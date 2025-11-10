stuut.info

Immense mouvement de grève dans l’enseignement

Immense mouvement de grève dans l'enseignement

Ce lundi 10/11, un immense mouvement de grève dans le secteur de l’enseignement a lieu en Belgique Francophone. Les quelques 120.000 enseignant·es ont été appelés a arrêter le travail et à mener des actions pour dénoncer les coupes rases planifiées de la majorité MR-Engagés.

En effet, ce gouvernement prévoit la réforme à la baisse de la gratuité scolaire, la réforme du régime de fins de carrière des enseignant·es, la réduction des indemnités en cas de maladie, la fin des nominations prévue pour 2027, ou encore deux heures en plus à prester face à une classe pour les profs du secondaire supérieur, sans être payé·es plus.

Ces mesures d’austérité frappent durement les élèves, les étudiant·es, les familles et s’attaquent de manière brutale aux conditions de travail déjà fortement dégradées des enseignant·es.

On compte déjà des actions un peu partout sur le territoire, à Liège, Mons, Gembloux, Namur, Charleroi, Waterloo, Nivelles, et plusieurs à Bruxelles.

Soutien aux enseignant·es ! Pour un monde éducatif inclusif et populaire, libéré des logiques de concurrence, d’austérité et de marché !

