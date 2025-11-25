[Projo] Independência

Né de la nécessité de préserver la mémoire collective et les récits des participants à la lutte pour la libération de l’Angola, « Independência » suit chronologiquement les évènements au travers de nombreux témoignages, archives, relations épistolaires, et reconstitutions via le film d’animation. Territoire colonisé par le Portugal depuis 1575, l’Angola devra attendre 1961 pour qu’éclate une guerre anti-coloniale menée par divers groupes armés rivaux (le MPLA, l’UNITA et le FNLA). Ce n’est qu’après 13 années de guérilla que la république populaire d’Angola fut proclamée, le 11 novembre 1975. Suivront 25 ans de guerre civile, mais c’est une autre histoire… Le réalisateur Fradique, l’une des voix les plus expressives du cinéma angolais, n’est pas inconnu du Nova qui avait programmé en 2021 sa première fiction multi-primée « Ar condicionado ». Pas étonnant que quelques années plus tôt, son premier long métrage documentaire, produit par le collectif Geração 80 et l’Associaçāo Tchiweka de Documentaçāo (ATD), soit déjà bâti pour le grand écran !
Suivi d’une courte discussion avec Artur da Costa, historien du cinéma Angolais, ancien militant pour l’indépendance de l’Angola.
