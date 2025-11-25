stuut.info

Inondons les rues devant l’ambassade d’Israhell...

2 décembre - 18h00 - Embassade d’Israhell

Inondons les rues devant l’ambassade d’Israhell...

Extrême-droite / Antifascisme Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales
Manifestation devant l’ambassade d’Israhell !

Inondons les rues devant l’ambassade d’Israhell mardi 2 décembre à 18h !

Jamais on ne se laissera tromper par l’Arizona sioniste et son pseudo-embargo sur les armes et son approbation du plan impérialiste de « cessez-le-feu » de Trump.

On se reposera pas avant la libération révolutionaire de la Palestine, la régularisation de toustes les sans-papiers en Belgique et l’expulsion de l’ambassade sioniste.

Nos revendications auprès du gouvernement Belge pour qu’il mette fin au génocide et à 77 ans de complicité avec le colonialisme sioniste et l’apartheid :

• Boycott de toutes les relations avec Israhell et ses alliés
• Embargo immédiat et complet sur les armes
• Révocation de l’ambassadeur d’Israhell à Bruxelles
• Suspension de l’accord d’association UE-Israhell
• Sanctions contre les auteurs et complices de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
• Reconnaissance immédiate et inconditionnelle de toustes les réfugié.e.s et demandeureuses d’asile
• Reconnaissance immédiate et inconditionnelle de l’État de Palestine
• Facilitation du droit au retour
• Cessation de la criminalisation et de la répression des mouvements de solidarité avec la Palestine et des mouvements antifascistes

RDV mardi 2/12 à 18h à l’embassade Zioniste (40 Av. de l’Observatoire, 1180 Uccle)

Soulèvement pour la Palestine !

 mardi 2 décembre 2025  18h00 - 20h00 iCal
 mardi 2 décembre 2025
18h00 - 20h00 iCal
 Embassade d’Israhell,

 

40 Av. de l’Observatoire, 1180 Uccle

