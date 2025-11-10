Immense mouvement de grève dans l’enseignement

Médias

LUTTES SOCIALES : LES PROFS EN GR È VE CONTRE LES RÉ FORMES DU GOUVERNEMENT MR - ENGAGES

Les professeur·es de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles seront en grève ce lundi 10 novembre. Les cours seront suspendus et des actions auront lieu dans différentes villes en Wallonie et à Bruxelles. Ce mouvement ouvre la séquence de lutte sociale de novembre avec plusieurs jours de grèves contre le gouvernement fédéral du 24 au 26 novembre ! Pas d’action centralisée prévue ce lundi, mais une série d’initiatives locales : piquets de grève, éventuels blocages, occupation de place, flashmobs devraient se multiplier à Bruxelles et dans plusieurs villes wallonnes. Une délégation d’enseignant·es en front commun déposera une gerbe de fleurs au pied de la Brabançonne, place Surlet de Chokier à Bruxelles, en hommage à leurs collègues « disparu·es« . Depuis sa mise en place, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles multiplie les mesures d’austérité à l’encontre de l’enseignement. Ces coupes budgétaires vont augmenter la charge de travail des enseignant·es qui va conduire à une diminuation de la qualité de l’enseignement, ainsi que creuser les inégalités sociales entre les élèves. Parmi les décisions annoncées : Deux heures en plus de travail de l’enseignement normal supérieur sans rémunération, adaptation des fins de carrière des enseignant·es (DPPR)* à la législation fédérale, réduction du nombre de professeur·es non-présent·es en classe, réduction du salaire du régime maladie, fin des nominations**, modification du tronc commun, diminuation du budget pour la gratuité scolaire par deux … Un professeur, Jérémy Bléret, explique : « C’est clairement considérer que les enseignants du degré supérieur ne travaillent pas assez. Donc, on nous met deux heures de plus face à une classe sans être payé plus. Des études ont déjà montré qu’un enseignant en moyenne travaille aux alentours de 40 heures lorsqu’on compte tout ce qu’il y a derrière : les corrections, les réunions, les conseils de classe, les explications aux élèves sur le temps de midi etc.« « Une quinzaine d’enseignants risquent de ne plus avoir de place dans notre école. » conclut, Jérémy Bléret, professeur de mathématique, au Collège Saint-Augustin à Enghien [1]. Cette mesure renforce également la précarité du métier d’enseignant, alors que les écoles font face à une pénurie de professeur·es. En retirant des heures à certains professeurs, en particulier les plus jeunes, on va les pousser à jongler entre différentes écoles pour prester des heures qu’ils et elles auront perdues dans leur école initiale. Morgane, professeure de géographie explique : « Par effet domino, je vais perdre des heures de cours dans l’école où je suis actuellement et donc, je vais devoir trouver des heures à gauche et à droite pour compléter mon horaire. Et il en ressort que je vais devoir faire six écoles. » [2] La volonté de mettre fin aux nominations des professeur·es passe aussi particulièrement mal. En bref, le système de nomination des professeurs a été mis en place après la...