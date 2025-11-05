Imaginons des lendemains qui chantent (3° édition)

Au cours d’une journée destinée à décrypter les stratégies de communication utilisées par les dominant·es, nous commencerons par analyser quelques points théoriques afin de nous outiller pour mieux comprendre comment se construisent les idées réactionnaires.
Après la théorie, place à la mise en action ! Au travers d’animations et d’un atelier d’écriture ludique et réflexif, nous élaborerons des discours destinés à imposer notre vision progressiste et riposter.
Rejoins-nous pour penser des narratifs alternatifs.
—
Évènement gratuit
Inscription via formulaire ci-dessous
Cet atelier est proposé par le Mouvement PAC et le Centre Librex, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info