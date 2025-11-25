Manifestation devant l’ambassade d’Israhell !
Inondons les rues devant l’ambassade d’Israhell mardi 2 décembre à 18h !
Jamais on ne se laissera tromper par l’Arizona sioniste et son pseudo-embargo sur les armes et son approbation du plan impérialiste de « cessez-le-feu » de Trump.
On se reposera pas avant la libération révolutionaire de la Palestine, la régularisation de toustes les sans-papiers en Belgique et l’expulsion de l’ambassade sioniste.
Nos revendications auprès du gouvernement Belge pour qu’il mette fin au génocide et à 77 ans de complicité avec le colonialisme sioniste et l’apartheid :
• Boycott de toutes les relations avec Israhell et ses alliés
• Embargo immédiat et complet sur les armes
• Révocation de l’ambassadeur d’Israhell à Bruxelles
• Suspension de l’accord d’association UE-Israhell
• Sanctions contre les auteurs et complices de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
• Reconnaissance immédiate et inconditionnelle de toustes les réfugié.e.s et demandeureuses d’asile
• Reconnaissance immédiate et inconditionnelle de l’État de Palestine
• Facilitation du droit au retour
• Cessation de la criminalisation et de la répression des mouvements de solidarité avec la Palestine et des mouvements antifascistes
RDV mardi 2/12 à 18h à l’embassade Zioniste (40 Av. de l’Observatoire, 1180 Uccle)
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info