poétique : mes treize poèmes du 9e doigt de la main, oeuvre engagée qui parle du féminicide de ma maman, seront en libre accès toute la soirée et il y aura un groupe de parole, d’échanges et de réflexions autour du féminicide. Pour s’écouter, pour penser ensemble, pour partager ensemble. 🫂 Ma maman est décédée il y a onze ans à la suite de violences conjugales répétées et tortueuses. Il n’y a pas eu de condamnation claire et ferme par la justice française car elle n’avait pas porté plainte, bien que la police venait souvent : pour eux, ses coups étaient les preuves de disputes de couple, de quelque chose de privé, de quelque chose qu’on ne comprend pas et qu’on ne veut pas comprendre. 📖 Pour moi, ces coups sur son corps étaient la volonté d’anéantir l’existence d’une femme qui était médecin généraliste, humaine, douce et qui portait en elle tant de rêves d’Amour... Son corps s’étant fragilisé à cause de torture (les coups physiques), elle s’est éteinte, le corps abîmé, d’une crise cardiaque le 6 août 2014. 💜 Alors aujourd’hui, j’ai choisi la poésie pour raconter son histoire en faisant un recueil de treize poèmes et surtout j’ai choisi dénoncer le féminicide comme l’un des plus grands fléaux de la société, qu’on puisse en parler et que nous n’ayons plus peur d’en parler. Je ne veux plus me cacher derrière des mots qui ne veulent rien dire : je veux donner du sens, pour nous toutes et pour que les hommes se sentent concernés, à la destruction (physique) de la femme. 💬 C’est la raison pour laquelle, dans le rush, je voulais commencer le mois de novembre par un groupe de discussions sur ce sujet. Je veux briser les chaînes. Je veux qu’on s’écoute, entre nous. Avec les hommes aussi. 💚 C’est 10€ mais c’est pour un autre combat : tous les fonds seront reversés à la plateforme citoyenne Unity4Gaza, initiative d’une amie militante qui met en place une cagnotte d’une famille palestinienne par semaine. N’hésitez à vous inscrire ✨ Invitez vos amies, vos amis, vos soeurs, vos frères, vos partenaires de vie etc Et plus que tout : vive la résilience féminine ✊🏻💜 🙃 Les inscriptions sont par mail : laylaecriture@gmail.com
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info