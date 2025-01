[Iran] Le pionnier du rap iranien Amir Tataloo condamné à la peine mort

Contrôle social / Répression

[Italie] Non lieu pour Alfredo Cospito et 11 autres anarchistes

Ils avaient été accusés de diverses manières « d’apologie et d’incitation à la subversion et aux dommages ». L’opération ROS de novembre 2021 a donné lieu à six mesures conservatoires. ( voir article ici ) Ce 15 janvier, le juge des préliminaires de Pérouse décide de ne pas poursuivre Alfredo Cospito et 11 autres...