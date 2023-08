Interpellation communale – Pour que vive notre Notre Palais & notre QUARTIER

Interpellation communale et rassemblement ❤️ Pour que vive notre Notre Palais & notre QUARTIER ❤️ Plus d’infos à suivre, notez déjà la date !

Interpellatie van de gemeenteraad en vergadering ❤️ Om Ons Paleis & onze BUURT levend te houden ❤️ Meer info volgt, save the date !



[FR] 🏛️ « L’histoire du Palais du Midi est extraordinaire ! »

Marion Alecian, Arau : VIDEO

😮« C’est un lieu collectif dès le départ. C’est un lieu public qui a accueilli, avant d’accueillir tout ce qu’on connaît aujourd’hui, un musée de l’industrie, un école de l’industrie, des écoles… ça s’appelait le Marché-Bazar avant, le Grand Bazar. Il a accueilli des grandes expositions, ça a été une annexe de l’expo du cinquantenaire […] il y a eu un cirque, il y a eu un théâtre. […] Il s’est passé des tas de choses dans le Palais du midi, depuis toujours et jusqu’à aujourd’hui ! […] »

[NL] 🏛️ « De geschiedenis van het Zuidpaleis is uitzonderlijk ! »

Marion Alecian, ARAU : VIDEO

🎤 « Het is vanaf het begin een collectieve plek geweest. Het is een openbare ruimte waar – voordat het de thuisbasis werd van alles wat we vandaag de dag kennen – een industriemuseum heeft gezeten, een industriële school, scholen... vroeger heette het de Marché-Bazar, de Grand Bazar. Er hebben grote tentoonstellingen plaatsgevonden, het was een dependance van de Jubelpark expo [...] er was een circus, er was een theater. [...] Er is veel gebeurd in het Palais du Midi, van het begin tot nu ! [...] »