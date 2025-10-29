stuut.info

Indonésie, pour le programme maximal !

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Classisme / Lutte des classes Anarchismes / Antiautoritaire Action directe

Indonésie, pour le programme maximal !

Déclaration de solidarité
Marxist Forum — Metro Manila [Métropole de Manille, Philippines]
7 septembre 2025

Partout | sur https://stuut.info

Sommaire

Déclaration de solidarité

Marxist Forum — Metro Manila [Métropole de Manille, Philippines]
7 septembre 2025

Bien qu’ils s’inscrivent dans une longue vague de mobilisations urbaines de masse qui s’étendent sur plusieurs années, les violents soulèvements qui secouent aujourd’hui l’Indonésie ont débuté le 25 août, lorsque des étudiants et des travailleurs ont organisé des manifestations contre le projet d’augmentation des allocations logement des membres du Parlement, dont les salaires sont déjà dix fois supérieurs au salaire minimum national de la classe ouvrière indonésienne. Les allocations parlementaires ne sont que la dernière des attaques féroces du président indonésien Prabowo Subianto contre la classe ouvrière, soutenu par une militarisation rampante et guidé par le diktat de l’austérité néolibérale qui se traduit par une réduction de plusieurs milliards de roupies dans les dépenses consacrées à l’éducation, à la protection sociale et à la santé publique. Depuis le jeudi 28 août, avec le meurtre d’Affan Kurniawan, un chauffeur de mototaxi de 21 ans écrasé par un véhicule militaire blindé de la police de Jakarta durant la répression du soulèvement, nous n’avons assisté qu’à une accélération de la propagation des manifestations dans toutes les îles et à une escalade de la violence et de la colère parmi les manifestants, avec le pillage et l’incendie des propriétés d’un certain nombre de politiciens, ainsi que d’une demi-douzaine de bureaux régionaux de la Chambre des représentants.

Sur le terrain, divers groupes et individus impliqués dans la lutte comptent parmi les anarchistes et les communistes, mêlant différents niveaux d’implication et d’organisation. Plusieurs groupes ont formulé des revendications, dont deux en particulier : celle de Perhimpunan Merderka (« Association pour la liberté ») visant à abolir le gouvernement unitaire au profit d’une démocratie directe par le biais de « conseils populaires », et celle de Perhimpunan Sosialis Revolusioner (« Association socialiste révolutionnaire ») appelant les travailleurs à mener la lutte dans les usines et les lieux de travail afin de former et de coordonner des comités de grève et des conseils ouvriers.

À la lumière des récents rapports faisant état de découragement, de désescalade et d’une tendance généralisée au retrait, Marxist Forum appelle nos camarades anarchistes et communistes indonésiens à promouvoir un programme maximaliste au sein des assemblées et des conseils de coordination. Cela implique l’organisation de milices d’autodéfense (un fusil pour chaque travailleur !), la réorganisation de la production en-dehors des capitalistes et en vue de son appropriation sociale ; cela implique aussi de soutenir les soulèvements et d’empêcher les travailleurs de retourner au travail, de coordonner les travailleurs des industries clés pour arrêter la production et les opérations, par exemple, dans les ports et le fret aérien, afin de paralyser l’économie nationale ; cela implique toujours la prise de contrôle des télécommunications et des datacenters afin de faciliter la circulation continue de l’information à l’intérieur et à l’extérieur du pays, etc.

Et cela implique surtout de RÉSISTER À TOUTE TENTATIVE DEGOCIATION. Saboter les directions syndicales, expulser les intermédiaires et les négociateurs syndicaux, s’opposer aux pacificateurs qui souhaitent rétablir le statu quo, résister par tous les moyens nécessaires à la récupération des révoltes pour des intérêts politiques particuliers et par des groupes qui souhaitent limiter la colère de classe du prolétariat indonésien et le faire basculer vers un pacifisme libéral et la passivité. Sans prendre possession du mouvement et en luttant contre la tendance à rester à la traîne derrière le prolétariat en rébellion, la responsabilité des éléments les plus conscients et les mieux organisés des soulèvements consiste à pousser la classe à avancer partout où elle accuse du retard. Les anarchistes et les communistes ne doivent pas avoir peur de dépasser les limites du prolétariat, partout où il hésite à avancer, et de faire prendre conscience à la classe où elle va et ce qu’il faut faire pour y arriver !

La classe, tout en continuant à agir en tant que classe, se trouve désormais sur la scène politique. Pour généraliser les soulèvements en une insurrection totale, il est plus que jamais nécessaire d’imprégner les lieux de lutte d’une orientation communiste claire et d’aller au-delà de l’économique et du politique pour s’approprier directement et immédiatement le social. Camarades, le prolétariat indonésien est à l’aube de quelque chose qui pourrait être plus grand que nous tous. Pour franchir le pas, la classe doit être contrainte d’intervenir directement dans l’histoire et d’entamer la transformation communiste consciente de la société indonésienne.

PAR TOUS LES MOYENSCESSAIRES ; IL NE PEUT Y AVOIR AUCUN COMPROMIS.

Panjang umur Revolusi !
[Vive la Révolution !]

Traduction française : Les Amis de la Guerre de Classe / The Friends of the Class War

Source en anglais : https://seenothing.noblogs.org/2025/09/15/indonesia-for-the-maximal-program/

Voir en ligne : autistici.org

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Économie / Anticapitalisme

Quelques réflexions sur le rôle des soulèvements de notre époque

Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d’un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l’argent, contre le monde du capitalisme, et contre l’ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l’Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l’État, dernier bastion de la classe dominante. Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d’un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l’argent, contre le monde du capitalisme, et contre l’ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l’Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l’État, dernier bastion de la classe dominante. À propos du soulèvement au Maroc, mais pas seulement, et pourquoi nous devons continuer à défendre les soulèvements Depuis le 27 septembre, le Maroc est secoué par une vague de manifestations et d’affrontements dans les rues qui revêtent un caractère insurrectionnel et une dimension insurrectionnelle. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la paupérisation généralisée (35% de chômage chez les jeunes), l’état catastrophique du système de santé (selon l’Organisation mondiale de la santé, il n’y a que 7,7 médecins pour 10.000 habitants au Maroc, contre 16,6 en Algérie voisine, 46 en Espagne et 45 en Allemagne) – ce qui est également lié au soulèvement, car en août, huit femmes enceintes sont décédées à l’hôpital après une césarienne – et, en outre, les dépenses énormes engagées par l’État marocain pour la Coupe du monde de football 2030 […] et pour la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule cette année. La pauvreté, le désespoir, l’analphabétisme, la répression, la corruption et la conduite du pays selon la bonne volonté et les intérêts de la classe dirigeante (comme partout ailleurs) ont conduit à un mouvement encore plus important dans les rues, comme ce fut le cas lors des manifestations de 2011-2012. La vie des jeunes prolétaires s’enfonce dans la pauvreté causée par le capitalisme, tandis que des milliards sont dépensés dans les stades de football et le tourisme. Le plus grand stade de football du monde sera bientôt situé à Casablanca, une Arène du spectacle pouvant accueillir 115.000 personnes. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois que des sommes colossales seraient dépensées dans le cadre d’événements sportifs, un État capitaliste s’endettant énormément, et comme d’habitude, on sait qui devra...

29 octobre - 20h30 - Radio Air Libre

[RADIO] Retour manif contre la pauvreté du 17 oct et la manif Ni jumet Ni ailleurs du 25 oct et podcast Nawal « accords & à cris »

Le 17 octobre dernier, le front Rendre Visible l’Invisible (RVI), à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, a appelé à se rassembler place de la Bourse de 16h à 20h, pour revendiquer ensemble une société plus égalitaire et des décisions politiques porteuses de changement. Vous aller écouter un enregistrement de cet évènement avec des témoignages, des prises de paroles et autres performances. Un deuxième reportage nous emmène vers Charleroi pour une manifestation contre les politiques migratoires belges et européennes, contre le projet de centre fermé à Jumet et en mémoire de Semira Adamu : Pas de prisons pour les sans-papiers Ni à Jumet Ni Ailleurs.C’ètait ce samedi, le 25 octobre. Pour terminer, une amie de Radio Libertaire nous a gentiment permis de diffuser les podcasts de son émission « Accords et à Cris », émission féministe et musicale dans Femmes Libres, sur Radio Libertaire, le 2e mercredi de chaque mois, à partir de 18h30. Ce soir vous écouterez NAWAL, une voix rebelle franco-comorienne, autrice, compositrice, multi-instrumentiste et chanteuse. Sa musique, est , comme sa carrière, une lutte permanente pour l’émancipation des femmes. Ecoutez 87.7 FM à Bruxelles ou sur streaming https://radioairlibre.net/ Musiques : « les frontières » la Gale chansons de Nawal Pour plus d’informations : Ni jumet Ni ailleurs https://abaslescra.noblogs.org/ émissions radio l’ Envolée http://meuh-productions.org/podcasts.html : podcast « Nawal »
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |

2 décembre - journée - Halles de Schaerbeek

Histoires d’aiguillages autour de la notion de respons-abilité

Une journée de rencontres le 2 décembre aux Halles de Schaerbeek pour explorer les enjeux de responsabilités sous-tendus par la mesure de protection et ouvrir des lignes alternatives dans le soin des troubles psychique. L’Autre « lieu » organise en décembre, dans le cadre d’une campagne d’information et de sensibilisation sur la réforme de la loi sur la protection de la personne atteinte d’un trouble psychiques, un colloque sur les enjeux de responsabilités que posent cette loi et plus généralement l’exercice de la contrainte/de la « protection » dans le soin. L’intention est d’ouvrir un espace de rencontre et de réflexivité sur les postures dans lesquelles son mises les personnes aux prises avec des troubles psychiques et les travailleur.euses qui appliquent ces mesures dites de protection. Par des échos d’expériences et de pratiques quotidiennes, il s’agit de mettre en commun la manière dont sont endossées les responsabilités (légales, médicales, sociales) charriées par la loi et son application. Il est ainsi proposé de creuser la responsabilité sur ses versants intime, technique et politique ; et ce aux côtés d’interlocuteur.ices en mesure de faire saisir la complication des enjeux en présence. En effet, en tension entre la protection et la privation, les responsabilités portées dans le cadre de cette loi s’apparentent à des prises de risques, et produisent des position de repli, de solitude, de tiraillements pour celleux qui les endossent. Enfin, nous avons le souhait d’amorcer ensemble des possibilités de responsabilités plus collectives et complexes. Le concept de respons-abilité, tel que pensé par Donna Haraway comme l’habilité à produire réponse, nous permet d’envisager les ouvertures possibles à des réactions collectives désirable(s)/durables pour celleux d’entre nous qui traversent des situations extrêmes. Programme provisoire de la journée :
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Anarchismes / Antiautoritaire
PLUS D'ARTICLES - Action directe
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info