Inceste : une urgence sociétale

Pour ce 18 novembre, la Journée internationale contre les violences faites aux enfants, des collectives militant·es féministes, lancent une campagne de mails massive à destination du Délégué Général aux droits de l’enfant de Belgique, du Service de Protection de la Jeunesse et de l’ONE pour que l’inceste soit enfin à l’agenda politique et social. En Belgique, ce fléau reste largement invisible et insuffisamment documenté, les chiffres manquent, tandis que les victimes continuent de subir dans le silence.

À cette occasion, un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux adolescent·es est organisé le samedi 15 novembre 2025 à 14h, devant le Palais de Justice de Bruxelles. Une action portée par les collectives Patouches et Ensemble contre l’inceste.

Alors que l’inceste demeure l’un des crimes les plus tus en Belgique, il est urgent de dresser un état des lieux clair, de comprendre les mécanismes du silence et d’exiger des solutions structurelles pour mettre fin à une culture qui protège les agresseurs plutôt que les enfants.

Un état des lieux alarmant

En Belgique :

8,4 % des femmes et 2,5 % des hommes ont subi des violences sexuelles avant 15 ans. Une personne sur deux ayant été victime de violences sexuelles l’a été avant 19 ans. Les enfants en situation de handicap subissent ces violences 3 à 4 fois plus que les autres selon l’OMS Les enfants placés en institutions sont particulièrement exposés, souvent sans adulte de confiance vers qui se tourner En Fédération Wallonie-Bruxelles, 5 signalements par jour concernent des maltraitances infantiles sexuelles En Flandre le chiffre est de 4 à 5 par jour. En France 11% des enfants sont victimes de violences sexuelles, soit 3 enfants par classe

Ces chiffres sont sous-estimés, tant l’inceste reste un sujet tabou. Ces violences sont souvent répétées sur plusieurs années, maintenant l’enfant sous emprise. La peur, la manipulation ou les menaces de l’adulte l’empêchent souvent de parler, lui faisant croire qu’il s’agit d’un secret ou qu’il mettrait sa famille en danger

La mécanique du silence

Pour que ces violences se perpétuent, un système complexe de silence se met en place. Comme l’explique Edouard Durand, ancien président de la CIVIISE* en France, « Les violences sexuelles ne sont jamais accidentelles mais bien l’aboutissement d’une véritable« stratégie de l’agresseur », qui s’organise en plusieurs temps : l’agresseur choisit la victime, l’isole et inverse la culpabilité. Il impose le silence, il recherche des alliés, il assure son impunité. »

Cette stratégie repose sur plusieurs phases : Emprise : l’enfant fait confiance à son agresseur, rendant difficile toute parole. Sidération : un état de stupeur qui bloque la réaction de l’enfant et parfois de ses parents. Amnésie traumatique : près de la moitié des victimes oublient l’événement, qui reste inscrit dans une mémoire corporelle. Dissociation : l’enfant se coupe de ses émotions, un mécanisme protecteur qui peut devenir un handicap à l’âge adulte. Dénis : la société, l’entourage, ou les victimes elles-mêmes minimisent ou ignorent, assurant l’impunité de l’agresseur.

La culture de l’inceste

Autrice sur l’inceste, Cécile Cée explique :

« On pense que l’inceste, c’est une histoire de sexe entre un père et une fille – à la rigueur un frère et une sœur. L’inceste, c’est avant tout un rapport à la vérité et au silence. L’inceste, ça n’est jamais une histoire entre deux individus. C’est toujours une histoire de famille, de domination, de savoir qui commande et qui regarde ailleurs. Comme l’écrit l’anthropologue Dorothée Dussy :

c’est le berceau des dominations.

 »

L’inceste ne touche pas seulement la victime, mais révèle la complicité silencieuse d’un système entier qui détourne le regard. Il n’est pas question uniquement de désigner un coupable, mais de comprendre un contexte où la violence est normalisée et invisibilisée. Les violences sexuelles faites aux enfants existent dans tous les milieux sociaux et culturels, et s’inscrivent dans un continuum de violences de genre et de race.Certains enfants sont toutefois plus vulnérables : les enfants racisés, migrants ou sans-papiers, qui craignent doublement les institutions ; les enfants LGBTQIA+, souvent isolés et victimes de violences dites « correctrices » ; les enfants dont les mères sont en situation de précarité économique, piégées dans l’impossibilité de fuir, et les enfants en situation de handicap, plus dépendants des adultes, souvent isolés, ce qui augmente le risque d’abus.

Il n’y a pas de profil type de l’agresseur. La plupart du temps, elles ont lieu au vu et au su de tous et toutes, et chacun·e détourne le regard. Ces violences sont majoritairement commises par des hommes et s’inscrivent dans un continuum de violences patriarcales : culture du viol, harcèlement sexuel, violences conjugales. Comme pour ces autres violences de genre, l’inceste révèle comment notre société tolère la prédation masculine et sexualise les corps, y compris ceux des enfants. La domination et le contrôle sont les fils rouges de ce système.

Des solutions existent

L’inaction sociétale au sujet des incestes a un coût colossal : traumatismes à vie, troubles psychiatriques, tentatives de suicide, arrêts maladie, hospitalisations. Pourtant, les moyens manquent cruellement : listes d’attente de plusieurs mois voire années pour les thérapeutes spécialisés, centres d’accueil saturés, suivis psychologiques interrompus faute de financement. Les victimes paient deux fois : d’abord le crime, ensuite l’abandon institutionnel.

Les collectives féministes belges appellent à une action politique et sociale immédiate. Plusieurs pistes sont identifiées : Former les professionnel·les en contact avec les enfants, enseignants, puériculteurs·rices, assistants sociaux, médecins, pédiatres, pour reconnaître les signes et écouter la parole des enfants. Créer des structures de prise en charge et un suivi psychologique sur le long terme pour les victimes. Mettre en place une base de données nationale pour recenser systématiquement les violences sexuelles, y compris l’inceste, et soutenir la recherche publique pour mesurer leurs conséquences. Éduquer les enfants dès le plus jeune âge à donner leur consentement et à nommer les parties intimes de leur corps.

Il est urgent de reconnaître que ces violences sont majoritairement le fait d’hommes et qu’elles reposent sur des rapports de domination profondément ancrés dans le patriarcat. Tant que notre société restera sexiste et hiérarchisée, elle continuera à exposer les enfants et les minorités de genre à la violence. Agir efficacement contre les violences sexuelles implique donc une transformation culturelle et politique radicale, visant à déconstruire les rapports de pouvoir et la domination systémique, pour protéger toutes les victimes.

Le 18 novembre est un rappel nécessaire : les enfants parlent, mais ce sont les adultes qui ne savent pas les écouter. Un rassemblement est organisé le samedi 15 novembre à 14h devant le Palais de Justice pour dénoncer l’inaction et les tabous qui entourent la question de l’inceste en Belgique.

Lien vers la campagne de mail :

https://mensuel.framapad.org/p/carte-blanche-inceste-ahse?lang=fr

Légende :

  • CIIVISE : La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (ou Ciivise, ou Commission inceste) est une commission d’enquête française installée en mars 2021 à la suite de l’émergence du mouvement #MeToo inceste , dont les résultats confirment le caractère massif de ces violences.

Sources :

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Santé / Soins

Communiqué de presse à l’attention de la magistrature belge

Abandonner le tout à l’incarcération pour une justice sociale et du soin – Repenser la politique criminelle Bruxelles, novembre 2025 Une réponse disproportionnée  ? Dans une communication à ses adhérents, le syndicat CGSP enjoint ceux-ci à se mettre en service minimum continu au sein de la prison de Haren. Ceci à la suite de l’annonce de la direction de cet établissement d’augmenter la capacité de la prison de 43 personnes par l’installation de lits superposés. Cela veut dire que, si cette mesure est adoptée, une aggravation de l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes incarcérées sera de mise. Il faut le reconnaître, celle-ci est à l’amplitude de la détresse des personnes, toutes fonctions confondues, qui exercent un métier au sein de la prison ainsi qu’à celle des services externes qui œuvrent au maintien de la dignité humaine et de la réinsertion. Le régime proposé durant ce « service minimum continu » sera : un repas chaud distribué , une seule heure de préau par jour, une seule visite par semaine des proches, accès à la visite avocat, extractions vers le Palais de Justice. Le reste est supprimé ….alors qu’aucun préavis de grève n’a été déposé conformément aux règles qui prévalent en la matière. À un problème non résolu… La Belgique est confrontée à une crise pénitentiaire chronique, symptôme d’un système judiciaire fondé sur l’enfermement comme réponse réflexe à la précarité, à la marginalité et à la souffrance sociale. À ce jour, plus de 13 000 personnes sont incarcérées dans des prisons conçues pour 11 000, avec un taux d’occupation dépassant les 125 %. Ce sur-enfermement n’est pas un accident : elle est le produit d’un choix politique et judiciaire. Parmi ces personnes, un tiers sont en détention préventive, c’est-à-dire privées de liberté sans condamnation. Ce chiffre révèle une pratique systémique de privation de liberté qui frappe en priorité les plus vulnérables : personnes sans domicile, étrangères, pauvres, malades. Loin d’être une mesure exceptionnelle, la détention préventive est devenue presqu’automatique, un outil de gestion sociale, un mécanisme de tri et de contrôle. L’enfermement ne protège pas, il détruit Les prisons belges sont des lieux de violence institutionnelle : Conditions de vie inhumaines : cellules surpeuplées, matelas au sol, absence d’intimité… Santé mentale sacrifiée : des centaines de personnes internées sont enfermées faute de structures adaptées, d’autres personnes incarcérées présentent des troubles psychiatriques sévères… Rupture des liens sociaux : familles brisées, parcours professionnels interrompus, stigmatisation durable… Soins de santé en deçà de la dignité humaine : aucune préoccupation du pénitentiaire pour les antécédents médicaux des personnes incarcérées, soins contrecarrés par le sécuritaire, des personnes qui ressortent avec d’avantage de problèmes médicaux qu’à leur entrée en détention… La détention préventive ne prévient rien. Elle...

11 décembre - 18h00 - Planning Saint-Josse

Permanence Contraception Testiculaire

Aujourd’hui, les méthodes contraceptives disponibles restent majoritairement destinées aux personnes avec utérus. Il existe cependant des méthodes contraceptives testiculaires fiables. Elles permettent à chacun.e de se poser la question du partage des responsabilités dans la prévention des grossesses non désirées. Différentes méthodes sont possibles et il est essentiel de trouver celle qui convient à chaque personne a un moment donné. Pour répondre à vos questions, échanger sur les expériences des personnes déjà contracéptées, nous proposons chaque deuxième jeudi du mois une permanence de 18h à 20h. Que vous soyez intréssé.e, ayez encore des doutes ou simplement curieur.se, c’est gratuit et sans réservation.
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

18 novembre - 19h00 - La Vieille Chéchette

Rencontre avec deux auteurices de livres qui parlent des violences faites aux enfants

Dans le cadre de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants, Patouche vous invite à rencontrer les auteurices de deux livres qui viennent de sortir sur cette thématique : - « Aaah La petite colère ! » de Margay et - « Ce n’était qu’un jeu » de Thomas Prédour. Dans le cadre de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants, Patouche vous invite à rencontrer les auteurices de deux livres qui viennent de sortir sur cette thématique : « Aaah La petite colère ! » de Margay "Nous avons besoin de récit de trauma. Bien sûr, nous en entendons parler. Mais nous manquons souvent de mots pour qualifier cette traversée. Moi, le trauma m’a rendu myope. Je pensais traverser une flaque, alors qu’en fait, j’ai été submergée par un océan d’algues collantes et de chats égarés. Pendant 9 mois, je me suis mise à faire l’inventaire de cette quête identitaire et post-traumatique. Des "simples cauchemars", à des extraits de podcasts et de lectures, en passant par la reconstitution d’une potentielle agression, je ne peux que témoigner de l’évidence d’une mutation en cours." https://5c.be/catalogue/aaah-la-petite-colere « Ce n’était qu’un jeu » de Thomas Prédour « Les drames les plus intenses se déroulent parfois sous nos yeux mais nous sommes tellement aveuglé.e.s qu’on ne les voit pas. Or, un enfant sur cinq subit des violences sexuelles. Au fil de ton cheminement pour comprendre l’inceste subi dans ton enfance et ses répercussions au cours de ta vie, tu fais des rencontres multiples : humaines, livresques, musicales… Des rencontres qui t’ont ému, interrogé et accompagné. Aujourd’hui, tu les partages pour peut-être, qui sait, nous éclairer et plus encore. » Au programme : présentation des livres, lecture d’extraits, musique par Véronique Delmelle et dédicace ! Mardi 18 novembre 2025 à 19h La Vieille Chéchette (Rue du Montenegro, 2 à Saint-Gilles) Entrée libre. Infos : patouche@riseup.net @patouche_belgique
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
